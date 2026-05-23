Nuevo récord: euro y dólar disparan sus precios en el mercado informal de Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba volvió a marcar récords este sábado, con una nueva subida del dólar estadounidense, que amaneció en 558 CUP, tres pesos más que el viernes, cuando ya había alcanzado un máximo histórico de 555 CUP.
La escalada de la moneda norteamericana confirma la creciente presión sobre el peso cubano en medio de la inflación, la escasez y la falta de confianza en la economía estatal.
El euro también subió de precio y se cotiza hoy en 635 CUP, su valor récord, alcanzado el 20 de mayo. El viernes estuvo a 630 CUP, experimentó una ligera caída en el mercado negro cubano, pero ha vuelto a la cima.
La moneda europea mantiene una tendencia alcista sostenida impulsada por la fuerte demanda en el mercado informal y la necesidad de muchos cubanos de proteger sus ahorros ante la depreciación constante del CUP.
Evolución de la tasa de cambio
Por su parte, la MLC registró también un incremento y alcanzó los 412 CUP, después de cerrar el viernes en 400 CUP. El salto de 12 pesos en apenas 24 horas refleja la creciente incertidumbre económica y la elevada demanda de divisas en Cuba.
Tasa de cambio informal en Cuba. Sábado, 23 Mayo, 2026 - 06:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 558 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 635 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 412 CUP
Equivalencia de billetes en pesos cubanos (CUP)
Dólar estadounidense (USD) – 558 CUP
- 1 USD = 558 CUP
- 5 USD = 2,790 CUP
- 10 USD = 5,580 CUP
- 20 USD = 11,160 CUP
- 50 USD = 27,900 CUP
- 100 USD = 55,800 CUP
Euro (EUR) – 635 CUP
- 5 EUR = 3,175 CUP
- 10 EUR = 6,350 CUP
- 20 EUR = 12,700 CUP
- 50 EUR = 31,750 CUP
- 100 EUR = 63,500 CUP
- 200 EUR = 127,000 CUP
- 500 EUR = 317,500 CUP
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica y el mercado informal de divisas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el dólar y el euro están alcanzando precios tan altos en el mercado informal de Cuba?
El aumento en los precios del dólar y el euro en el mercado informal cubano se debe a la creciente inflación, la escasez de divisas y la falta de confianza en la economía estatal. La presión sobre el peso cubano y el deterioro del poder adquisitivo son factores clave en esta escalada. Además, las tensiones políticas entre Cuba y Estados Unidos y la incertidumbre económica también contribuyen a esta situación.
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¿Cuál es el impacto de la depreciación del peso cubano en la población?
La depreciación del peso cubano afecta directamente el poder adquisitivo de la población. Los salarios promedio en Cuba equivalen a entre 16 y 54 dólares mensuales, lo que significa que cada incremento en el tipo de cambio informal erosiona aún más el ya limitado poder adquisitivo de los cubanos. Esto se traduce en dificultades para adquirir productos básicos, que suelen estar dolarizados o en divisas extranjeras.
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¿Cómo ha evolucionado el precio del dólar en el mercado informal cubano en los últimos meses?
El precio del dólar en el mercado informal cubano ha mostrado una tendencia alcista sostenida. Desde el inicio de 2026, el dólar ha subido considerablemente, alcanzando un máximo histórico de 558 CUP. Esta escalada refleja la presión sobre el peso cubano y la elevada demanda de divisas en la isla, en un contexto de crisis económica y política.
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¿Cuál es la situación actual del euro en el mercado informal cubano?
El euro ha alcanzado un nuevo récord en el mercado informal cubano, cotizándose a 635 CUP. La moneda europea ha mantenido una tendencia alcista debido a su alta demanda y a la necesidad de los cubanos de proteger sus ahorros frente a la depreciación del CUP. Esta situación refleja el colapso estructural de la economía cubana y la creciente dolarización.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.