Confiesa lo más difícil de irse de Cuba: "Mucha gente emigrante vive con esto constantemente"

Una cubana identificada en TikTok como @laura_sin_filtros publicó el pasado sábado un video de 37 segundos en el que nombra algo que muchos emigrantes sienten pero rara vez dicen en voz alta: la culpa que aparece cuando uno empieza a progresar en el exterior mientras la familia sigue en Cuba.

En el video publicado en su cuenta de TikTok, Laura describe cómo los momentos más cotidianos —comer algo, comprar un artículo para la casa— se convierten en detonadores de angustia: «automáticamente piensas mi familia tendrá para comer hoy allá».

El dilema que plantea no es sentimental sino estructural: «quieres ayudar, quieres mandar, quieres resolverle la vida a todo mundo, pero al mismo tiempo si mandas todo para allá nunca vas a poder construir nada para ti aquí».

Laura no habla solo por ella. «Creo que mucha gente emigrante vive con esa culpa constantemente», afirma en el video, poniendo nombre a una tensión que atraviesa a miles de cubanos en el exterior.

Esa tensión tiene una dimensión económica concreta. Según datos de elTOQUE, el 92% de las remesas que recibe Cuba provienen de Estados Unidos, y los cubanos en Miami envían en promedio 2,165 dólares al año a sus familias, combinando efectivo, recargas y envíos en especie.

El envío típico ronda los 132 dólares, unas diez veces al año, y representa entre el 6% y el 13% de los ingresos totales del emigrante, por debajo del promedio mundial del 15%.

Esa presión económica convierte cada decisión de gasto personal en un acto cargado de culpa: cada peso que el emigrante invierte en sí mismo es un peso que no llega a Cuba, donde la escasez, los apagones y la crisis acumulada durante años han dejado a millones de familias dependiendo casi exclusivamente de lo que envían sus parientes desde el exterior.

El fenómeno que describe Laura tiene nombre en la psicología de la migración: «duelo migratorio», concepto que describe las pérdidas múltiples que experimenta quien emigra —familia, idioma, red social, estatus— y que puede derivar en culpa y ansiedad, especialmente cuando el emigrante percibe que su progreso contrasta con las dificultades de quienes quedaron atrás.

No es la primera cubana que usa TikTok para visibilizar estas dimensiones emocionales. Una madre cubana en Estados Unidos con hijos en Cuba compartió en mayo del año pasado el mismo sentimiento de culpa y abandono que genera la distancia. Una cubana en España reveló sus miedos al emigrar en enero de este año, y otra en Italia contó que lleva nueve años sintiéndose fuera de lugar e intentando adaptarse.

Estos testimonios han resonado ampliamente entre la comunidad cubana en el exterior, generando debates sobre la responsabilidad del emigrante hacia su familia y su derecho a construir una vida propia.

Laura cierra su video con una frase que funciona casi como un manifiesto: «emigrar también es aprender a construir una vida sin sentir culpa por cada cosa buena que te pasa».