¡Increíble!: Vuelo de United Airlines choca contra un camión con remolque y poste de luz al intentar aterrizar en Newark

Un Boeing 767 del vuelo 169 de United Airlines procedente de Venecia rozó un poste de luz y golpeó un camión con remolque el pasado domingo mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, Nueva Jersey, en un incidente que quedó grabado por la cámara del propio camión.

El avión, con matrícula N77066, fue dirigido hacia la pista 29 de Newark —la más corta del aeropuerto— debido a las condiciones de viento en ese momento, alrededor de las 2:00 p.m. hora local.

Durante la aproximación final, el tren de aterrizaje y la parte inferior de la aeronave rozaron un poste de luz ubicado sobre los carriles de la New Jersey Turnpike (autopista I-95), una de las vías más transitadas del país. El poste derribado impactó el techo del camión que circulaba por debajo en ese instante.

El vehículo pertenecía a Baker's Express, de H&S Family of Bakeries, y transportaba productos de panadería hacia un depósito del aeropuerto de Newark.

Chuck Paterakis, vicepresidente de transporte de Schmidt Bakery, confirmó que el conductor «sintió las llantas del avión rozando la parte superior del remolque».

El conductor, Warren Boardley, de Baltimore, sufrió heridas leves —cortes en el brazo y antebrazo por vidrios rotos— y fue hospitalizado y dado de alta el mismo día.

A bordo del avión viajaban 221 pasajeros y 10 tripulantes, todos ilesos. La aeronave logró aterrizar sin problemas y rodó normalmente hasta la puerta de embarque tras el impacto.

United Airlines retiró a los pilotos del servicio activo y emitió una declaración en la que señaló: «Nuestro equipo de mantenimiento evalúa daños al avión e investigaremos cómo ocurrió».

Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrieron investigaciones formales. El NTSB ordenó a United Airlines asegurar la grabadora de voz de cabina y el registrador de datos de vuelo, con un informe preliminar esperado en 30 días.

El incidente se clasifica técnicamente como una colisión con estructuras aéreas. La pista 29 de Newark obliga a los aviones a volar excepcionalmente bajo sobre la Turnpike durante la aproximación final, con un margen de error menor que otras pistas del aeropuerto.

No es la primera vez que ocurre algo similar: en 1982, un Boeing 727 de Pan Am ya había rozado un vehículo en esa misma autopista durante un despegue abortado desde Newark.

El suceso se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad aérea en Estados Unidos. El pasado 23 de marzo, un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, dejando al menos dos muertos y 70 heridos.

Antes de ese episodio, en enero de 2025, el vuelo 5342 de American Airlines colisionó con un helicóptero militar cerca del aeropuerto Reagan de Washington D.C., con 67 víctimas fatales.

United Airlines también ha protagonizado otros incidentes recientes: en 2023, una aeronave de la compañía chocó con un avión de Delta en el aeropuerto de Boston, y en octubre de 2025, dos aviones de Delta sufrieron una colisión en tierra en otro aeropuerto estadounidense, sumando episodios a una racha que mantiene bajo escrutinio a toda la industria.

La serie de accidentes e incidentes aéreos en Estados Unidos en los últimos 16 meses ha intensificado el debate sobre los estándares de seguridad en la aviación comercial, y el caso de Newark añade una nueva variable: la peligrosa proximidad de ciertas pistas a infraestructuras viales de alto tráfico.