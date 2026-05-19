Filtraciones sobre una posible acción militar contra Cuba aumentan tensión entre Washington y La Habana

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Las recientes filtraciones sobre supuestas opciones militares de Estados Unidos contra Cuba reflejan un endurecimiento del discurso de la administración de Donald Trump hacia el régimen cubano, en medio del agravamiento de la crisis económica y energética en la isla.

Un artículo publicado por la revista Politico, firmado por la corresponsal de asuntos exteriores Nahal Toosi, asegura que funcionarios estadounidenses han comenzado a considerar “más seriamente” escenarios de acción militar tras meses de presión económica sin resultados visibles sobre La Habana.

Según la publicación, la Casa Blanca esperaba que el endurecimiento de sanciones, el cerco al combustible y la presión regional tras los acontecimientos en Venezuela e Irán empujaran al régimen cubano a negociar reformas económicas y políticas. Sin embargo, fuentes citadas afirman que Washington percibe ahora que el gobierno cubano “resiste más de lo previsto”.

“El ánimo ha cambiado definitivamente”, declaró una fuente cercana a las discusiones internas, según el reporte.

Filtraciones, presión y señales desde Washington

El Comando Sur de Estados Unidos habría iniciado ejercicios de planificación para distintos escenarios de contingencia relacionados con Cuba. Entre las opciones analizadas figurarían desde operaciones limitadas hasta acciones de mayor alcance, aunque funcionarios estadounidenses insisten en que no existe una decisión tomada.

Un funcionario de la Casa Blanca citado por el medio señaló que el Pentágono “debe preparar opciones” para el presidente, pero aclaró que eso no implica una orden de intervención.

En los días recientes también se destaca el cambio de tono del secretario de Estado Marco Rubio, quien recientemente declaró a Fox News que no cree posible “cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo”.

Para varios analistas, las filtraciones podrían formar parte de una estrategia de presión psicológica y política contra el régimen cubano, en un momento especialmente delicado para la isla.

En las últimas semanas se han acumulado señales de escalada: nuevas sanciones estadounidenses, reportes sobre vuelos de vigilancia, acusaciones de cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán, y la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe.

Durante ese viaje, considerado el contacto de más alto nivel entre ambos gobiernos en territorio cubano desde 2016, Ratcliffe transmitió que Cuba “ya no puede servir como plataforma para que adversarios de Estados Unidos promuevan agendas hostiles en el hemisferio”, según fuentes citadas.

La crisis cubana y el temor a un mayor deterioro

Las tensiones ocurren mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible, inflación y deterioro de servicios básicos.

Funcionarios estadounidenses entrevistados consideran que el régimen cubano no ha mostrado disposición a realizar reformas estructurales profundas, pese al creciente descontento social.

“El sistema está tan calcificado y basado en el consenso que viven en otra realidad”, afirmó una de las fuentes consultadas por la revista.

Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel reaccionó este lunes en X advirtiendo que una agresión militar estadounidense provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables”.

Aunque no existen indicios públicos de una operación inminente, el reporte confirma que el tema cubano ha escalado dentro de las discusiones estratégicas de Washington y que la paciencia de la administración Trump con La Habana parece agotarse.