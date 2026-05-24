Reavivan demanda millonaria contra el régimen cubano por muerte de piloto estadounidense

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La familia de Rafael Del Pino Siero, ciudadano estadounidense secuestrado, torturado y ejecutado por el régimen cubano, reclama una indemnización que supera los 626 millones de dólares al gobierno de La Habana por el crimen cometido contra su familiar hace casi medio siglo.

De acuerdo con un reporte en exclusiva de Telemundo 51, el caso cobra nueva relevancia tras la acusación formal contra Raúl Castro y cinco exfuncionarios cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, lo que ha creado un clima político propicio para que la familia rompa el silencio y presione por el cobro de la sentencia.

Del Pino Siero era veterano de la Segunda Guerra Mundial, naturalizado estadounidense en junio de 1950 y amigo personal de Fidel Castro desde sus años en la Universidad de La Habana en la década de 1940. En 1956 viajó a México para unirse a la planificación de la insurgencia junto a Fidel, Raúl Castro y el Che Guevara, pero allí descubrió la fuerte influencia soviética y de la KGB en el movimiento, rompió filas y regresó a Miami.

Desde enero de 1959 se convirtió en una de las voces más activas alertando a los medios estadounidenses sobre las intenciones totalitarias de Castro, quien lo declaró traidor y envió espías encubiertos a vigilarlo en Florida.

El 25 de julio de 1959, un agente castrista lo engañó con el pretexto de rescatar a una familia perseguida en Cuba. Al aterrizar a las 4:00 a.m. en una carretera en las afueras de La Habana, descubrió la trampa: tropas militares abrieron fuego con ametralladoras, la aeronave estalló en llamas y fue sacado del fuego con quemaduras críticas.

Fue sometido a un juicio militar farsa de menos de nueve horas, defendiéndose desde una camilla en pijama, y condenado a 30 años de prisión. Pasó casi dos décadas en la prisión Combinado del Este sufriendo aislamiento severo y torturas constantes.

«Secuestró a un ciudadano americano que era parte de la fuerza armada aquí en los Estados Unidos, lo llevó a Cuba, lo torturó por 17 años y lo asesinó», denunció el abogado Oscar De La Rosa.

En 1977, cuando se rumoraba un acuerdo para liberar prisioneros políticos, Del Pino habló con su familia convencido de que el reencuentro era inminente. Días después, las autoridades cubanas afirmaron que se había quitado la vida por ahorcamiento. Sin embargo, investigaciones forenses y testimonios de otros prisioneros políticos confirmaron ante los tribunales de Florida que fue asesinado intencionalmente.

Su hija Milagros Suárez, quien estaba en el vientre de su madre cuando su padre fue llevado engañado a Cuba, lo recuerda con dolor: «Había hablado con nosotros hacía dos semanas y estaba muy ilusionado que al fin iba a venir para vernos a nosotros».

En 2008, un jurado de Miami-Dade emitió un veredicto de culpabilidad contra la República de Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y los hermanos Fidel y Raúl Castro. En diciembre de 2021, la jueza María de Jesús Santovenia renovó la sentencia actualizando los montos: $312,8 millones para Milagros Suárez y $313,4 millones para Lissette V. Oti, nieta y sucesora legal de Rafael Del Pino Jr.

El equipo legal, liderado por el abogado Francisco Rodríguez, apunta ahora a congelar activos internacionales que Venezuela maneja en beneficio de Cuba, aprovechando el actual clima político.

«Tengo esperanza de que algún día se haga justicia y poder darle justicia y que mi padre descanse en paz», dijo Milagros Suárez, quien creció conociendo a su padre únicamente a través de cartas enviadas desde las celdas de la isla.