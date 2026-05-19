EE.UU. emite alerta máxima por brote de ébola en África: "No viajar"

Vídeos relacionados:

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió esta semana la alerta de viaje de máximo nivel —Nivel 4, «No viajar»— para la República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur y Uganda, ante el avance del brote de la enfermedad por virus Ébola Bundibugyo, que ya ha causado más de 130 muertes en la región.

En un comunicado difundido este martes a través de su cuenta oficial en la red social X, el Departamento de Estado «instó encarecidamente» a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a esos tres países «por ningún motivo» y a reconsiderar cualquier viaje a Ruanda, país para el que elevó la alerta al Nivel 3.

Además, en el caso de Ruanda se añade una restricción específica: no acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera con la RDC.

La emisión simultánea de alertas Nivel 4 para tres países africanos por una misma causa sanitaria es un hecho extraordinariamente inusual en el sistema de avisos del Departamento de Estado, que reserva esa categoría para situaciones de guerra, terrorismo extremo o emergencias sanitarias de máxima gravedad.

El brote tiene su epicentro en la provincia de Ituri, en el conflictivo este congoleño. La primera alerta llegó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 5 de mayo, cuando se reportó una enfermedad desconocida con alta mortalidad en Mongbwalu, incluida la muerte de cuatro trabajadores de salud en cuatro días. El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo y es el decimoséptimo registrado en la RDC desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976.

Las cifras de víctimas varían según la fuente: el ministro de Salud congoleño, Roger Kamba, reportó 131 muertes probables; el portavoz del Gobierno, Patrick Muyaya, cifró en 116 las muertes sospechosas; y la OMS mantiene 88 fallecidos confirmados, incluido un caso en Uganda. El organismo internacional advirtió que «el brote es potencialmente mucho mayor de lo detectado hasta ahora».

El virus ya alcanzó la capital, Kinshasa, y Goma, y se han confirmado casos en Kampala y cerca de la frontera congoleña en Sudán del Sur. Muyaya alertó que «esta propagación de la enfermedad a nuevas zonas genera preocupación por el riesgo de una mayor transmisión en regiones densamente pobladas, caracterizadas por importantes movimientos de población».

Un día antes, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. anunció restricciones de entrada de 30 días para no ciudadanos estadounidenses que hubieran estado en Uganda, RDC o Sudán del Sur en los 21 días previos, con vigencia inmediata.

La cepa Bundibugyo no cuenta con vacuna ni tratamiento específico aprobado, a diferencia de la variante Zaire. Su tasa de letalidad oscila entre el 25% y el 40%, según Médicos Sin Fronteras. Es sólo el tercer brote de esta variante en la historia, tras los registrados en Uganda entre 2007 y 2008 y en la propia RDC en 2012.

El control del brote enfrenta obstáculos graves: en Ituri operan más de 100 grupos armados y hay más de 273,000 desplazados internos, según la ONU, lo que dificulta el despliegue sanitario y favorece prácticas funerarias inseguras que aceleran la transmisión.

La OMS declaró el brote una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional el 16 de mayo, y envió 18 toneladas de suministros médicos a la zona. El temor mundial ante el avance del ébola crece a medida que el virus se extiende a nuevas ciudades y países de la región.