Termoeléctrica Antonio Guiteras podría reanudar operaciones el lunes tras reparar tres averías consecutivas

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación eléctrica de Cuba, podría reanudar operaciones este lunes tras acumular tres salidas no programadas en un breve período, la más reciente por una avería en el economizador de la planta ubicada en Matanzas.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general de la planta, ofreció dos escenarios de arranque: «Un pronóstico optimista sería mañana en las primeras horas de la tarde, quizás entre 3 y 4 de la tarde.

Un pronóstico más reservado, si las pruebas de radiografía y las pruebas hidráulicas nos dan algún modo de efecto, entonces la reparación se prolongaría hasta el lunes en horas de la mañana».

«Desafortunadamente, en muy corto tiempo hemos tenido tres salidas. Una por el recalentador de alta temperatura, donde fue necesario reparar ocho tubos; después tuvimos una avería en el calentador de aire regenerativo; y esta última, en el economizador», explicó el directivo.

La parada forzosa está siendo aprovechada para realizar reparaciones más profundas en los puntos donde ocurrieron las fallas anteriores.

«Estamos revisando y reparando algunas cosas con un poco más de tiempo, solucionando todo lo que encontramos», afirmó Pérez Castañeda.

En cuanto al estado de los trabajos, el director detalló que en el recalentador de alta temperatura se requieren cuatro cordones de soldadura, de los cuales tres ya estaban realizados al momento del reporte.

En el economizador, causa de la última salida, es necesario cambiar dos tramos de dos curvas —otros cuatro cordones de soldadura—, con dos ya finalizados y control radiográfico en curso.

Captura de Facebook

Además, se realizan ajustes en los calentadores de aire regenerativo, limpieza del horno de la caldera —donde se había acumulado ceniza y escoria— y corrección de un problema de hermeticidad en la parte inferior de la caldera que provocaba salidas de gases y material incandescente.

En total, se ejecutan más de 260 actividades adicionales, incluyendo tareas eléctricas, automáticas y preventivas contra la humedad, una causa recurrente de fallos anteriores.

Las tareas se desarrollan en jornadas ininterrumpidas de 24 horas, organizadas en dos turnos, «en aras de no perder ni un segundo», según informó la propia planta en su perfil oficial.

Esta avería representa la novena salida de la Guiteras del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026.

La unidad había sido sincronizada al sistema apenas el 9 de mayo, tras una reparación de 90 horas con cerca de 300 acciones correctivas, y volvió a fallar cinco días después.

El 14 de mayo, la salida de la Guiteras desencadenó un colapso parcial del sistema eléctrico que dejó sin electricidad a la franja desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, con un déficit récord de 2,153 MW, superando el anterior máximo de 2,075 MW registrado el 6 de marzo de 2026.

El trasfondo de la crisis es el deterioro estructural de una planta inaugurada en 1988 que lleva 38 años de operación continua.

Su último mantenimiento capital fue en 2010, acumulando 15 años de rezago cuando los estándares técnicos recomiendan una intervención profunda cada siete u ocho años.

La planta necesita una parada de 180 días para ese mantenimiento, pero el régimen no puede permitírsela ante la gravedad de la crisis energética.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, resumió sin eufemismos la situación del país: «No tenemos absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».