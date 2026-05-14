El pasado farandulero de la novia de Yomil: desde El Taiger a protagonista de videoclip de Alexander Delgado

Cuando Yomil presentó oficialmente a Rodmelis Núñez como su nueva novia este miércoles en Instagram, sus seguidores no tardaron en explorar el perfil de la joven cubana radicada en Estados Unidos. Lo que encontraron reveló una historia que va mucho más allá de ser «la novia del reguetonero»: Rodmelis ya tenía vínculos profundos con el mundo de la música urbana cubana, especialmente con uno de sus íconos más queridos y trágicos.

El rastro digital apunta directo a El Taiger. En octubre de 2024, apenas días después del fallecimiento del artista, Rodmelis publicó en TikTok e Instagram un emotivo homenaje que acumuló más de 122,900 reproducciones y 3,506 likes.

En el texto, lo llamó por su nombre completo y escribió: «Tu para mi siempre serás Jose Manuel Carvajal Zaldivar, una de las mejores personas con los sentimientos más lindos y puros que he conocido».

La publicación incluía una foto de ambos juntos en un evento nocturno, con decoración de flores blancas y luz púrpura, y capturas de conversaciones privadas de Instagram donde el artista le escribía: «Yo si algo tengo claro es q mis victorias son tuyas también» y «Y si tuviera otra te volvería escoger a ti».

Captura de TikTok

Rodmelis también compartió el dolor de esa pérdida con una franqueza que conmovió a quienes la leyeron: «Me diste mucho, muchísimo más de lo que tal vez supiste, siempre estuviste para mi cuando lo necesité, muchas gracias por cada lección, por cada recuerdo, y cada momento que me regalaste».

En los comentarios, varios usuarios especularon sobre la naturaleza de su relación con El Taiger. Ella fue directa: «no cariño, éramos muy buenos amigos». Ante quienes cuestionaban cuántas personas publicaban homenajes, respondió sin dudar: «Y las que faltan, porque él era un hombre de muchos AMIGOS, cosa que ustedes no saben diferenciar».

También dejó claro su postura ante las opiniones externas: «Se exactamente el lugar que ocupa José en mi corazón y yo en el suyo. Las opiniones externas no definen quien soy ni lo que valgo».

En abril de 2025, Rodmelis volvió a recordarlo en un nuevo video de TikTok: «te extrañaré eternamente Jose... no tenemos muchos momentos captados en cámara pero si vividos y eso es lo que me llevo de ti».

Pero la conexión de Rodmelis con la farándula urbana cubana no se limita a su amistad con El Taiger. La joven aparece en el videoclip oficial de «Remember Me», colaboración entre Alain Daniel y Alexander Delgado —de Gente de Zona—, publicado en mayo de 2022.

Su presencia en ese video evidencia que Rodmelis ya frecuentaba los círculos de la música urbana cubana años antes de hacerse conocida masivamente.

El perfil que emerge de estos descubrimientos es el de una joven que no llegó al mundo del entretenimiento cubano de la mano de Yomil, sino que ya tenía su propio lugar en él: amiga cercana de uno de los artistas más queridos de su generación, y rostro visible en producciones audiovisuales de figuras de primer nivel. Como ella misma escribió al despedirse de El Taiger: «Vuela alto José, te prometo que tu legado vivirá por siempre. LA TRANKA DE MI PAIS».