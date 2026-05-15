Trump reacciona al outfit de Marco Rubio con el traje técnico Nike «Maduro»

El presidente Donald Trump se pronunció este viernes sobre la polémica imagen de su Secretario de Estado, Marco Rubio, vistiendo un chándal gris Nike Tech Fleece a bordo del Air Force One —el mismo modelo asociado a Nicolás Maduro en el momento de su captura—, y su reacción no pudo ser más elogiosa.
«Creo que se veía muy bien con ese atuendo. No sé si yo lo haría, pero creo que se veía muy bien», declaró Trump ante la prensa. Y añadió sobre su jefe de diplomacia: «Creo que es extraordinario».
El episodio comenzó el martes, cuando Rubio viajó a China junto a Trump para negociaciones comerciales y de seguridad nacional. Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, publicó una foto del Secretario de Estado en el avión presidencial con el texto: «¡El Secretario Rubio luciendo el Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!»
La imagen desató una avalancha de memes en redes sociales por el parecido del atuendo con el que llevaba Maduro cuando fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. El fenómeno viral fue bautizado como «Maduromaxxing» y el New York Post lo convirtió en titular.
Interrogado desde Pekín por el periodista Tom Llamas de NBC, Rubio negó cualquier intencionalidad.
«No, no, no... No hay ningún contexto. Es un traje bonito». Cuando se le insistió en que era exactamente el mismo modelo que vestía Maduro al ser detenido, el Secretario de Estado respondió con humor: «Sí, pero ¿saben qué? Él me copió a mí, porque yo lo tenía antes que él».
También aclaró: «No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando la foto».
Pese a la negación de Rubio, la Casa Blanca abrazó el meme de forma institucional: su cuenta oficial en X publicó un video comparando a ambos personajes con la canción Juicy de Biggie Smalls y el texto «si no lo sabías, ahora ya lo sabes».
En Cuba, la imagen de Rubio con el traje Nike generó reacciones virales con la frase «Prepárate que ya tu traje está comprado», dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, en alusión directa al destino de Maduro.
El incidente refuerza la narrativa de la administración Trump sobre sus logros en política hacia América Latina, y tiene especial resonancia entre la comunidad cubana, que ve en la caída del dictador venezolano un posible presagio para el régimen de La Habana.
La reacción de Trump sobre Rubio, captada en video y difundida por el periodista Eric Daugherty en X, resume en pocas palabras el tono de toda la semana: «Creo que es extraordinario».
Preguntas frecuentes sobre la polémica del chándal de Marco Rubio y su impacto político
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el atuendo de Marco Rubio generó tanta controversia?
El atuendo de Marco Rubio generó controversia porque era el mismo modelo que vestía Nicolás Maduro al ser capturado, lo que provocó una ola de memes y especulaciones sobre un posible mensaje simbólico hacia el régimen cubano y otros gobiernos autoritarios. La imagen fue interpretada por muchos como un presagio para líderes como Miguel Díaz-Canel, lo que amplificó su resonancia política.
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¿Cuál fue la reacción de Donald Trump ante la vestimenta de Rubio?
Donald Trump elogió la vestimenta de Rubio, afirmando que se veía muy bien con ese atuendo, aunque indicó que él no usaría algo similar. Esta respuesta fue captada en video y difundida, subrayando el tono positivo del presidente hacia su Secretario de Estado en este asunto que se hizo viral.
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¿Qué mensaje interpretaron los cubanos exiliados de la foto de Rubio?
Los cubanos exiliados interpretaron la foto de Rubio como un mensaje simbólico de advertencia al régimen de Miguel Díaz-Canel. La frase "Prepárate que ya tu traje está comprado" se viralizó, sugiriendo que el destino de Maduro podría ser un presagio para Cuba. La comunidad en el exilio utilizó el evento para expresar su esperanza de cambios políticos en la isla.
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¿Qué impacto tuvo la captura de Nicolás Maduro en la percepción de la política estadounidense en América Latina?
La captura de Nicolás Maduro fue vista como un triunfo de la política de acción directa de Donald Trump, reforzando su imagen de presidente decidido y dispuesto a confrontar a regímenes autoritarios en la región. Esto ha aumentado la tensión en América Latina y ha sido interpretado por algunos sectores como una advertencia para otros gobiernos en situaciones similares.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.