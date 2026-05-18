¡Así vivieron el gol de Messi! Bebeshito y Rachel Arderi disfrutan del Inter Miami junto a Yan y derriten las redes

Bebeshito y Rachel Arderi volvieron a presumir su vida familiar en Miami al asistir este domingo junto al pequeño Yan Carlos a presenciar el partido entre el Inter Miami CF y los Portland Timbers en el Nu Stadium, compartiendo varios momentos del plan en sus historias de Instagram.

La familia llegó al estadio coordinada de pies a cabeza con los colores del equipo.

Rachel fue la primera en documentar la jornada con una foto de los tres posando en el estacionamiento del estadio bajo un cielo de atardecer con nubes púrpuras. La imagen llevaba el texto «Míos » y etiquetaba a ambos, convirtiendo al pequeño Yan en protagonista indiscutible de la tarde.

Desde las gradas, Bebeshito compartió una selfie con el estadio lleno de fondo y escribió «Ameee », dejando ver su entusiasmo ante el ambiente festivo del recinto, repleto de aficionados vestidos de rosa y negro.

Captura de Instagram

El momento más emotivo llegó cuando Rachel publicó una toma desde las gradas con el jugador en el campo y escribió «La pulga», en clara referencia a Lionel Messi, quien fue la figura estelar del encuentro con un gol en el minuto 31 y una asistencia en el 41 para que Germán Berterame cerrara el marcador.

El partido resultó histórico para el club: el Inter Miami logró su primera victoria en el Nu Stadium al vencer 2-0 a Portland Timbers, poniendo fin a una racha de cuatro encuentros sin ganar como local en el nuevo recinto inaugurado el pasado 4 de abril en Miami Freedom Park.

La visita al estadio es una muestra más del estilo de vida familiar que la pareja comparte constantemente con sus seguidores desde Miami.

Bebeshito y Rachel estrenaron su primera casa en la ciudad en marzo de 2026 y desde entonces no han parado de documentar planes en familia: paseos, conciertos, viajes y ahora partidos de fútbol con Yan Carlos y su hija Mía, nacida en Miami en septiembre de 2024.

No es la primera vez que el pequeño Yan tiene un momento especial ligado al fútbol: en octubre de 2025 salió al campo de la mano del futbolista Nicolás Otamendi durante el partido Argentina vs. Puerto Rico en Miami, evento en el que Bebeshito actuó en el show de medio tiempo.

Rachel Arderi cuenta con cerca de un millón de seguidores en Instagram, donde combina contenido de maternidad, lifestyle y momentos en pareja, mientras que Bebeshito se consolida como uno de los artistas cubanos más populares del momento: su tema «Sin Pena» superó un millón de vistas en YouTube en apenas tres días tras su estreno en abril de 2026.

Cada aparición pública de la pareja genera una ola de cariño entre sus seguidores, y esta jornada en el Nu Stadium no fue la excepción: la combinación de fútbol, familia y Messi resultó una fórmula ganadora tanto dentro como fuera del campo.