¡Momento mágico! Laura Pausini cumple su deseo de cumpleaños cantando con Camila Cabello en Miami

Laura Pausini sorprendió a miles de asistentes en el Kaseya Center de Miami al invitar a Camila Cabello al escenario para cantar juntas «Víveme», uno de los temas más emblemáticos de la cantante italiana, en lo que se convirtió en uno de los momentos musicales más comentados de la semana.

El dueto ocurrió el pasado sábado durante el concierto número 19 de la gira Io Canto World Tour, y tuvo un significado especial: era el cumpleaños número 52 de Pausini, y cantar con Cabello era exactamente el regalo que ella misma había pedido. «Cuando todas las personas que trabajan conmigo me preguntaron qué quería, les dije que no quería regalos de plástico. Quería cantar con Camila», reveló la artista italiana ante el público.

La entrada de Cabello al escenario desató una ovación inmediata.

Ambas artistas, vestidas con vestidos largos de tonos oscuros con brillos, fundieron sus voces en una versión íntima y emotiva de «Víveme», la balada lanzada en 2004 como segundo sencillo del álbum Escucha y que se convirtió en himno generacional en toda Latinoamérica tras ser tema principal de la telenovela mexicana La madrastra.

Las miradas cómplices, los abrazos y la emoción visible de ambas artistas crearon un ambiente nostálgico y elegante que detuvo el tiempo en el arena.

El momento tuvo una carga emocional aún más profunda para Cabello. En su publicación de TikTok que acumuló 5,5 millones de visualizaciones, la artista escribió: «Recuerdo haberla cantado en mi habitación cuando tenía 12 años, soñando con este instante. La voz de una diosa. Te quiero, un honor cantar contigo».

En Instagram, Pausini compartió su propia versión del momento con palabras que emocionaron a sus seguidores: «Tenía un deseo para mi cumpleaños… cantar con Camila, ¡y se cumplió! Amo tu voz, Camila, y amo poder compartir mi voz con la tuya. Eres un amor. ¡Mi casa siempre será la tuya!».

Los videos del dueto se viralizaron de inmediato en TikTok, Instagram y X.

La publicación de Cabello en Instagram superó los 621,000 likes, y el cantante Luis Fonsi comentó «Sheesh », sumándose a la celebración. El comentario más popular, con 13,021 likes, pedía a gritos un álbum completo en español de la artista cubana. Fans de todo el mundo describieron que «se les erizó la piel» y calificaron el momento como «mágico» e «histórico».

El escenario no fue casual. Miami es la ciudad donde Camila Cabello creció tras emigrar de Cuba de niña, y alberga una de las comunidades latinas más grandes y vibrantes de Estados Unidos. Que una italiana que ha hecho de Latinoamérica su segunda casa y una cubana criada en Miami unieran sus voces precisamente allí añadió un peso simbólico difícil de ignorar.

Laura Pausini también tiene su propio vínculo con la Isla: en junio de 2018 actuó ante más de 250,000 personas en La Habana junto a Gente de Zona, en uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera.

La unión de dos generaciones, dos estilos y dos historias distintas sobre un mismo escenario terminó creando uno de los duetos latinos más celebrados del año, y una prueba de que ciertas canciones, como «Víveme», nunca dejan de emocionar sin importar quién las cante ni dónde.