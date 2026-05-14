Régimen cubano dice que no tiene inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica para distribuir los 100 millones de EE.UU.

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este jueves en Facebook que el régimen «no tiene inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica» para distribuir los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria ofrecidos por EE.UU., y que La Habana está «dispuesta a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría».

El giro es llamativo: apenas dos días antes, el propio Rodríguez había calificado esa misma oferta de «fábula» y «mentira de 100 millones de dólares» en su cuenta de X, negando haber recibido propuesta formal alguna.

Facebook / Bruno Rodríguez Parrilla

El cambio de postura llega un día después de que el Departamento de Estado emitiera un comunicado oficial reiterando la oferta y condicionándola explícitamente a que la ayuda sea distribuida por la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias independientes, sin intermediación del Estado cubano.

Washington fue directo en su advertencia: «La decisión recae en el régimen cubano de aceptar nuestra oferta de asistencia o negar ayuda crítica que salva vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano».

EE.UU. tiene razones concretas para insistir en ese canal: tras el huracán Melissa, que impactó el oriente de Cuba el 29 de octubre de 2025 como categoría tres y afectó a más de 2,2 millones de personas, Washington comprometió nueve millones de dólares distribuidos íntegramente a través de Cáritas Cuba, sin que el régimen tocara un centavo.

Al 8 de mayo de 2026, el 82% de la primera donación de tres millones ya había sido ejecutada por Cáritas, beneficiando a unas 8,800 familias en Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Granma y Guantánamo.

Ese modelo —Iglesia como canal exclusivo, régimen excluido— es exactamente el que EE.UU. propone replicar a escala masiva con los 100 millones, una oferta que Marco Rubio reveló públicamente el 8 de mayo desde Roma, tras reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano.

En su publicación de este jueves, Rodríguez no ocultó las reservas del régimen: calificó de «incongruente» la «aparente generosidad» de quien, según él, somete al pueblo cubano a una «guerra económica», y exigió que la oferta esté «libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio».

El canciller también repitió el argumento habitual de La Habana: «La mejor ayuda que en este y en cualquier momento podría dar el gobierno de los EE.UU. al noble pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses».

La posición del régimen es políticamente incómoda: aceptar la oferta implica reconocer la legitimidad de un canal independiente que lo excluye; rechazarla significa asumir ante el mundo la responsabilidad de negar socorro masivo a su propia población en medio de prolongados apagones.

Otros funcionarios del régimen han sido más hostiles: el viceministro Carlos Fernández de Cossío calificó la oferta de «sucio negocio político» y el embajador cubano en Bélgica la tildó de «limosnas», mientras Díaz-Canel acusó a EE.UU. de querer tomar al pueblo cubano «como rehén».

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen, interceptado al menos siete tanqueros y reducido las importaciones energéticas de la isla entre el 80% y el 90%, según datos del dossier.

El congresista Carlos Giménez fue más directo en su lectura de la situación: «El régimen solo quiere seguir haciendo lo de siempre: robarse la ayuda y lucrar al revendérsela al pueblo».