Las palabras de esta cubana emprendedora que todos deben escuchar: "A veces los tuyos no son los que te levantan"

Una emprendedora cubana conocida en TikTok como Glamurosa Brilli publicó esta semana una reflexión que ha resonado entre la comunidad cubana y latina en redes sociales: tras cinco años construyendo su negocio, descubrió que el apoyo genuino no vino de quienes esperaba.

«Cuando empecé mi negocio esperaba la mano de aquellas personas que eran conocidas, amigas y familiares, pero lamentablemente no fue así», dice la creadora en el video, publicado el pasado lunes.

Lejos de quedarse en la queja, su mensaje da un giro hacia la gratitud y la lucidez: «Hoy después de cinco años me di cuenta que todo aquel que te va a ayudar lo va a hacer de corazón, lo va a hacer porque le nace o simplemente porque ve una mujer que lo necesita, porque basta poco para salir adelante».

La segunda parte del video está dirigida directamente a la comunidad cubana y latina, y apunta a un hábito muy extendido en las redes sociales: consumir contenido sin interactuar.

«Esta reflexión es para nuestra maravillosa comunidad de latinos y cubanos, donde muchas veces cometemos ese grave pequeño error de deslizar sin decir, sin compartir, sin dejar un comentario de aliento a una persona que a lo mejor lo está necesitando», señala Glamurosa Brilli.

El llamado a la solidaridad cierra con una frase que resume todo su argumento: «En la unión está la fuerza y yo soy la demostración de que sí se puede, que unidos podemos salir adelante».

El video forma parte de una tendencia sostenida entre creadoras y creadores cubanos en la diáspora, que con frecuencia publican reflexiones sobre la falta de apoyo interno dentro de la propia comunidad.

En abril de 2026, la influencer cubana Amanda Camaraza señaló algo similar tras recibir elogios del cantante puertorriqueño Jay Wheeler: «Entre cubanos nos decimos cosas tan feas y recibimos el apoyo desde afuera».

En mayo, otra cubana identificada como Osmy publicó un video pidiendo reflexión sobre la imagen que las mujeres cubanas proyectan en redes.

Y en noviembre de 2024, una cubana en Miami denunció que sus propios compatriotas se burlaban de ella por no hablar inglés, mientras una pareja estadounidense la ayudó sin conocerla.

El fenómeno del «deslizar sin interactuar» —ver contenido sin dejar likes, comentarios ni compartidos— es una queja frecuente entre pequeños emprendedores que dependen del alcance orgánico para visibilizar sus negocios, y el mensaje de Glamurosa Brilli conecta con una frustración ampliamente compartida en esa comunidad.

En febrero de 2025, un creador cubano en Estados Unidos defendió el orgullo de ser cubano describiendo a sus compatriotas como «alegres, luchadores, emprendedores y solidarios», en otro video que también buscaba contrarrestar la narrativa de la división interna.

«En la unión está la fuerza», repite Glamurosa Brilli, y su propio recorrido de cinco años como emprendedora es, según ella misma, la mejor prueba de que ese principio funciona cuando se pone en práctica.