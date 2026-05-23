Nuevo récord: euro y dólar disparan sus precios en el mercado informal de Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba volvió a marcar récords este sábado, con una nueva subida del dólar estadounidense, que amaneció en 558 CUP, tres pesos más que el viernes, cuando ya había alcanzado un máximo histórico de 555 CUP.

La escalada de la moneda norteamericana confirma la creciente presión sobre el peso cubano en medio de la inflación, la escasez y la falta de confianza en la economía estatal.

El euro también subió de precio y se cotiza hoy en 635 CUP, su valor récord, alcanzado el 20 de mayo. El viernes estuvo a 630 CUP, experimentó una ligera caída en el mercado negro cubano, pero ha vuelto a la cima.

La moneda europea mantiene una tendencia alcista sostenida impulsada por la fuerte demanda en el mercado informal y la necesidad de muchos cubanos de proteger sus ahorros ante la depreciación constante del CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Por su parte, la MLC registró también un incremento y alcanzó los 412 CUP, después de cerrar el viernes en 400 CUP. El salto de 12 pesos en apenas 24 horas refleja la creciente incertidumbre económica y la elevada demanda de divisas en Cuba.

Tasa de cambio informal en Cuba. Sábado, 23 Mayo, 2026 - 06:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 558 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 635 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 412 CUP

Equivalencia de billetes en pesos cubanos (CUP)

Dólar estadounidense (USD) – 558 CUP

1 USD = 558 CUP

5 USD = 2,790 CUP

10 USD = 5,580 CUP

20 USD = 11,160 CUP

50 USD = 27,900 CUP

100 USD = 55,800 CUP

Euro (EUR) – 635 CUP