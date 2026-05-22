Llegó a Cuba de sorpresa pero no había nadie en su casa

Una joven cubana llegó de sorpresa a su casa en Cuba por el Día de las Madres y protagonizó un emotivo reencuentro con su madre que conmovió a miles de seguidores en TikTok.

El video, publicado el pasado martes por la usuaria @dani_mir_glez02, muestra cómo la joven llega a su vivienda y no encuentra a nadie en casa.

El reencuentro ocurre en las afueras de la vivienda: su madre había salido a hacer un mandado y ambas se topan de improviso en la calle, en una escena cargada de emoción.

En la descripción del clip, la protagonista resumió con una frase el sentimiento de toda una diáspora: «De hecho siempre habrá una isla, una casa, un abrazo, al que siempre voy a querer regresar».

El video acumula cerca de 19,000 visualizaciones y más de 1,000 reacciones, con decenas de comentarios de cubanos que se identificaron con la escena.

Este reencuentro se suma a una tendencia que se ha consolidado en TikTok durante los últimos meses, especialmente en torno al Día de las Madres, cuando cubanos emigrados regresan de sorpresa a la isla y documentan el abrazo con sus familias.

En las semanas previas a la celebración, otro cubano sorprendió a su madre tras cuatro años sin verla y su video superó las 710,000 visualizaciones en TikTok.

Un cubano residente en Uruguay regresó a la isla tras casi tres años y acumuló más de 407,000 vistas, mientras que la cubana @daimylydom volvió en secreto tras tres años y documentó los reencuentros con toda su familia.

Otra cubana se abrazó a su hija durante un apagón, iluminadas únicamente por las linternas de sus teléfonos móviles, en una imagen que sintetizó la dureza de la separación y la fuerza del reencuentro.

Detrás de cada uno de estos videos hay una realidad que pesa: más de un millón de cubanos habrían abandonado la isla desde 2021, según estimaciones periodísticas, reduciendo la población efectiva de 11.3 millones a entre 8.6 y 8.8 millones.

Esa separación masiva convierte cada regreso en un acontecimiento que las redes sociales amplifican y convierten en símbolo colectivo del dolor y la esperanza de una nación dividida entre la isla y el mundo.

Cada abrazo filmado en un portal, en una calle o bajo la oscuridad de un apagón es, para miles de cubanos en la diáspora, el recordatorio de lo que dejaron atrás y la razón por la que siguen soñando con volver.