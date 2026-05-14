¡No pudo contener las lágrimas! Vin Diesel y la hija de Paul Walker protagonizan emotivo momento en Cannes

Un abrazo en la sala Lumière del Festival de Cannes detuvo el tiempo este miércoles por la noche: Vin Diesel y Meadow Walker, hija del fallecido Paul Walker, protagonizaron el instante más conmovedor de la proyección especial con la que el festival celebró el 25 aniversario de la saga Fast & Furious.

La primera entrega de la franquicia, dirigida por Rob Cohen en 2001, fue incluida en la sección Cannes Classics junto a Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster. La gran sorpresa de la noche fue la presencia de Meadow, quien se unió al grupo como representante del legado de su padre.

Antes de que comenzara la proyección, Diesel presentó a la joven ante el público con palabras que lo dijeron todo: «Esta película introdujo la fraternidad en el nuevo milenio, por mí y mi hermano Pablo. Y la persona que no me iba a dejar venir solo a esto era Meadow Walker».

Tras los créditos finales, un Diesel visiblemente emocionado tomó la palabra y reconoció la dificultad de revivir aquellas imágenes: «Para mí es muy difícil ver esta película porque hay muchos momentos que me llegan de forma diferente. Vosotros veis una escena, yo el momento en que Pablo me contó que tenía una hija de un año».

Cuando el público lo animó a llorar, respondió con una frase que se extendió rápidamente por redes sociales: «No puedo creer que queráis verme llorar».

Meadow también subió al escenario y compartió el peso de ese instante: ver «una película que mi padre hizo cuando tenía 27 años», la misma edad que ella tiene ahora.

Diesel cerró el momento abrazándola ante los aplausos de la sala y declarando que «Meadow ha sido una gran fuente de fuerza para mí y sé que su padre estaría orgulloso de ella».

El vínculo entre ambos va mucho más allá de la pantalla. Desde la muerte de Paul Walker el 30 de noviembre de 2013, Diesel asumió un rol protector con la joven: es su padrino desde el bautizo y la acompañó al altar en su boda en República Dominicana en octubre de 2021.

Cada 30 de noviembre, en el aniversario de la muerte del actor, ambos han compartido homenajes públicos en redes sociales que refuerzan ese lazo año tras año.

Meadow, por su parte, ha mantenido vivo el legado de su padre a través de la Paul Walker Foundation y con un cameo en Fast X en 2023, donde declaró: «Gracias a mi papá, nací dentro de la familia Fast».

Diesel también aprovechó la noche para definir la primera película como «el principio de una sola palabra: amor» y para anunciar que Fast Forever, el capítulo final de la franquicia, llegará a los cines el 17 de marzo de 2028, con la promesa de que el espíritu de Paul Walker seguirá presente hasta el final.