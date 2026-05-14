El régimen cubano retrocede: Están dispuestos a escuchar la oferta de ayuda de Estados Unidos

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El régimen cubano suavizó este jueves su postura sobre la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria propuesta por Estados Unidos y aseguró estar dispuesto a “escuchar las características del ofrecimiento”.

Después de haber calificado inicialmente la propuesta de “fábula” y “mentira”, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla flexibilizó su postura en una publicación en X, donde afirmó que Cuba “no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera” y que tampoco tiene “inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica”.

La declaración marca un giro significativo respecto al discurso sostenido por altos funcionarios del régimen durante los últimos días, en medio de la creciente presión provocada por la crisis energética, los apagones masivos y el deterioro económico de la isla.

El dilema político del régimen

La oferta fue reiterada públicamente este miércoles por el Departamento de Estado de EE.UU., que aseguró haberla presentado previamente de manera privada a La Habana en varias ocasiones.

La propuesta contempla 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para el pueblo cubano, distribuidos a través de la Iglesia Católica y otras organizaciones independientes, evitando la intermediación estatal.

El secretario de Estado Marco Rubio reveló la iniciativa el 8 de mayo desde Roma, tras reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano.

Hasta hace poco, el régimen había respondido con hostilidad. Bruno Rodríguez calificó la propuesta de “fábula” y “mentira de 100 millones de dólares”, mientras el viceministro Carlos Fernández de Cossío la describió como un “sucio negocio político”.

Ahora, sin embargo, La Habana asegura estar dispuesta a conocer los detalles del ofrecimiento, aunque insiste en cuestionar las intenciones de Washington y atribuye la crisis cubana al “bloqueo económico”.

Cómo sería distribuida la ayuda

Según el Departamento de Estado, la asistencia sería canalizada mediante la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias consideradas confiables por Washington.

El mecanismo replicaría el utilizado tras el paso del huracán Melissa, cuando EE.UU. distribuyó ayuda a través de Cáritas Cuba y redes parroquiales sin participación directa del gobierno cubano.

En su mensaje, Bruno Rodríguez reconoció además que el gobierno cubano mantiene una “experiencia larga y positiva” de cooperación con la Iglesia Católica, una afirmación que también rebaja el tono confrontativo de días anteriores.

El papel del Papa León XIV sigue siendo central en este proceso. Rubio sostuvo conversaciones con el pontífice en Roma sobre la situación humanitaria en Cuba y la posibilidad de ampliar la ayuda internacional hacia la isla.

Respuesta de Bruno Rodríguez y Fernández de Cossío

Aunque el canciller suavizó su postura, mantuvo críticas hacia Washington y pidió aclarar si la ayuda sería en efectivo o en especie, así como su destino específico.

“Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”, escribió.

Rodríguez insistió además en que “la mejor ayuda” que podría ofrecer Estados Unidos sería aliviar las sanciones energéticas y económicas impuestas en los últimos meses.

El cambio de discurso contrasta con las declaraciones anteriores del propio canciller y de Fernández de Cossío, quienes habían descartado públicamente la propuesta y acusado a Washington de utilizar la ayuda con fines políticos.

Contexto de sanciones y presión de Trump/Rubio

La oferta estadounidense llega en medio de un endurecimiento de la política de presión de la administración Trump hacia el régimen cubano.

En las últimas semanas, Washington ha ampliado sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana y altos funcionarios vinculados al aparato estatal y militar.

Al mismo tiempo, la crisis energética en la isla se ha agravado dramáticamente. El propio ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió esta semana que Cuba no tiene reservas de diésel ni fueloil para sostener el sistema eléctrico nacional.

Los apagones superan ya las 20 horas diarias en varias zonas del país y han provocado protestas, cacerolazos y creciente malestar social.

Consecuencias políticas del cambio de postura

El nuevo mensaje de Bruno Rodríguez refleja la presión creciente que enfrenta el régimen en medio del colapso energético y la crisis humanitaria.

La Habana evita por ahora aceptar formalmente la ayuda, pero tampoco la descarta públicamente, un cambio significativo frente al rechazo frontal inicial.

La secuencia resulta políticamente incómoda para el régimen: primero negó la existencia de la oferta, luego la atacó como propaganda política y ahora asegura estar dispuesto a escuchar sus condiciones.

Washington, mientras tanto, mantiene la propuesta sobre la mesa y traslada al gobierno cubano la responsabilidad política de aceptar o bloquear una ayuda destinada directamente a la población.