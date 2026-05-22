Rachel Arderi se sincera sobre las redes mostrando su piel sin filtro: «Todo es bastante turbio, no crean todo lo que ven»

Rachel Arderi, influencer y modelo cubana radicada en Miami con casi un millón de seguidores en Instagram, compartió esta semana una serie de historias mostrando su rostro enrojecido y sin filtros tras someterse a un tratamiento de exosomas faciales, y aprovechó el momento para lanzar un mensaje directo contra la idealización en redes sociales.

Rachel apareció dentro de su automóvil con la cara visiblemente enrojecida —reacción habitual del procedimiento que suele desaparecer en 24-48 horas— y explicó que lleva varios meses trabajando en su piel tras sufrir un brote de acné severo.

«Así acabo después de hacerme un procedimiento de exosoma, te ayuda a rejuvenecer el rostro con textura, con muchísimos beneficios. A mí me gusta mostrarme así, porque tengo la cara roja, no es que esté así siempre, pero les estoy mostrando sin filtro ni nada», dijo.

La influencer explicó que el brote de acné que padeció tuvo múltiples causas: «Por temas hormonales, por utilizar demasiados productos, de comer mal», y señaló que ha ido mejorando también gracias al ejercicio en el gimnasio.

Lejos de esconder el proceso, Rachel subrayó que decidió documentarlo y mostrarlo como un acto de responsabilidad hacia su comunidad: «Sé que detrás de la pantalla hay millones de muchachas y mujeres que están pasando por lo mismo que yo».

«Sé que es una cosa que nos deprime y nos angustia a las mujeres, porque el rostro es importante para nosotras, pero para eso estoy yo... de todo se sale. Nadie es perfecto, no idealices a nadie», añadió.

Uno de los momentos más directos del mensaje fue su advertencia sobre la imagen que proyectan las redes sociales: «En las redes no existe la perfección, no existe, eso es un 15% de su realidad, porque todo es bastante turbio. Así que no crean todo lo que ven».

Rachel también abordó sin rodeos el tema de la publicidad encubierta entre influencers, reconociendo que ella misma ha cobrado por promocionar productos: «No te guíes por todo lo que promocionan en redes, a muchas, y me incluyo, nos pagan». Sin embargo, aclaró que en este caso nadie la está pagando: «A mí nadie me está pagando por esto, por decir nada de este procedimiento. Llevo varios meses».

Su consejo final fue claro: acudir a un profesional de la salud ante cualquier problema de piel y no dejarse guiar por lo que se ve en redes sociales.

Este episodio se enmarca en un patrón de autenticidad que Rachel ha cultivado en los últimos meses. En marzo ya había generado conversación al mostrarse sin filtros con estrías y celulitis, declarando: «¿Estrías? Sí, claro que tengo. ¿Celulitis? Sí, muchas».

El 31 de marzo, Rachel volvió a aparecer en redes con el rostro hinchado por un «grano ciego» que le afectaba todo un lado de la cara hasta el pómulo, sin tener clara la causa.

Ahora, con las historias sobre el tratamiento de exosomas, consolida ese posicionamiento como creadora de contenido que apuesta por mostrar la realidad detrás de la pantalla, en contraposición a la imagen perfecta que suele proyectarse en Instagram.

«Aunque esto le llegue a pocas personas, que les llegue: de todo se sale», concluyó Rachel.