Precio del dólar marca récord en el mercado informal de Cuba en medio de tensiones con EE.UU.

El dólar estadounidense subió este viernes en el mercado informal cubano y alcanzó los 555 CUP, cinco pesos más que en la jornada anterior, según la tasa de referencia de elTOQUE.
El incremento marca un récord en el precio del dólar y ocurre en medio de fuertes tensiones políticas entre Cuba y Estados Unidos, en un contexto de incertidumbre y persistente escasez en la isla.
La subida del billete verde confirma la presión constante sobre el peso cubano y el deterioro del poder adquisitivo de la población.
El euro, por su parte, registró una caída y se cotiza hoy en 630 CUP, diez pesos menos que el día anterior, cuando se cambiaba a 640 CUP. Aunque sigue siendo una de las monedas más demandadas en Cuba, la divisa europea mostró un ligero retroceso en las operaciones informales de compra y venta realizadas este viernes.
La Moneda Libremente Convertible (MLC) también bajó en el mercado informal. Este viernes se ubicó en 400 CUP, lo que representa una caída de 10 pesos respecto a la jornada previa, cuando se negociaba a 410 CUP. A pesar del descenso, la MLC continúa siendo clave para acceder a productos básicos en las tiendas estatales.
Tasa de cambio informal en Cuba. Viernes, 22 Mayo, 2026 - 07:51
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 555 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 630 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP
Equivalencia de billetes en pesos cubanos (CUP)
Dólar (USD → CUP)
- 1 USD = 555 CUP
- 5 USD = 2,775 CUP
- 10 USD = 5,550 CUP
- 20 USD = 11,100 CUP
- 50 USD = 27,750 CUP
- 100 USD = 55,500 CUP
Euro (EUR → CUP)
- 5 EUR = 3,150 CUP
- 10 EUR = 6,300 CUP
- 20 EUR = 12,600 CUP
- 50 EUR = 31,500 CUP
- 100 EUR = 63,000 CUP
- 200 EUR = 126,000 CUP
- 500 EUR = 315,000 CUP
Preguntas frecuentes sobre el aumento del precio del dólar en el mercado informal de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ha subido el precio del dólar en el mercado informal de Cuba?
El dólar ha subido en el mercado informal cubano debido a las crecientes tensiones políticas entre Cuba y Estados Unidos, además de la persistente escasez de divisas en la isla. Esto refleja una falta de confianza en la economía nacional y un deterioro del poder adquisitivo de la población.
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¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar, euro y MLC en el mercado informal cubano?
Según el último reporte, la tasa de cambio del dólar es de 555 CUP, la del euro es de 630 CUP y la de la Moneda Libremente Convertible (MLC) es de 400 CUP en el mercado informal de Cuba. Estas tasas reflejan la presión sobre el peso cubano y las fluctuaciones en la economía de la isla.
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¿Cómo afecta la subida del dólar al poder adquisitivo de los cubanos?
La subida del dólar en el mercado informal cubano impacta negativamente en el poder adquisitivo de los cubanos, ya que incrementa el costo de los bienes y servicios que dependen de divisas. Esto se traduce en mayores dificultades para adquirir productos básicos y afecta el ahorro de la población.
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¿Por qué los cubanos prefieren el dólar y el euro en el mercado informal?
Los cubanos prefieren el dólar y el euro debido a su estabilidad comparativa frente al peso cubano y su utilidad para adquirir productos importados, realizar transacciones internacionales y proteger ahorros de la inflación. El dólar es especialmente demandado por quienes reciben remesas o planean emigrar.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.