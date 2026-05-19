Filtraciones sobre una posible acción militar contra Cuba aumentan tensión entre Washington y La Habana

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Las recientes filtraciones sobre supuestas opciones militares de Estados Unidos contra Cuba reflejan un endurecimiento del discurso de la administración de Donald Trump hacia el régimen cubano, en medio del agravamiento de la crisis económica y energética en la isla.
Un artículo publicado por la revista Politico, firmado por la corresponsal de asuntos exteriores Nahal Toosi, asegura que funcionarios estadounidenses han comenzado a considerar “más seriamente” escenarios de acción militar tras meses de presión económica sin resultados visibles sobre La Habana.
Según la publicación, la Casa Blanca esperaba que el endurecimiento de sanciones, el cerco al combustible y la presión regional tras los acontecimientos en Venezuela e Irán empujaran al régimen cubano a negociar reformas económicas y políticas. Sin embargo, fuentes citadas afirman que Washington percibe ahora que el gobierno cubano “resiste más de lo previsto”.
“El ánimo ha cambiado definitivamente”, declaró una fuente cercana a las discusiones internas, según el reporte.
Filtraciones, presión y señales desde Washington
El Comando Sur de Estados Unidos habría iniciado ejercicios de planificación para distintos escenarios de contingencia relacionados con Cuba. Entre las opciones analizadas figurarían desde operaciones limitadas hasta acciones de mayor alcance, aunque funcionarios estadounidenses insisten en que no existe una decisión tomada.
Un funcionario de la Casa Blanca citado por el medio señaló que el Pentágono “debe preparar opciones” para el presidente, pero aclaró que eso no implica una orden de intervención.
En los días recientes también se destaca el cambio de tono del secretario de Estado Marco Rubio, quien recientemente declaró a Fox News que no cree posible “cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo”.
Para varios analistas, las filtraciones podrían formar parte de una estrategia de presión psicológica y política contra el régimen cubano, en un momento especialmente delicado para la isla.
En las últimas semanas se han acumulado señales de escalada: nuevas sanciones estadounidenses, reportes sobre vuelos de vigilancia, acusaciones de cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán, y la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe.
Durante ese viaje, considerado el contacto de más alto nivel entre ambos gobiernos en territorio cubano desde 2016, Ratcliffe transmitió que Cuba “ya no puede servir como plataforma para que adversarios de Estados Unidos promuevan agendas hostiles en el hemisferio”, según fuentes citadas.
La crisis cubana y el temor a un mayor deterioro
Las tensiones ocurren mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible, inflación y deterioro de servicios básicos.
Funcionarios estadounidenses entrevistados consideran que el régimen cubano no ha mostrado disposición a realizar reformas estructurales profundas, pese al creciente descontento social.
“El sistema está tan calcificado y basado en el consenso que viven en otra realidad”, afirmó una de las fuentes consultadas por la revista.
Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel reaccionó este lunes en X advirtiendo que una agresión militar estadounidense provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables”.
Aunque no existen indicios públicos de una operación inminente, el reporte confirma que el tema cubano ha escalado dentro de las discusiones estratégicas de Washington y que la paciencia de la administración Trump con La Habana parece agotarse.
Preguntas Frecuentes sobre la Posible Intervención Militar de EE.UU. en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Existe una posibilidad real de intervención militar de Estados Unidos en Cuba?
No hay una decisión tomada sobre una intervención militar en Cuba, pero las recientes filtraciones indican que el Comando Sur de EE.UU. ha comenzado ejercicios de planificación para posibles escenarios de contingencia. Esto sugiere que la opción militar está siendo considerada más seriamente como respuesta al endurecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana.
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¿Por qué ha aumentado la tensión entre Estados Unidos y Cuba?
La tensión ha aumentado debido a las sanciones económicas y restricciones energéticas impuestas por EE.UU. en un intento de forzar reformas en Cuba. La resistencia del régimen cubano a estas presiones ha llevado a Washington a considerar otras opciones, incluyendo la posibilidad de una intervención militar.
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¿Qué opinan los analistas sobre las filtraciones militares?
Varios analistas consideran que las filtraciones sobre una acción militar podrían formar parte de una estrategia de presión psicológica y política contra el régimen cubano. Esta táctica busca debilitar la posición de La Habana y forzar cambios internos sin necesidad de una intervención directa.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las amenazas de intervención?
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha advertido que una agresión militar estadounidense provocaría "un baño de sangre de consecuencias incalculables". Esta declaración resalta el riesgo de una escalada violenta si las tensiones continúan aumentando.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.