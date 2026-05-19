La odisea de esta cubana para visitar a su abuelito en un campo de Cuba: "Me has sacado las lágrimas"

Una joven cubana identificada en TikTok como @yelenysberrabe compartió ayer el relato de la odisea que vivió para visitar a su abuelo de 94 años en Sabanazo, una pequeña localidad rural del municipio Calixto García, en la provincia de Holguín, donde la crisis de combustible y transporte convirtió un viaje familiar en una travesía agotadora.
En el video publicado en TikTok, la joven explica que desde el día anterior intentó conseguir transporte sin éxito: «ni un carro nos pasó por el lado, solamente triciclos de carga, motorinas y bicicleta».
La tiktoker resumió la situación con una frase que retrata la realidad de millones de cubanos: «el tema del transporte también se ha vuelto una odisea en Cuba, no hay combustible y por lo tanto todo está parado».
El destino del viaje era la finca donde vive solo su abuelo, un anciano que, a pesar de su avanzada edad, aún siembra ají, yuca y malanga. «Me he quedado loca, con noventa y cuatro años todavía tiene las fuerzas de sembrar», reconoció la joven con admiración.
El propósito de la visita no era solo verlo: la familia quería convencerlo de que se fuera a vivir con ellos, pues consideran que ya no está en condiciones de vivir solo. Sin embargo, el abuelo siempre se ha negado con el mismo argumento: «siempre he vivido solo».
La joven le llevó almuerzo y lo acompañó mientras comía: «le traje su almuerzo bien calentico y automáticamente él buscó su pozuelito y su cuchara para comérselo». Al final de la visita, sin embargo, no obtuvo la respuesta que esperaba: «créanme que no me fui muy contenta con su respuesta», confesó, prometiendo un segundo video para revelar el desenlace.
La historia condensa dos crisis que golpean a Cuba simultáneamente. La primera es la parálisis del transporte por escasez de combustible: el ministro de Energía reconoció el 14 de mayo que no había «absolutamente nada» de diésel ni fueloil, y en diciembre de 2025 solo el 39% del parque de ómnibus interprovinciales estaba operativo.
La segunda es la crisis del envejecimiento poblacional en Cuba: el país es el más envejecido de América Latina, con el 25,7% de su población mayor de 60 años. La emigración masiva —más de 1,4 millones de cubanos han salido desde 2020— ha dejado a muchos ancianos sin redes familiares de apoyo.
Se estima que el 15% de los adultos mayores cubanos vive solo y que el 89% de los mayores de 70 años enfrenta alto riesgo de aislamiento. El colapso del sistema de asistencia social agrava el panorama: el 99% de los jubilados afirma que su pensión no cubre las necesidades básicas.
Sabanazo, donde vive el abuelo de la tiktoker, es una localidad de apenas 3,697 habitantes en el extremo más occidental de Holguín, donde la escasez de transporte y combustible se siente con especial intensidad, como ilustra este video que resume, en menos de dos minutos, el drama cotidiano de muchas familias cubanas.
La joven prometió un segundo video para contar si su abuelo aceptó finalmente dejar su finca e irse a vivir con la familia.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y sus efectos en la vida cotidiana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los cubanos debido a la crisis de combustible?
La crisis de combustible en Cuba ha paralizado el transporte público, dejando a millones de personas sin opciones de movilidad. Esto ha afectado el acceso a servicios básicos, la distribución de alimentos y ha incrementado los costos del transporte privado. Además, las largas colas para conseguir gasolina son una escena común, y el mercado informal ha disparado los precios del combustible, lo que profundiza las desigualdades sociales.
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¿Cómo afecta la crisis de envejecimiento poblacional a los ancianos en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis de envejecimiento poblacional, con el 25,7% de su población mayor de 60 años. Muchos ancianos viven solos debido a la emigración masiva de sus familiares jóvenes, lo que los deja sin redes de apoyo. Además, el sistema de asistencia social colapsado y las pensiones insuficientes agravan su situación, exponiéndolos a altos riesgos de aislamiento y precariedad.
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¿Qué impacto tiene la crisis energética en la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética en Cuba ha resultado en apagones prolongados de hasta 20 horas diarias, afectando el suministro de agua potable y la vida cotidiana de millones de personas. La falta de electricidad ha obligado a muchas familias a cocinar con leña o carbón, y la escasez de combustible ha paralizado casi por completo el transporte, lo que dificulta el acceso a servicios y productos básicos.
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¿Cómo enfrentan los cubanos la escasez de alimentos y productos básicos?
La escasez de alimentos y productos básicos en Cuba ha convertido las compras en una verdadera odisea. Estantes vacíos y productos esenciales difíciles de encontrar son una realidad en muchas tiendas. Los cubanos a menudo deben recurrir al mercado informal para adquirir lo necesario, enfrentando precios exorbitantes que superan sus ingresos. Esta situación ha incrementado la inseguridad alimentaria y la frustración en la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.