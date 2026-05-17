Termoeléctrica Antonio Guiteras podría reanudar operaciones el lunes tras reparar tres averías consecutivas

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación eléctrica de Cuba, podría reanudar operaciones este lunes tras acumular tres salidas no programadas en un breve período, la más reciente por una avería en el economizador de la planta ubicada en Matanzas.
El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general de la planta, ofreció dos escenarios de arranque: «Un pronóstico optimista sería mañana en las primeras horas de la tarde, quizás entre 3 y 4 de la tarde.
Un pronóstico más reservado, si las pruebas de radiografía y las pruebas hidráulicas nos dan algún modo de efecto, entonces la reparación se prolongaría hasta el lunes en horas de la mañana».
«Desafortunadamente, en muy corto tiempo hemos tenido tres salidas. Una por el recalentador de alta temperatura, donde fue necesario reparar ocho tubos; después tuvimos una avería en el calentador de aire regenerativo; y esta última, en el economizador», explicó el directivo.
La parada forzosa está siendo aprovechada para realizar reparaciones más profundas en los puntos donde ocurrieron las fallas anteriores.
«Estamos revisando y reparando algunas cosas con un poco más de tiempo, solucionando todo lo que encontramos», afirmó Pérez Castañeda.
En cuanto al estado de los trabajos, el director detalló que en el recalentador de alta temperatura se requieren cuatro cordones de soldadura, de los cuales tres ya estaban realizados al momento del reporte.
En el economizador, causa de la última salida, es necesario cambiar dos tramos de dos curvas —otros cuatro cordones de soldadura—, con dos ya finalizados y control radiográfico en curso.
Además, se realizan ajustes en los calentadores de aire regenerativo, limpieza del horno de la caldera —donde se había acumulado ceniza y escoria— y corrección de un problema de hermeticidad en la parte inferior de la caldera que provocaba salidas de gases y material incandescente.
En total, se ejecutan más de 260 actividades adicionales, incluyendo tareas eléctricas, automáticas y preventivas contra la humedad, una causa recurrente de fallos anteriores.
Las tareas se desarrollan en jornadas ininterrumpidas de 24 horas, organizadas en dos turnos, «en aras de no perder ni un segundo», según informó la propia planta en su perfil oficial.
Esta avería representa la novena salida de la Guiteras del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026.
La unidad había sido sincronizada al sistema apenas el 9 de mayo, tras una reparación de 90 horas con cerca de 300 acciones correctivas, y volvió a fallar cinco días después.
El 14 de mayo, la salida de la Guiteras desencadenó un colapso parcial del sistema eléctrico que dejó sin electricidad a la franja desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, con un déficit récord de 2,153 MW, superando el anterior máximo de 2,075 MW registrado el 6 de marzo de 2026.
El trasfondo de la crisis es el deterioro estructural de una planta inaugurada en 1988 que lleva 38 años de operación continua.
Su último mantenimiento capital fue en 2010, acumulando 15 años de rezago cuando los estándares técnicos recomiendan una intervención profunda cada siete u ocho años.
La planta necesita una parada de 180 días para ese mantenimiento, pero el régimen no puede permitírsela ante la gravedad de la crisis energética.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, resumió sin eufemismos la situación del país: «No tenemos absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la Termoeléctrica Antonio Guiteras
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Termoeléctrica Antonio Guiteras ha tenido tantas averías en 2026?
La Termoeléctrica Antonio Guiteras sufre de deterioro estructural debido a la falta de un mantenimiento capital desde 2010, lo que ha provocado una serie de averías recurrentes. Estas averías se deben a problemas en componentes críticos como el recalentador de alta temperatura, el calentador de aire regenerativo y el economizador. La planta necesita una parada de 180 días para un mantenimiento profundo, pero el país no puede permitirse tal interrupción debido a la crisis energética actual.
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¿Cuáles fueron las consecuencias de la última avería de la Termoeléctrica Antonio Guiteras?
La última avería de la Termoeléctrica Antonio Guiteras causó un colapso parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), dejando sin electricidad a la franja central y oriental de Cuba, desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. El déficit eléctrico alcanzó un récord de 2,153 MW, lo que resultó en apagones prolongados y afectó severamente la vida cotidiana de los cubanos.
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¿Qué medidas se están tomando para reparar la Termoeléctrica Antonio Guiteras?
Durante la parada forzosa, se están realizando reparaciones en los puntos donde ocurrieron las fallas, incluyendo la sustitución de tubos y la corrección de problemas de hermeticidad. Además, se están llevando a cabo más de 260 actividades adicionales que incluyen tareas eléctricas, automáticas y preventivas contra la humedad. Las reparaciones se desarrollan en jornadas ininterrumpidas para minimizar el tiempo fuera de servicio de la planta.
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¿Cuál es el estado actual del sistema eléctrico cubano?
El sistema eléctrico cubano se encuentra en una situación crítica, con un déficit de generación que supera los 1,500 MW en el peor de los casos. La falta de combustible, como diésel y fueloil, agrava la crisis, y la infraestructura envejecida de las plantas generadoras contribuye a las frecuentes interrupciones del servicio eléctrico.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.