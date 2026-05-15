Termoeléctrica Antonio Guiteras sigue en reparación tras nueva avería y masivos apagones en Cuba

La planta ubicada en Matanzas es una pieza crítica para sostener un sistema eléctrico cada vez más frágil

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La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas continúa fuera del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este viernes, en plena reparación tras sufrir la víspera su novena avería de 2026, mientras la Unión Eléctrica (UNE) evitó mencionarla tanto en su parte diario como en el reporte televisivo sobre la crisis energética.

La omisión resulta especialmente significativa porque Guiteras es el mayor bloque unitario de generación del país y una pieza crítica para sostener un sistema eléctrico cada vez más frágil.

Sin embargo, el parte oficial de la UNE solo reportó averías en la Unidad seis de la CTE Máximo Gómez, la Unidad uno de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, la Unidad dos de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad cinco de la CTE Antonio Maceo, sin incluir a la planta matancera.

Captura de Facebook/Periódico Girón

El director general de Guiteras, Román Pérez Castañeda, declaró al periódico oficial Girón que la nueva avería en la caldera “no tiene ninguna relación con el último evento”, aunque reconoció que las repetidas salidas obligan a revisar nuevamente componentes ya comprometidos.

“Como hemos tenido dos o tres salidas seguidas, en esta ocasión nos enfocaremos en revisar y reparar los elementos que han intervenido en esas averías o que hemos detectado con afectación”, afirmó.

Los trabajos se concentran en los calentadores de aire regenerativo (CAR), los quemadores, la hermeticidad del horno y varias válvulas que afectan la operación de la planta.

Pérez admitió además que el proceso no puede acelerarse. “Las primeras horas (más de 35) siempre son de enfriamiento y preparación. Luego se inspecciona para localizar el daño, determinar cómo ejecutar acciones de reparación, reparar, y después comprobar que ha sido correcto lo realizado”.

Estimó el directivo el jueves que la reparación podría extenderse entre tres y cuatro días,, aunque la ruta crítica no debería superar las 72 horas.

La avería ocurrió apenas cinco días después de que la planta fuera sincronizada al SEN el 9 de mayo, tras una parada de cerca de 90 horas con aproximadamente 300 acciones correctivas.

El mismo tipo de fallo, salidero en caldera, ya había dejado fuera de servicio a Guiteras el 5 de mayo, lo que evidencia que las reparaciones parciales no resuelven el problema estructural de fondo.

La salida de Guiteras desencadenó un colapso parcial del SEN el jueves a las 06:09 de la mañana, dejando sin electricidad a toda la franja central y oriental de Cuba, desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

A las 06:30 del jueves, la disponibilidad era de apenas 636 MW frente a una demanda de 2,420 MW, con 1,790 MW afectados.

Este viernes la situación mejoró levemente. La UNE reportó una disponibilidad de 1,241 MW a las 06:30, con una demanda de 2,800 MW y 1,565 MW afectados, tras una afectación máxima del jueves de 1,991 MW a las 21:20 horas.

Inaugurada en 1988, la principal termoeléctrica del país lleva 38 años de operación y su último mantenimiento capital fue en 2010, acumulando más de 15 años sin una parada integral.

El propio Pérez Castañeda ha reconocido que la planta necesita al menos 180 días de parada para ese mantenimiento, pero que "la situación del país todavía no lo permite".

El contexto energético nacional agrava el panorama: el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el miércoles 13 de mayo que Cuba "está sin combustible" —ni diésel ni fueloil— y calificó la situación como "aguda, crítica y extremadamente tensa".