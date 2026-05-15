Trump reacciona al outfit de Marco Rubio con el traje técnico Nike «Maduro»

El presidente Donald Trump se pronunció este viernes sobre la polémica imagen de su Secretario de Estado, Marco Rubio, vistiendo un chándal gris Nike Tech Fleece a bordo del Air Force One —el mismo modelo asociado a Nicolás Maduro en el momento de su captura—, y su reacción no pudo ser más elogiosa.

«Creo que se veía muy bien con ese atuendo. No sé si yo lo haría, pero creo que se veía muy bien», declaró Trump ante la prensa. Y añadió sobre su jefe de diplomacia: «Creo que es extraordinario».

El episodio comenzó el martes, cuando Rubio viajó a China junto a Trump para negociaciones comerciales y de seguridad nacional. Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, publicó una foto del Secretario de Estado en el avión presidencial con el texto: «¡El Secretario Rubio luciendo el Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!»

La imagen desató una avalancha de memes en redes sociales por el parecido del atuendo con el que llevaba Maduro cuando fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. El fenómeno viral fue bautizado como «Maduromaxxing» y el New York Post lo convirtió en titular.

Interrogado desde Pekín por el periodista Tom Llamas de NBC, Rubio negó cualquier intencionalidad.

«No, no, no... No hay ningún contexto. Es un traje bonito». Cuando se le insistió en que era exactamente el mismo modelo que vestía Maduro al ser detenido, el Secretario de Estado respondió con humor: «Sí, pero ¿saben qué? Él me copió a mí, porque yo lo tenía antes que él».

También aclaró: «No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando la foto».

Pese a la negación de Rubio, la Casa Blanca abrazó el meme de forma institucional: su cuenta oficial en X publicó un video comparando a ambos personajes con la canción Juicy de Biggie Smalls y el texto «si no lo sabías, ahora ya lo sabes».

En Cuba, la imagen de Rubio con el traje Nike generó reacciones virales con la frase «Prepárate que ya tu traje está comprado», dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, en alusión directa al destino de Maduro.

El incidente refuerza la narrativa de la administración Trump sobre sus logros en política hacia América Latina, y tiene especial resonancia entre la comunidad cubana, que ve en la caída del dictador venezolano un posible presagio para el régimen de La Habana.

La reacción de Trump sobre Rubio, captada en video y difundida por el periodista Eric Daugherty en X, resume en pocas palabras el tono de toda la semana: «Creo que es extraordinario».