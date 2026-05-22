Precio del dólar marca récord en el mercado informal de Cuba en medio de tensiones con EE.UU.

El dólar estadounidense subió este viernes en el mercado informal cubano y alcanzó los 555 CUP, cinco pesos más que en la jornada anterior, según la tasa de referencia de elTOQUE.

El incremento marca un récord en el precio del dólar y ocurre en medio de fuertes tensiones políticas entre Cuba y Estados Unidos, en un contexto de incertidumbre y persistente escasez en la isla.

La subida del billete verde confirma la presión constante sobre el peso cubano y el deterioro del poder adquisitivo de la población.

El euro, por su parte, registró una caída y se cotiza hoy en 630 CUP, diez pesos menos que el día anterior, cuando se cambiaba a 640 CUP. Aunque sigue siendo una de las monedas más demandadas en Cuba, la divisa europea mostró un ligero retroceso en las operaciones informales de compra y venta realizadas este viernes.

La Moneda Libremente Convertible (MLC) también bajó en el mercado informal. Este viernes se ubicó en 400 CUP, lo que representa una caída de 10 pesos respecto a la jornada previa, cuando se negociaba a 410 CUP. A pesar del descenso, la MLC continúa siendo clave para acceder a productos básicos en las tiendas estatales.

Tasa de cambio informal en Cuba. Viernes, 22 Mayo, 2026 - 07:51

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 555 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 630 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

Equivalencia de billetes en pesos cubanos (CUP)

Dólar (USD → CUP)

1 USD = 555 CUP

5 USD = 2,775 CUP

10 USD = 5,550 CUP

20 USD = 11,100 CUP

50 USD = 27,750 CUP

100 USD = 55,500 CUP

Euro (EUR → CUP)