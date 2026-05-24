Hasan Piker rompe el silencio tras ser citado por sus viajes a Cuba: Rick Scott celebra la investigación

Vídeos relacionados:
El streamer político Hasan Piker rompió el silencio después de que funcionarios federales le entregaran una citación judicial como parte de una investigación sobre posibles violaciones de sanciones contra Cuba, y respondió con una comparación que generó polémica inmediata en redes sociales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., entregó citaciones a Piker y a la cofundadora de CodePink, Susan Medea Benjamin, como parte de una pesquisa más amplia sobre si organizaciones y líderes estadounidenses violaron leyes y sanciones al apoyar al régimen comunista cubano.
Piker respondió a la noticia con un mensaje en X en el que afirmó: «El gobierno americano preferiría intentar criminalizar la entrega de ayuda a un país al que hemos hambreado, que castigar a la clase Epstein».
Benjamin, por su parte, también reaccionó en la misma red social: «¿Llevar suministros médicos a hospitales pediátricos en Cuba es ahora un crimen? ¿Salvar la vida de bebés es un crimen? Esta administración está más allá de lo grotesco».
Piker compartió además el mensaje de Benjamin en sus propias redes.
La investigación se origina en la participación de ambos en el llamado «Nuestra América Convoy», una misión que llegó a La Habana el 21 de marzo de 2026 con aproximadamente 650 delegados de 33 países y 120 organizaciones, y que reportó haber transportado cerca de 20 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, medicinas y paneles solares.
La delegación de CodePink, integrada por unas 160 personas, entregó 6,000 libras de ayuda directamente al Ministerio de Salud cubano. Entre los participantes del convoy también figuraron Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias, Chris Smalls y el grupo musical Kneecap.
La OFAC examina si los activistas financiaron, coordinaron o entregaron bienes a Cuba de manera que pudiera violar el régimen de sanciones, y también analiza posibles contactos con funcionarios del régimen. Según reportes, la investigación podría alcanzar a unas 40 personas y podrían emitirse más citaciones.
El senador republicano de Florida Rick Scott celebró la investigación en X con un mensaje directo al Departamento del Tesoro: «Bien. Hasan Piker y CodePink fueron a Cuba, se alojaron en hoteles de cinco estrellas, se arrimaron a los matones del régimen comunista, e ignoraron completamente a los presos políticos inocentes que están siendo hambreados y torturados».
Scott exigió que ambos sean «investigados a fondo y responsabilizados por cualquier ley que hayan roto», y agradeció expresamente al Departamento del Tesoro por la acción.
Hasta el momento no se han reportado cargos penales formales contra Piker, Benjamin ni otros participantes del convoy. Las violaciones civiles de las sanciones de la OFAC a Cuba pueden acarrear multas de hasta $111,308 por infracción, mientras que las violaciones dolosas pueden implicar hasta $1,000,000 de multa y hasta 10 años de prisión para personas naturales.
Preguntas frecuentes sobre la investigación a Hasan Piker y CodePink por sus viajes a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Hasan Piker y Susan Medea Benjamin han sido citados por las autoridades estadounidenses?
Hasan Piker y Susan Medea Benjamin han sido citados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de una investigación sobre posibles violaciones de sanciones contra Cuba. La investigación busca determinar si financiaron, coordinaron o entregaron bienes al régimen cubano de manera que pudiera violar las leyes de sanciones vigentes.
Publicidad
¿Qué es el Convoy Nuestra América y cuál fue su objetivo en Cuba?
El Convoy Nuestra América fue una misión internacional que reunió a unos 650 delegados de 33 países y 120 organizaciones, con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a Cuba. El convoy reportó haber transportado cerca de 20 toneladas de suministros, incluidos alimentos, medicinas y paneles solares.
Publicidad
¿Cuáles son las posibles consecuencias legales para Piker y los involucrados en el convoy?
Hasta el momento, no se han presentado cargos penales formales contra Hasan Piker, Susan Medea Benjamin u otros participantes del convoy. Las violaciones civiles de las sanciones de la OFAC a Cuba pueden acarrear multas de hasta $111,308 por infracción, mientras que las violaciones dolosas pueden implicar hasta $1,000,000 de multa y hasta 10 años de prisión.
Publicidad
¿Cuál ha sido la reacción del senador Rick Scott ante la visita del convoy a Cuba?
El senador republicano Rick Scott ha criticado fuertemente la visita del Convoy Nuestra América a Cuba, calificando la investigación como necesaria. Scott ha acusado a los participantes de apoyar al régimen comunista cubano mientras ignoran a los presos políticos y ha exigido una investigación exhaustiva.
Publicidad
¿Cuál ha sido la crítica principal hacia los participantes del convoy desde el contexto cubano?
La crítica principal hacia los participantes del convoy es la desconexión entre su discurso de apoyo al régimen cubano y la realidad que enfrenta la población en la isla, que sufre una severa crisis económica y energética. Se les acusa de hacer "turismo ideológico" y de disfrutar de comodidades que los cubanos no tienen mientras el país enfrenta apagones y escasez.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.