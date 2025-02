"Nosotros no somos la vergüenza de nada": Cubano en EE.UU. responde con contundente mensaje

Un video publicado en TikTok por el usuario "Divergente-Antisocial" ha generado un debate en redes sociales sobre la identidad cubana y la imagen de los migrantes en Estados Unidos. En su mensaje, el cubano reaccionó a videos de otros cubanos que afirmaron sentirse avergonzados de su nacionalidad, rechazando esa postura.

“Hace ya varios días que vengo viendo aquí videos de personas que dicen que se avergüenzan de ser cubanos, que nosotros los cubanos somos la vergüenza de la comunidad de emigrantes, y no es menos cierto que tienen razón en muchísimas cosas, y yo concuerdo en muchos puntos con esas personas, pero también discrepo”, afirmó en su video.

En su reflexión @divergenteantisoc defendió que las acciones de ciertos individuos no representan a toda la comunidad cubana. “A nosotros los cubanos ni nos representan toda esa pila de delincuentes ni nos representan toda esa pila de gente equivocada”, aseguró. También rechazó la idea de que el orgullo por la identidad cubana esté condicionado por posiciones políticas. “Si tú no simpatizas con Trump, si tú no simpatizas con los republicanos, y si no te cuadran o estás de acuerdo con todas esas pilas de medidas que están saliendo, pues sencillamente te dicen que recojas y que te vayas para tu país”.

Para este cubano que vive en Estados Unidos, la identidad cubana está marcada por la solidaridad y el esfuerzo. “A mí, cuando me preguntan de dónde soy, se me llena la boca de orgullo cuando digo que soy cubano, porque lo que yo siento que me representa a mí como cubano es lo alegre que somos, lo luchadores, lo emprendedores que somos, lo solidario que siempre hemos sido”, dijo en su mensaje. Recordó que en Cuba, la ayuda al prójimo era parte de la cultura cotidiana. “Nosotros venimos de un lugar donde siempre hemos ayudado a nuestros vecinos, a nuestros amigos, al que siempre ha tenido menos que nosotros, y no lo hemos ayudado porque nos ha sobrado, porque el que viene de donde nosotros venimos sabe que a nosotros nunca nos ha sobrado nada”.

También criticó a figuras dentro de la comunidad cubana que, según él, han perdido la empatía hacia otros migrantes. “Vergüenza deben sentir toda esa pila de personas, toda esa pila de influencers que tienen miles y miles de seguidores y yo los veo que salen con una euforia, con un fanatismo y una devoción cada vez que Trump saca una nueva medida”.

El video ha recibido comentarios, en su mayoría de apoyo. Algunos expresaron su orgullo por su nacionalidad. “Muy orgulloso de ser cubano. Nunca reniego de mi país porque emigramos para ayudar a nuestras familias”, escribió un usuario. Otro comentó: “Venimos de un país con muchas carencias, pero siempre hemos compartido con los demás, incluso cuando no nos sobraba nada”.

Otros comentarios reforzaron el mensaje del creador: “Que viva mi Cuba. Nunca perderemos nuestras raíces”, o “Así mismo, se tenía que decir y se dijo”. Sin embargo, también hubo críticas. “Ese eres tú, pero mi orgullo es vivir aquí, no en Cuba. Esta es mi patria”, expresó un usuario. Otro señaló: “Esos valores ya se perdieron porque algunos se volvieron insensibles y clasistas”.

Él, por su parte, respondió a algunos de estos comentarios reafirmando su postura: “Podemos pensar como queramos, pero sin volvernos indolentes al dolor de los demás”.

El video de "Divergente-Antisocial" forma parte de una discusión más amplia sobre la imagen de los cubanos en el exterior. En días recientes, otros creadores han generado debates similares reprochando, en particular, la reacción de algunos cubanos ante las medidas migratoria de Trump y la situación de otros inmigrantes en el país.

Uno de estos casos fue el de un cubano identificado como Roy, quien en un video expresó: “Me avergüenzo de los cubanos que se refieren al resto de los latinos como ‘indios’ de manera despectiva. Me avergüenzo de quienes siendo inmigrantes apoyan las deportaciones masivas”. En su mensaje, Roy criticó a los que, según él, olvidaron el sacrificio de sus familias y desarrollaron actitudes de desprecio hacia otros migrantes. “Me avergüenzo de quienes sienten que son superiores al resto de los inmigrantes y latinos, de quienes olvidaron de dónde vienen”, añadió.

Otro cubano, Andrés Santiesteban, se sumó a la controversia al criticar la falta de solidaridad de algunos cubanos con otros migrantes, especialmente con los mexicanos. “Qué indignación y qué vergüenza siento por los paisanos cubanos que no acaban de entender la realidad de los hechos. Aunque te hagas ciudadano norteamericano, tú nunca vas a ser gringo”, expresó en su mensaje. Andrés recordó que cuando un camionero cubano en Colorado fue sentenciado a 120 años, los primeros en apoyarlo fueron los mexicanos. “Mexicanos, les pido humildemente perdón por las aberraciones y estupideces que están cometiendo muchos de mis paisanos”, dijo en su video.

Estas discusiones ocurren en un contexto de medidas migratorias más estrictas en Estados Unidos, que incluyen la eliminación del parole humanitario, redadas masivas y deportaciones aceleradas. Según datos oficiales, más de 1.4 millones de inmigrantes enfrentan órdenes de deportación, y miles de cubanos han quedado varados en México tras las nuevas restricciones.

El video de "Divergente-Antisocial" se suma a este debate, defendiendo la identidad cubana y destacando la importancia de la solidaridad entre migrantes.

Preguntas frecuentes sobre la identidad y emigración cubana en Estados Unidos