«Ya no aguanto más»: el lamento de una madre cubana

Una madre cubana identificada en TikTok como «La cubanita» publicó el pasado miércoles un desgarrador video en el que resume en poco más de un minuto el agotamiento de miles de familias en la isla: hambre, miseria, falta de médicos y un sistema educativo en colapso.
«Somos una potencia médica pero no tenemos médico. Estamos rodeados de mar pero ni siquiera pescado hay para comer. El hambre nos está matando, la miseria nos está matando», dice la mujer con la voz quebrada.
El video se convirtió rápidamente en un termómetro del estado de desesperación que viven las madres cubanas en 2026, y acumuló más de 7,900 visualizaciones, 907 «me gusta» y 115 comentarios en pocas horas.
Uno de los puntos más contundentes del testimonio es la denuncia sobre la educación.
«Cuba libre de analfabetismo y las clases se terminan casi dos meses antes sin prueba final, los niños pasan al otro grado con objetivos no vencidos», señala la madre, y responde ella misma la pregunta implícita: «¿Por qué? Porque las condiciones del país no permiten que los niños estudien como debe ser».
Sus palabras coinciden con hechos verificados: el gobierno cubano adelantó el cierre del curso escolar 2025-2026 aproximadamente 15 días por la crisis energética, eliminó los exámenes de ingreso a la Educación Superior y el propio Miguel Díaz-Canel reconoció que hubo que «reorientar el diseño curricular» ante la falta de combustible y electricidad.
Las autoridades educativas de La Habana ya habían suspendido las clases el 5 de marzo por la inestabilidad del sistema eléctrico, en un país donde los apagones pueden superar las 20 horas diarias en algunas provincias.
«Los niños sufren el daño colateral porque no tienen lo principal ni siquiera para su crecimiento», lamenta la mujer, cuyo video se suma a una cadena de testimonios virales de madres cubanas que han recurrido a las redes sociales para expresar su desesperación.
UNICEF alertó en noviembre de 2025 que uno de cada 10 niños cubanos sufre pobreza alimentaria severa, consumiendo apenas dos de los ocho grupos de alimentos esenciales.
El video de «La cubanita» termina con una pregunta que nadie en el régimen parece dispuesto a responder: «¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué futuro? Dime qué futuro hay. Ya no aguanto más».
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las madres cubanas están denunciando la situación en las redes sociales?
Las madres cubanas están denunciando en redes sociales la desesperación que sienten por la crisis alimentaria, energética y educativa que afecta a sus familias. Los apagones prolongados, la escasez de alimentos y la falta de recursos básicos están golpeando duramente a los hogares, lo que ha llevado a muchas a compartir sus historias para visibilizar la situación y exigir un cambio.
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¿Cuál es la situación actual del sistema educativo en Cuba?
El sistema educativo en Cuba está en colapso debido a la crisis energética. Las autoridades han adelantado el cierre del curso escolar, eliminado exámenes de ingreso y reorientado el diseño curricular por la falta de combustible y electricidad. Esto ha resultado en que muchos niños pasan de grado sin cumplir los objetivos educativos necesarios.
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¿Cómo están afectando los apagones y la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
Los apagones prolongados y la crisis energética están afectando gravemente la vida cotidiana en Cuba. Las familias deben reorganizar sus rutinas para adaptarse a las pocas horas con electricidad, lo que afecta actividades básicas como cocinar, estudiar y descansar. La situación genera estrés, ansiedad e irritabilidad, especialmente en los niños.
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¿Qué impacto tiene la crisis alimentaria en la población cubana?
La crisis alimentaria en Cuba está llevando a una situación crítica donde muchas familias no pueden acceder a los alimentos básicos. Según el Food Monitor Program, el 80% de la población considera que la crisis actual es peor que la del Período Especial de los años 90. Muchas familias deben destinar la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos, dejando otras necesidades insatisfechas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.