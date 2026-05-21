El colmo del régimen: Prometen recuperar el tren eléctrico de Hershey en Matanzas

Un funcionario cubano, entrevistado por TV Yumurí, anunció esta semana la recuperación de la terminal ferroviaria de Hershey, en Matanzas, como parte de los planes para rescatar el histórico tren eléctrico, el único ferrocarril de su tipo en Cuba, paralizado desde hace nueve años.

El servicio lleva sin operar desde el 1 de mayo de 2017, fecha en que realizó su último recorrido completo entre Casa Blanca, en La Habana, y Matanzas, dejando aisladas a 46 comunidades rurales a lo largo de los 98 kilómetros de la línea.

El funcionario aseguró que «el ferrocarril eléctrico es parte de la idiosincrasia de una buena parte de Matanzas» y que los proyectos e ideas conceptuales para restaurar la terminal «ya están elaborados».

«Estamos trabajando ahora el proyecto ejecutivo, licitando con constructores para reparar el edificio emblemático de la Terminal de Hershey en Matanzas», declaró, aunque sin ofrecer plazos concretos de ejecución.

El propio funcionario reconoció que se trata de «cosas que no se ven, que la población no las ve», pero que requieren tiempo de preparación.

No es la primera vez que el régimen promete rescatar esta reliquia ferroviaria

En junio de 2025, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, ya había anunciado durante una visita a Matanzas que se trabajaba en recuperar el servicio y la estación, pero el ferrobús disponible «no estaba apto técnicamente» y no había fecha para ninguna prueba ferroviaria.

Aquel plan de 2025 ya incluía una renuncia significativa: el tren no volvería a ser eléctrico. René Peña García, director adjunto de la Unión de Ferrocarriles de Cuba en Matanzas, anunció que la transportación de pasajeros se haría «con equipos de tracción diésel cuando las condiciones lo permitan».

Estado de la infraestructura ferroviaria ilustra la magnitud del problema

En septiembre de 2025, un tren de carga descarriló en el kilómetro 53,800 de la Línea Hershey, con cuatro vagones fuera de vía, tres cisternas volcadas y unos 400 metros de vía dañados, evidenciando el abandono y el vandalismo acumulados durante años.

El Tren de Hershey fue construido en 1916 por la Corporación Hershey de Pensilvania para transportar trabajadores y productos desde La Habana hasta su ingenio azucarero.

A partir de 1920 comenzó a transportar pasajeros, convirtiéndose en un servicio esencial para decenas de comunidades rurales. Sus vagones datan de 1944 y fueron donados por la ciudad española de Barcelona en 1997.

Tras la revolución de 1959, el central azucarero fue nacionalizado y renombrado Camilo Cienfuegos, y en 2002 fue desmantelado por orden de Fidel Castro como parte de la llamada «tarea Álvaro Reynoso», que eliminó 120 de los 165 centrales azucareros en funcionamiento.

El pueblo de Hershey, en Santa Cruz del Norte, es hoy un pueblo fantasma con ruinas y espacios abandonados.

Las nuevas promesas en mayo de 2026, sin fechas ni recursos técnicos confirmados, se suman a un historial de anuncios incumplidos que alimenta el escepticismo de la población matancera, que lleva casi una década esperando que el ferrocarril eléctrico más emblemático de Cuba vuelva a circular, pero en medio de la crisis energética ningún cubano cree que semejante cosa sea posible.