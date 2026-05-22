«Ya no aguanto más»: el lamento de una madre cubana

Una madre cubana identificada en TikTok como «La cubanita» publicó el pasado miércoles un desgarrador video en el que resume en poco más de un minuto el agotamiento de miles de familias en la isla: hambre, miseria, falta de médicos y un sistema educativo en colapso.

«Somos una potencia médica pero no tenemos médico. Estamos rodeados de mar pero ni siquiera pescado hay para comer. El hambre nos está matando, la miseria nos está matando», dice la mujer con la voz quebrada.

El video se convirtió rápidamente en un termómetro del estado de desesperación que viven las madres cubanas en 2026, y acumuló más de 7,900 visualizaciones, 907 «me gusta» y 115 comentarios en pocas horas.

Uno de los puntos más contundentes del testimonio es la denuncia sobre la educación.

«Cuba libre de analfabetismo y las clases se terminan casi dos meses antes sin prueba final, los niños pasan al otro grado con objetivos no vencidos», señala la madre, y responde ella misma la pregunta implícita: «¿Por qué? Porque las condiciones del país no permiten que los niños estudien como debe ser».

Sus palabras coinciden con hechos verificados: el gobierno cubano adelantó el cierre del curso escolar 2025-2026 aproximadamente 15 días por la crisis energética, eliminó los exámenes de ingreso a la Educación Superior y el propio Miguel Díaz-Canel reconoció que hubo que «reorientar el diseño curricular» ante la falta de combustible y electricidad.

Las autoridades educativas de La Habana ya habían suspendido las clases el 5 de marzo por la inestabilidad del sistema eléctrico, en un país donde los apagones pueden superar las 20 horas diarias en algunas provincias.

«Los niños sufren el daño colateral porque no tienen lo principal ni siquiera para su crecimiento», lamenta la mujer, cuyo video se suma a una cadena de testimonios virales de madres cubanas que han recurrido a las redes sociales para expresar su desesperación.

UNICEF alertó en noviembre de 2025 que uno de cada 10 niños cubanos sufre pobreza alimentaria severa, consumiendo apenas dos de los ocho grupos de alimentos esenciales.

El video de «La cubanita» termina con una pregunta que nadie en el régimen parece dispuesto a responder: «¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué futuro? Dime qué futuro hay. Ya no aguanto más».