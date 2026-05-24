Emilio Frías confiesa sus razones para dejar la religión Abakuá: «Es una de las decisiones más difíciles de mi vida»

Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y La Verdad, reveló públicamente que se separó de la religión Abakuá hace 10 días, en una confesión íntima que hizo en el podcast de la actriz cubana Yuliet Cruz, publicado este sábado en Instagram y YouTube.

«Esto es una de las decisiones más difíciles de mi vida», afirmó el músico, quien aclaró que la noticia no había trascendido hasta ese momento.

Frías explicó que envió una carta formal a su potencia —el grupo ritual al que pertenecía— solicitando su liberación.

«Mandé una carta para mi potencia, donde yo explico por qué considero que éticamente hoy lo que está sucediendo con esta religión, con temas de redes sociales, con una exposición súper indecorosa de hermanos y de hombres, no va con mi persona».

El músico ocupaba una de las «altas plazas» dentro de su juego Abakuá al momento de retirarse, lo que hace aún más significativa su decisión.

Las razones que expuso son de carácter ético: «La religión Abakuá ha perdido completamente el sentido de para lo que fue creada», sostuvo Frías.

El músico añadió que «son muy pocas las potencias, para no decir que ninguna, que mantiene éticamente los principios y los valores de esta religión».

Denunció un hecho concreto que calificó de grave: «De La Habana se robaron un fundamento y lo trajeron para esta ciudad, Miami, e hicieron un plante aquí. Sin pedir permiso a los mayores. Sin tener la autorización porque los mayores no lo autorizaron».

En la tradición Abakuá, el «fundamento» es el objeto ritual sagrado que da sustento espiritual a cada potencia, y el «plante» es la ceremonia de fundación de una nueva unidad. Trasladar un fundamento sin el consentimiento de los mayores representa una transgresión grave dentro de la jerarquía de la sociedad.

«Yo no quiero seguir formando parte de la degradación tan gigantesca que va a seguir teniendo esta religión. Ahora mismo es un hecho lo que estoy hablando», sentenció el músico.

Frías aclaró, sin embargo, que su retiro formal no borra sus consagraciones.

«Yo no puedo dejar de ser Abakuá. Es como cuando tú te haces Santo, aunque tú tires los santos a la basura. Yo no dejaré nunca de ser Abakuá, porque yo tengo las consagraciones, pero yo de manera directa no pertenezco en estos momentos a la religión».

El anuncio contrasta con las posiciones públicas que Frías había mantenido en años recientes.

En enero de 2024, el músico defendió la imagen de su religión afirmando que «ser abakuá no es ser un delincuente ni un asesino despiadado». En enero de 2025 rompió estigmas al describirla como un camino para ser «un hombre íntegro ante la sociedad».

Su salida no responde a un rechazo de los valores fundacionales de la fraternidad, sino a lo que él percibe como una degradación ética generalizada de sus estructuras y miembros actuales.

La confesión generó una amplia respuesta del público, con comentarios que destacan la valentía del músico por abordar un tema tan reservado.

«Un caballero con principios, quedan pocos», escribió uno de los seguidores, en una reacción representativa del tono general de los comentarios.