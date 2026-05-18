«¿Y trabajar para cuándo?»: le dicen a la madre de la hija de El Taiger y ella responde hablando de la herencia del cantante

Lisiyaliet Quijano, madre de Yaliet Carvajal —la hija mayor del fallecido cantante cubano El Taiger—, respondió sin filtros en Instagram a una usuaria que la acusó de vivir de las regalías del artista tras anunciar que está embarazada nuevamente.

El comentario que detonó la reacción provino de una cuenta falsa, que escribió: «Ay pero niña usted llegó a este país a parir, y trabajar para cuando?... a no verdad que tú vives de las regalías del Taiger». La respuesta de Lisiyaliet no tadó en llegar...

En un video de tres minutos y medio, con tono serio y visiblemente cansada de las críticas, Lisiyaliet repasó su historial laboral desde que llegó a Estados Unidos en 2022.

«Desde que yo llegué a este país en el 2022, lo único que he hecho es trabajar. A los 15 días estaba en este país, y creo que menos. Ya me había conseguido mi primer trabajo limpiando unas oficinas de 6 de la tarde a 10 de la noche, en el que afuera me estaba esperando mi esposo y mi hija de 3 años», declaró.

Detalló que luego trabajó como cajera en un mercado, después en un hotel —que dejó por el horario nocturno— y finalmente en una cadena de tiendas.

Actualmente no trabaja fuera del hogar porque lleva y trae a sus hijas a la escuela con horarios distintos, pero fue directa al respecto: «No trabajo en la calle, pero trabajo en la casa, porque solamente llevar a mis hijas a la escuela, ser mamá a tiempo completo, lavar, planchar, cocinar, eso también es trabajo desde la casa». Además, señaló que crea contenido en redes y trabaja en TikTok Shop para mantener su independencia económica.

Sobre las regalías, Lisiyaliet fue contundente y aclaró un punto que generaba especulación: «Esa regalía ella la va a poder tocar cuando tenga 18 años, que me parece perfecto que ella la toque en ese tiempo porque va a tener la capacidad para saber que ese dinero lo puede usar en su universidad, en su casa, en su carro, en lo que ella necesite en ese momento».

También dejó claro quién sostiene económicamente a su hija hoy: «Mi hija quien la mantiene soy yo y mi esposo que la tiene desde los cuatro años, o sea que también parte como su papá».

Respecto al nuevo embarazo, fue igual de directa: «Yo ni le pedí permiso a nadie para quedar embarazada, ni le estoy pidiendo nada a nadie para mantener a mi hija».

La reacción en redes fue mayoritariamente de apoyo. Cientos de seguidores aplaudieron su trayectoria y su rol como madre. «Las personas nunca reconocen que ser mamá y esposa 24/7 es un trabajo también», escribió una usuaria en los comentarios. Otros la instaron a no dar tantas explicaciones a personas mal intencionadas, mientras una minoría siguió cuestionando el tema económico.

El debate sobre la herencia de El Taiger lleva meses activo en redes. El cantante, cuyo nombre real era José Manuel Carbajal Zaldívar, falleció el 10 de octubre de 2024 en el Jackson Memorial Hospital de Miami tras recibir un disparo en la cabeza, dejando cuatro hijos menores de edad.

En noviembre de 2024, las madres de tres de sus hijos estallaron públicamente contra Jorge Junior, quien exigió pruebas de ADN antes de tramitar la herencia. Para marzo de 2025, los herederos avanzaban en la administración del legado, pero el tema sigue generando polémica cada vez que alguna de las madres aparece en redes sociales.