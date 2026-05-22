Rachel Arderi se sincera sobre las redes mostrando su piel sin filtro: «Todo es bastante turbio, no crean todo lo que ven»

Rachel Arderi, influencer y modelo cubana radicada en Miami con casi un millón de seguidores en Instagram, compartió esta semana una serie de historias mostrando su rostro enrojecido y sin filtros tras someterse a un tratamiento de exosomas faciales, y aprovechó el momento para lanzar un mensaje directo contra la idealización en redes sociales.
Rachel apareció dentro de su automóvil con la cara visiblemente enrojecida —reacción habitual del procedimiento que suele desaparecer en 24-48 horas— y explicó que lleva varios meses trabajando en su piel tras sufrir un brote de acné severo.
«Así acabo después de hacerme un procedimiento de exosoma, te ayuda a rejuvenecer el rostro con textura, con muchísimos beneficios. A mí me gusta mostrarme así, porque tengo la cara roja, no es que esté así siempre, pero les estoy mostrando sin filtro ni nada», dijo.
La influencer explicó que el brote de acné que padeció tuvo múltiples causas: «Por temas hormonales, por utilizar demasiados productos, de comer mal», y señaló que ha ido mejorando también gracias al ejercicio en el gimnasio.
Lejos de esconder el proceso, Rachel subrayó que decidió documentarlo y mostrarlo como un acto de responsabilidad hacia su comunidad: «Sé que detrás de la pantalla hay millones de muchachas y mujeres que están pasando por lo mismo que yo».
«Sé que es una cosa que nos deprime y nos angustia a las mujeres, porque el rostro es importante para nosotras, pero para eso estoy yo... de todo se sale. Nadie es perfecto, no idealices a nadie», añadió.
Uno de los momentos más directos del mensaje fue su advertencia sobre la imagen que proyectan las redes sociales: «En las redes no existe la perfección, no existe, eso es un 15% de su realidad, porque todo es bastante turbio. Así que no crean todo lo que ven».
Rachel también abordó sin rodeos el tema de la publicidad encubierta entre influencers, reconociendo que ella misma ha cobrado por promocionar productos: «No te guíes por todo lo que promocionan en redes, a muchas, y me incluyo, nos pagan». Sin embargo, aclaró que en este caso nadie la está pagando: «A mí nadie me está pagando por esto, por decir nada de este procedimiento. Llevo varios meses».
Su consejo final fue claro: acudir a un profesional de la salud ante cualquier problema de piel y no dejarse guiar por lo que se ve en redes sociales.
Este episodio se enmarca en un patrón de autenticidad que Rachel ha cultivado en los últimos meses. En marzo ya había generado conversación al mostrarse sin filtros con estrías y celulitis, declarando: «¿Estrías? Sí, claro que tengo. ¿Celulitis? Sí, muchas».
El 31 de marzo, Rachel volvió a aparecer en redes con el rostro hinchado por un «grano ciego» que le afectaba todo un lado de la cara hasta el pómulo, sin tener clara la causa.
Ahora, con las historias sobre el tratamiento de exosomas, consolida ese posicionamiento como creadora de contenido que apuesta por mostrar la realidad detrás de la pantalla, en contraposición a la imagen perfecta que suele proyectarse en Instagram.
«Aunque esto le llegue a pocas personas, que les llegue: de todo se sale», concluyó Rachel.
Preguntas frecuentes sobre Rachel Arderi y su autenticidad en redes sociales
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Rachel Arderi decidió mostrar su rostro sin filtros en redes sociales?
Rachel Arderi decidió mostrar su rostro sin filtros para lanzar un mensaje contra la idealización en redes sociales. Quiso compartir su experiencia con problemas de piel como el acné severo para demostrar que no todo lo que se ve en redes representa la realidad. Su objetivo es ser auténtica y honesta con sus seguidores, mostrando que las redes sociales no siempre reflejan la perfección que aparentan.
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¿Qué mensaje quiere transmitir Rachel Arderi sobre la imagen en redes sociales?
Rachel Arderi busca transmitir que las redes sociales solo muestran un pequeño porcentaje de la realidad. Ella advierte que no se debe creer todo lo que se ve en redes, ya que muchas imágenes están editadas o producidas y no reflejan la vida real. Arderi enfatiza la importancia de no idealizar a las personas basándose solo en lo que muestran en sus perfiles digitales.
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¿Cómo ha reaccionado el público ante la decisión de Rachel de mostrarse sin filtros?
La reacción del público ha sido mixta. Si bien ha recibido críticas por su apariencia natural, también ha obtenido un gran apoyo de sus seguidores, especialmente de mujeres que valoran su honestidad y autenticidad. Rachel ha sido defendida por muchos que destacan la valentía de mostrarse al natural, en un entorno donde la perfección es frecuentemente idealizada.
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¿Qué recomienda Rachel Arderi a quienes enfrentan problemas de piel?
Rachel Arderi aconseja acudir a un profesional de la salud para tratar problemas de piel y no dejarse guiar únicamente por lo que se ve en redes sociales. Su propio proceso de mejora de la piel ha involucrado cambios en el estilo de vida, como una mejor alimentación y ejercicio, además de tratamientos profesionales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.