Vin Diesel revela la historia secreta detrás de Fast & Furious en Cuba: “Hice una promesa a la isla y la cumplí”

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Vin Diesel publicó este martes una emotiva carta en Instagram en la que revela por primera vez los detalles de su vínculo personal con Cuba, una historia que comenzó hace 26 años y que terminó llevando a la saga Fast & Furious a filmar en la isla.

El actor y productor contó que cuando leyó el primer guion de la franquicia, el personaje de Dom Toretto era dueño de una bodega cubana en Nueva York. Esa referencia lo impulsó a viajar a Cuba sin presupuesto ni equipo para entender el espíritu del personaje. "Viajé allí para encontrarlo. Sin presupuesto. Sin equipo. Solo yo tratando de entender el espíritu del origen de un personaje", escribió.

Durante ese viaje, una mujer cubana lo reconoció por una copia pirata en VHS de Pitch Black —la película que lo lanzó como estrella de acción en 2000— y lo ayudó a saldar una cuenta de hotel que sus tarjetas de crédito no podían cubrir. Esa experiencia lo marcó profundamente y lo llevó a hacerse una promesa: "Algún día llevaría la película más grande de Hollywood a esa isla".

Años después, Diesel cumplió parte de esa promesa dirigiendo Los Bandoleros (2009), un cortometraje de 20 minutos que funciona como precuela de Fast & Furious 4. Lo hizo de forma gratuita, algo inusual incluso dentro de la franquicia. "De los ocho directores que trabajaron en esta franquicia, solo yo. Mi padre siempre decía que nunca hicieras nada gratis… jaja. Pero la verdad es que yo les habría pagado a ellos", explicó.

La razón, según el propio Diesel, era lo que Cuba y el Caribe le aportaban a la saga: el ritmo del Caribe, la presencia de Don Omar y Tego Calderón como referentes culturales, la historia de amor entre Dom y Letty —a la que llamó "la historia de amor más larga del cine"— y el trasfondo de personajes como Han. Vin Diesel ha afirmado en múltiples ocasiones que la saga representa el espíritu cubano.

Ese cortometraje abrió el camino para que años después, en 2016, la producción de The Fate of the Furious (Fast & Furious 8) rodara en La Habana entre el 21 de abril y el 5 de mayo, convirtiéndose en una de las primeras grandes producciones de Hollywood en filmar en la isla desde la Revolución de 1959. Las escenas incluyeron persecuciones en el Malecón, el Capitolio y el Hotel Nacional.

El primer video de Vin Diesel en Cuba durante aquel rodaje se convirtió en uno de los momentos más comentados de la producción. La modelo cubana Lisandra Delgado también reveló anécdotas de su experiencia junto al actor durante aquellas semanas de filmación en la isla.

La carta también revela que la foto que acompaña la publicación fue tomada en Cuba, junto a Charlize Theron, justo antes de filmar juntos por primera vez. Diesel explicó que ambos debían compartir pantalla en los años 90, pero que abandonó ese proyecto cuando le dijeron que su dignidad le costaría todo. Décadas después, Theron encarnó a Cipher, la villana de la octava entrega, que plantea la pregunta central del filme: "¿Qué pasa cuando Dom le da la espalda a la familia?".

La publicación, que acumuló más de 80,000 likes en pocas horas, cierra con una reflexión que resume el espíritu de toda la saga: "El camino siempre supo a dónde iba. Solo necesitábamos… fe". La entrega final de la franquicia, Fast Forever, está programada para el 17 de marzo de 2028.