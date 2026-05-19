Confiesa lo más difícil de irse de Cuba: "Mucha gente emigrante vive con esto constantemente"

Una cubana identificada en TikTok como @laura_sin_filtros publicó el pasado sábado un video de 37 segundos en el que nombra algo que muchos emigrantes sienten pero rara vez dicen en voz alta: la culpa que aparece cuando uno empieza a progresar en el exterior mientras la familia sigue en Cuba.
En el video publicado en su cuenta de TikTok, Laura describe cómo los momentos más cotidianos —comer algo, comprar un artículo para la casa— se convierten en detonadores de angustia: «automáticamente piensas mi familia tendrá para comer hoy allá».
El dilema que plantea no es sentimental sino estructural: «quieres ayudar, quieres mandar, quieres resolverle la vida a todo mundo, pero al mismo tiempo si mandas todo para allá nunca vas a poder construir nada para ti aquí».
Laura no habla solo por ella. «Creo que mucha gente emigrante vive con esa culpa constantemente», afirma en el video, poniendo nombre a una tensión que atraviesa a miles de cubanos en el exterior.
Esa tensión tiene una dimensión económica concreta. Según datos de elTOQUE, el 92% de las remesas que recibe Cuba provienen de Estados Unidos, y los cubanos en Miami envían en promedio 2,165 dólares al año a sus familias, combinando efectivo, recargas y envíos en especie.
El envío típico ronda los 132 dólares, unas diez veces al año, y representa entre el 6% y el 13% de los ingresos totales del emigrante, por debajo del promedio mundial del 15%.
Esa presión económica convierte cada decisión de gasto personal en un acto cargado de culpa: cada peso que el emigrante invierte en sí mismo es un peso que no llega a Cuba, donde la escasez, los apagones y la crisis acumulada durante años han dejado a millones de familias dependiendo casi exclusivamente de lo que envían sus parientes desde el exterior.
El fenómeno que describe Laura tiene nombre en la psicología de la migración: «duelo migratorio», concepto que describe las pérdidas múltiples que experimenta quien emigra —familia, idioma, red social, estatus— y que puede derivar en culpa y ansiedad, especialmente cuando el emigrante percibe que su progreso contrasta con las dificultades de quienes quedaron atrás.
No es la primera cubana que usa TikTok para visibilizar estas dimensiones emocionales. Una madre cubana en Estados Unidos con hijos en Cuba compartió en mayo del año pasado el mismo sentimiento de culpa y abandono que genera la distancia. Una cubana en España reveló sus miedos al emigrar en enero de este año, y otra en Italia contó que lleva nueve años sintiéndose fuera de lugar e intentando adaptarse.
Estos testimonios han resonado ampliamente entre la comunidad cubana en el exterior, generando debates sobre la responsabilidad del emigrante hacia su familia y su derecho a construir una vida propia.
Laura cierra su video con una frase que funciona casi como un manifiesto: «emigrar también es aprender a construir una vida sin sentir culpa por cada cosa buena que te pasa».
Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y el dilema de las remesas
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué muchos emigrantes cubanos sienten culpa al progresar en el extranjero?
Muchos emigrantes cubanos experimentan culpa al progresar en el extranjero porque sienten que su éxito contrasta con las dificultades que enfrentan sus familias en Cuba. Este sentimiento se agrava cuando cada gasto personal se ve como un recurso que no llega a sus seres queridos en la isla, donde la situación económica es crítica y las remesas son vitales para muchas familias.
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¿Cuál es el impacto económico de las remesas en Cuba?
Las remesas son una fuente crucial de ingresos para muchas familias cubanas, representando hasta el 13% de los ingresos totales de los emigrantes que envían dinero. El 92% de las remesas que recibe Cuba provienen de Estados Unidos, y en promedio, los cubanos en Miami envían 2,165 dólares al año a sus familias. Estas remesas ayudan a sostener a las familias en medio de una crisis económica severa, con escasez de bienes básicos y apagones frecuentes.
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¿Qué es el duelo migratorio y cómo afecta a los emigrantes cubanos?
El duelo migratorio es un fenómeno psicológico que describe las pérdidas múltiples que experimentan los emigrantes, como la separación de la familia, el idioma, la red social y el estatus. En el caso de los cubanos, este duelo se intensifica al ver que su progreso en el extranjero no coincide con las dificultades que enfrentan sus familiares en Cuba, generando sentimientos de culpa y ansiedad.
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¿Qué consejos da Laura a los emigrantes cubanos que consideran regresar a la isla?
Laura aconseja a los emigrantes cubanos que analicen cuidadosamente los motivos que los llevaron a salir de Cuba antes de considerar regresar. Destaca que deben evaluar si las condiciones económicas, políticas o sociales que los hicieron emigrar han cambiado. Advierte que romantizar el regreso puede llevar a perder recursos y oportunidades sin que la situación en la isla haya mejorado.
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¿Cómo perciben los emigrantes cubanos la presión de enviar remesas a sus familias?
Muchos emigrantes cubanos sienten presión constante de enviar remesas a sus familias, a menudo percibidos como la única fuente de sustento para sus seres queridos en la isla. Esta presión se combina con la frustración de que sus propios esfuerzos y dificultades en el extranjero no siempre son reconocidos, y con la percepción de que sus familiares en Cuba pueden trivializar la cantidad de dinero enviado, sin considerar el sacrificio que implica ganarlo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.