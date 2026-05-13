¿A cuánto está la libra de mango en Cuba?

En plena temporada de mango, un video publicado en Facebook resume con crudeza la crisis de poder adquisitivo que viven los cubanos: la fruta se vende a 200 pesos la libra, y hay quienes no pueden comprar ni uno entero.

El clip, grabado por Lizardo Bello González, muestra el intercambio entre un comprador y un vendedor que se ha vuelto símbolo del drama alimentario en la isla.

-¿A cómo tiene los manguitos, mi hermano?

- A 200 pesos.

-¿La libra? ¿A 200 la libra?

- A 200 la libra.

- Entonces... Cógeme medio mango ahí.

-¿Media libra?

- Sí, porque un mango entero debe estar a 400 o 500 pesos, por lo menos, ¿no? ¿No puedes picarme uno ahí?

-No se puede.

El comprador, incapaz de pagar entre 400 y 500 pesos por un mango entero, pide que le vendan media libra. El vendedor le responde que no puede partirlo, y la transacción no se concreta.

La temporada de mango en Cuba se extiende de marzo a julio, con el pico de producción en mayo y junio, cuando la mayor oferta suele bajar algo los precios respecto al inicio de la cosecha.

Los 200 pesos por libra registrados en el video son precios prohibitivos para la mayoría de los cubanos. En marzo de 2025, el mango llegó a venderse a 500 pesos la libra en el mercado 19 y B de La Habana.

El contexto económico explica la indignación que genera la escena. El salario medio mensual en Cuba ronda los 6,930 pesos, equivalente a unos 15 dólares al cambio informal.

Una libra de mango a 200 pesos representa casi el 3% de ese ingreso; un mango entero puede consumir entre el 6% y el 7% del salario de todo un mes.

Los economistas independientes estiman que en Cuba el costo de vida mínimo supera los 50,000 pesos mensuales, unas siete veces el salario medio.

La inflación oficial en alimentos fue del 16,65% interanual en marzo de 2026 según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, aunque estimaciones independientes la sitúan en torno al 70% real.

El mango no es la única fruta fuera del alcance de los cubanos. Una manzana cuesta 500 pesos en mayo de 2026, una naranja llegó a 1,000 pesos la libra en enero, y el limón se vendía entre 600 y 700 pesos. Una mini compra de alimentos básicos puede superar los 3,875 pesos, más del 56% del salario mensual.

El gobierno intentó contener los precios con la Resolución 148/2025, que fijaba topes máximos en productos agropecuarios, pero los vendedores la incumplieron de forma sistemática sin consecuencias efectivas.

La libreta de abastecimiento, que históricamente subsidiaba alimentos básicos, colapsó y ya no cubre las necesidades de la población, obligando a los cubanos a depender de un mercado privado donde los precios se fijan según la devaluación acelerada del peso.

Históricamente, el mango era una fruta abundante y accesible durante el verano cubano. Hoy, con la pensión mínima fijada en apenas 4,000 pesos, incluso quienes cobran esa prestación deben pensárselo dos veces antes de comprar uno.