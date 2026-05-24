Búfalo albino en Bangladesh se convierte en fenómeno viral por su parecido a «Donald Trump»

Un búfalo albino de casi 700 kilogramos se convirtió en la atracción más insólita de Bangladesh, después de que su dueño lo bautizara «Donald Trump» por su llamativa melena rubia, que miles de personas comparan con el característico peinado del presidente estadounidense.

El animal se encuentra en una granja en Narayanganj, a las afueras de Daca, y pertenece al agricultor Zia Uddin Mridha. El propietario explicó a la agencia AFP que fue su hermano menor quien eligió el nombre.

«Mi hermano eligió ese nombre por el extraordinario pelaje del búfalo», dijo el hombre y se sorprendió de cómo su mascota se ha convertido en una celebridad mundial.

Las imágenes del búfalo comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente desataron un fenómeno: familias, influencers, curiosos y niños viajaron desde distintos distritos del país para fotografiarse con el impresionante animal. Algunos visitantes llegaron incluso en barco durante más de una hora solo para verlo en persona.

Entre ellos estuvo Faisal Ahmed, un empresario de 30 años que viajó con familiares y amigos y no ocultó su asombro: «La verdad es que hay similitudes entre el búfalo y el presidente Donald Trump», comentó entre risas tras conseguir fotografiarse con el animal.

La fama del búfalo tuvo consecuencias prácticas para la granja: los cuidadores lo bañan cuatro veces al día y cepillan con esmero su pelo claro antes de la llegada de los visitantes.

Mridha lo resumió con humor: «El único lujo que disfruta es bañarse cuatro veces al día».

Sin embargo, la afluencia constante de público provocó que el animal adelgazara, lo que llevó a la granja a restringir el acceso, aunque los visitantes siguen llegando.

Funcionarios del Departamento de Servicios Ganaderos de Bangladesh explicaron que los búfalos albinos son extremadamente raros en la región, ya que su color blanco o rosado se debe a la ausencia de melanina, el pigmento responsable del color de la piel, el pelo y los ojos.

A pesar de su fama, el destino del animal ya está sellado: será sacrificado durante el Eid al-Adha, festividad islámica prevista para el 27 de mayo en Bangladesh, que conmemora la disposición del profeta Ibrahim a obedecer a Dios y durante la cual los creyentes sacrifican animales y reparten la carne entre familiares y personas necesitadas.

Según medios como NDTV, el búfalo ya habría sido vendido para el sacrificio ritual, con un valor estimado de unos 385,000 takas bangladesíes, equivalentes a aproximadamente 3,500 dólares.

En Bangladesh, país de mayoría musulmana con más de 170 millones de habitantes, se espera el sacrificio de más de 12 millones de animales durante la celebración de este año.

El propio Mridha reconoció con pesar que le costará despedirse del animal: «Voy a extrañar a Donald Trump, pero esa es la esencia del Eid al-Adha: hacer un sacrificio».