Rescatan a pasajero de avioneta siniestrada y un día después lo acusan de mover cocaína entre Bahamas y EE.UU.

Gardiner había sido condenado en 2006 y sentenciado a 18 años de prisión por narcóticos y lavado de dinero

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Un pasajero bahameño que sobrevivió recientemente al amerizaje de emergencia de un turbohélice frente a las costas del estado de Florida fue arrestado al día siguiente por su presunta participación en una red internacional de narcotráfico, según una denuncia federal por conspiración para importar cocaína.

Jonathan Eric Gardiner, conocido como "Player", fue rescatado el 12 de mayo junto a otras 10 personas tras la caída al mar de un Beechcraft King Air 300 que cubría la ruta entre Marsh Harbour, en la isla bahameña de Great Abaco, y el aeropuerto internacional de Gran Bahama, en Freeport.

La aeronave sufrió una falla de motor y el piloto realizó un amerizaje a unas 50 millas (80 km) de Vero Beach, Florida, tras lo cual se logró subir a sus 10 pasajeros, tres con lesiones leves, a una balsa salvavidas amarilla, informó la televisora Telemundo.

Las 11 personas a bordo fueron rescatadas por la 920 Ala de Rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que desplegó un HC-130J Combat King II, un HH-60W Jolly Green II y pararescatistas, a fin de completar nueve izados en un mar de tres a cinco pies de altura.

Los sobrevivientes fueron trasladados al aeropuerto internacional Melbourne Orlando para recibir atención médica y todos se reportaron en condición estable.

De acuerdo con la fuente, cuando Gardiner fue puesto nuevamente bajo custodia tras el rescate, llevaba tres teléfonos celulares y una bolsa cruzada con aproximadamente 30,000 dólares en moneda bahameña, rotulados con el nombre manuscrito de un político bahameño presuntamente vinculado a la conspiración.

La denuncia federal lo describe como "proveedor extranjero de cocaína" para una organización de tráfico de drogas con base en Georgia, contra la que se presentó una acusación formal en 2024 que imputó a alrededor de 14 personas.

Según los documentos judiciales, en febrero de 2023 Gardiner presuntamente suministró un cargamento de varios kilogramos de cocaína a esa organización, enviado desde Bahamas a Miami y recibido por otros miembros ya imputados.

La denuncia también lo vincula a un envío planificado de entre 900 y 1,000 kilogramos de cocaína procedente de Colombia con destino a Bahamas, previsto para noviembre de 2024.

Ese cargamento fue discutido en una reunión grabada en video entre el político bahameño y un narcotraficante colombiano imputado, quienes hablaron de los detalles del traslado de "una gran cantidad" desde Colombia a través de Bahamas.

La denuncia alega que Gardiner formaba parte de la conspiración al menos desde 2023.

El caso no es el primer contacto de Gardiner con la justicia federal estadounidense, pues fue condenado en 2006 y sentenciado a 18 años de prisión por delitos federales de narcóticos y lavado de dinero, tras lo cual fue deportado a Bahamas en 2014, una vez cumplida parte de su condena.

Gardiner compareció ante una corte federal en Orlando el 13 de mayo bajo una detención de regla cinco, modalidad que se aplica cuando el caso fue presentado en otra jurisdicción federal.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan las causas del accidente aéreo; las autoridades no han vinculado el siniestro con el tráfico de drogas, siendo la causa aparente una falla mecánica de motor.