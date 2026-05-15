Arturo Sandoval será condecorado por España con una de sus máximas distinciones

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El trompetista cubanoamericano Arturo Sandoval recibirá el próximo martes 19 de mayo la Orden de Isabel la Católica, una de las más altas distinciones civiles del Reino de España. El propio músico anunció la noticia este viernes en su cuenta de Facebook, con visible emoción.

«Con profunda emoción y enorme gratitud, deseo compartir que este próximo 19 de mayo tendré el inmenso honor de recibir oficialmente la Orden de Isabel la Católica, una de las más altas distinciones otorgadas por el Reino de España», escribió Sandoval.

La condecoración le será entregada de manos del cónsul de España, en un acto que el músico describió como «profundamente especial y conmovedor».

«Como músico, como cubano y como ser humano que ha dedicado toda su vida a la música, jamás imaginé vivir algo tan significativo», añadió.

Facebook / Arturo Sandoval

Sandoval expresó su agradecimiento al rey Felipe VI, al gobierno español y a quienes hicieron posible el honor, y quiso compartir el reconocimiento con su familia, amigos, músicos y seguidores de toda su carrera.

La Orden de Isabel la Católica, fundada por Fernando VII el 14 de marzo de 1815, es una de las condecoraciones civiles más antiguas y prestigiosas de España. Su propósito actual, según el Real Decreto 2395/1998, es premiar comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas o extranjeras que contribuyan a beneficiar a España o a favorecer sus relaciones con la comunidad internacional.

Entre los artistas latinoamericanos que han recibido esta distinción figura el cantante dominicano Juan Luis Guerra, quien recibió la Encomienda en febrero de 2025.

La condecoración se suma a otras concedidas al afamado músico cubano. En noviembre de 2023 recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical en una ceremonia celebrada en Sevilla, y en diciembre de 2024 fue homenajeado con los Kennedy Center Honors en Washington, uno de los mayores reconocimientos a las artes en Estados Unidos.

Nacido en Artemisa, Cuba, en 1949, Sandoval fue cofundador de Irakere junto a Chucho Valdés y Paquito D'Rivera en 1973. En julio de 1990, durante una gira en Roma con la orquesta de su mentor Dizzy Gillespie, solicitó asilo político y se exilió en Miami, donde construyó una carrera de proyección mundial.

Su palmarés incluye la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por Barack Obama en 2013 —la máxima distinción civil de Estados Unidos—, la Medalla Nacional de las Artes en 2021, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, un Emmy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El músico cerró su mensaje con una reflexión personal: «Le doy gracias a Dios todos los días por las bendiciones que he recibido, y esta es una de ellas que guardaré en mi corazón para siempre».