¡Más de 100 mil! Alexander Delgado y Randy Malcom confiesan lo máximo que se han gastado en prendas

Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes del dúo cubano Gente de Zona, confesaron este lunes cuánto han llegado a gastar en un solo accesorio, durante un fragmento de entrevista publicado en el podcast Hottest en Instagram que no tardó en hacerse viral.

La conversación forma parte de la entrevista completa que ambos artistas concedieron al podcast ac2alitypodcast, cuyo episodio —titulado «GENTE DE ZONA: Cuba, Bailando y la verdad detrás de Patria y Vida»— fue publicado el pasado miércoles con una duración de 52 minutos y está disponible en Spotify.

En el clip, el presentador les pregunta cuánto es lo máximo que han gastado en una prenda de ropa, zapatos o reloj. Alexander Delgado no dudó en responder: «me he gastado mucho, no sé, 100.000, sí, por ahí sí», refiriéndose a un reloj.

Randy Malcom reconoció también haber invertido mucho en relojes, aunque aclaró que ya no los usa con frecuencia: «me he gastado mucho en reloj, lo max... no mucho reloj no uso reloj, soy de hoy de no tener reloj, pues siempre los rompo».

Sin embargo, Randy reveló cuál es su verdadero vicio en materia de accesorios: «pero muchos espejuelos, te puedo decir, me ha dado una fortuna».

La imagen de lujo y glamour de Gente de Zona no es nueva. El dúo ha desfilado por importantes alfombras internacionales con looks impactantes, como ocurrió en los Premios Lo Nuestro 2025, donde ambos artistas llamaron la atención con sus atuendos.

Ese vínculo con la moda también se extiende a su entorno más cercano. La pareja de Randy, Annaby Pozo, lanzó su marca de ropa Be Zazzy en diciembre de 2018, disponible para compra en línea en Estados Unidos, mientras que Mily Alemán, pareja de Alexander, tiene su propia línea de trajes de baño llamada Salty Tans.

El episodio completo de ac2alitypodcast aborda también temas de mayor peso: el origen del dúo en Cuba, el salto internacional con «Bailando» y «La Gozadera», su participación en «Patria y Vida» y las razones por las que ambos artistas no pueden regresar a su país debido a su posicionamiento contra la dictadura cubana.

Gente de Zona ganó el Premio Grammy Latino por su participación en «Patria y Vida», el himno del movimiento pro-democracia cubano, lo que les valió el veto definitivo del régimen y el exilio permanente fuera de la Isla.