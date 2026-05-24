Hasan Piker rompe el silencio tras ser citado por sus viajes a Cuba: Rick Scott celebra la investigación

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El streamer político Hasan Piker rompió el silencio después de que funcionarios federales le entregaran una citación judicial como parte de una investigación sobre posibles violaciones de sanciones contra Cuba, y respondió con una comparación que generó polémica inmediata en redes sociales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., entregó citaciones a Piker y a la cofundadora de CodePink, Susan Medea Benjamin, como parte de una pesquisa más amplia sobre si organizaciones y líderes estadounidenses violaron leyes y sanciones al apoyar al régimen comunista cubano.

Piker respondió a la noticia con un mensaje en X en el que afirmó: «El gobierno americano preferiría intentar criminalizar la entrega de ayuda a un país al que hemos hambreado, que castigar a la clase Epstein».

Captura de X/hasanabi

Benjamin, por su parte, también reaccionó en la misma red social: «¿Llevar suministros médicos a hospitales pediátricos en Cuba es ahora un crimen? ¿Salvar la vida de bebés es un crimen? Esta administración está más allá de lo grotesco».

Piker compartió además el mensaje de Benjamin en sus propias redes.

La investigación se origina en la participación de ambos en el llamado «Nuestra América Convoy», una misión que llegó a La Habana el 21 de marzo de 2026 con aproximadamente 650 delegados de 33 países y 120 organizaciones, y que reportó haber transportado cerca de 20 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, medicinas y paneles solares.

La delegación de CodePink, integrada por unas 160 personas, entregó 6,000 libras de ayuda directamente al Ministerio de Salud cubano. Entre los participantes del convoy también figuraron Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias, Chris Smalls y el grupo musical Kneecap.

La OFAC examina si los activistas financiaron, coordinaron o entregaron bienes a Cuba de manera que pudiera violar el régimen de sanciones, y también analiza posibles contactos con funcionarios del régimen. Según reportes, la investigación podría alcanzar a unas 40 personas y podrían emitirse más citaciones.

El senador republicano de Florida Rick Scott celebró la investigación en X con un mensaje directo al Departamento del Tesoro: «Bien. Hasan Piker y CodePink fueron a Cuba, se alojaron en hoteles de cinco estrellas, se arrimaron a los matones del régimen comunista, e ignoraron completamente a los presos políticos inocentes que están siendo hambreados y torturados».

Scott exigió que ambos sean «investigados a fondo y responsabilizados por cualquier ley que hayan roto», y agradeció expresamente al Departamento del Tesoro por la acción.

Captura de X/Rick Scott

Hasta el momento no se han reportado cargos penales formales contra Piker, Benjamin ni otros participantes del convoy. Las violaciones civiles de las sanciones de la OFAC a Cuba pueden acarrear multas de hasta $111,308 por infracción, mientras que las violaciones dolosas pueden implicar hasta $1,000,000 de multa y hasta 10 años de prisión para personas naturales.