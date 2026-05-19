Esto le pasó a un cubano de Lehigh Acres en plena madrugada: "Tengan cuidado"

Un cubano residente en Lehigh Acres, Florida, conocido en TikTok como El Magnifico (@el.magnifico01), publicó un video de alerta para su comunidad después de que intentaran robarle el camión a las 12:15 de la madrugada del pasado sábado.

El autor grabó el video apenas una hora después del incidente, a la 1:10 AM, visiblemente alterado y con el propósito de alertar a sus vecinos y a todos los propietarios de camiones en la zona.

«Son la una y diez de la mañana ya, porque he dado tremendo susto. A las doce y cuarto de la noche intentaron llevarme el camión», relató en el video.

Según su testimonio, estaba dormido cuando escuchó el timbre de la casa y revisó las cámaras sin ver a nadie, aunque percibió el paso de una moto.

Segundos después, la alarma del vehículo se disparó automáticamente.

«Se disparó la alarma del camión. El camión me tiene un sistema de alarma, gracias a Dios. Gracias a eso se me dispara la alarma, salgo rápido y salió una moto disparada al lado del camión», describió.

Al intentar perseguirlos en su propio automóvil, fue imposible: los presuntos ladrones huyeron a toda velocidad y no pudo identificarlos.

Al revisar el vehículo, no encontró golpes visibles, aunque sospecha que intentaron forzar la puerta.

El mensaje del cubano fue directo para quienes viven en Lehigh Acres: «Si tú vives en Lehigh, ten tremendo cuidado, ten muchísimo cuidado, porque en cuestiones de segundos se te puede acabar todo lo que tienes».

El autor también reflexionó sobre el esfuerzo que representa para un trabajador perder su herramienta principal: «Esto te lleva a todo lo que has pasado, tremendo sacrificio, tremendo trabajo para poder tenerlo, y te quedas sin nada».

Su esposa, según contó, le aconsejó ver el lado positivo: «Como decía mi mujer, alégrate. Dios sabe que ni viste ni pudiste confrontar a nadie».

El video cerró con un mensaje al responsable del intento: «Preocúpate por trabajar, preocúpate por luchar por ti y por tu familia, no destruirle la vida a un tipo que trabaja duro, que no para de trabajar».

Lehigh Acres es una comunidad no incorporada del condado de Lee, en el suroeste de Florida, con una creciente presencia de inmigrantes cubanos que trabajan de forma independiente en sectores como la construcción, el transporte y los servicios.

El robo de camiones y vehículos de trabajo es una problemática recurrente en el área. En julio de 2025, cuatro cubanos en Florida fueron acusados por robar módulos electrónicos de camiones, con al menos 93 propietarios afectados. Ese mismo año, un residente de Lehigh Acres enfrentó cargos federales por su presunto papel en una red de robo de vehículos de lujo y camionetas en el estado.

Para muchos cubanos en el exilio, el camión representa su principal inversión y fuente de ingresos, lo que convierte su pérdida en un golpe económico devastador. El video acumuló más de 110,800 visualizaciones y fue compartido más de 1,700 veces, lo que refleja el impacto del mensaje entre la comunidad.