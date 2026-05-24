¿Un apocalipsis zombie? La desolación de la calle 23 refleja el colapso silencioso de Cuba

Para muchos usuarios en redes sociales "cuba está muerta" Foto © Facebook/Fotos de La Habana

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Una fotografía de la calle 23 del Vedado, históricamente una de las arterias más populosas de La Habana, circuló en redes sociales mostrando la avenida completamente vacía de vehículos y peatones la tarde de este sábado, lo cual generó cientos de reacciones de consternación entre cubanos dentro y fuera de la isla.

La imagen fue publicada por el usuario Alfredo Matute Rama en el grupo de Facebook Fotos de La Habana, y muestra una vista de la Rampa habanera, el tramo de la calle 23 más próximo al Malecón, al final de la tarde con un cielo nublado que refuerza la atmósfera de abandono.

Una residente que asegura vivir en esa misma esquina confirmó que la escena no es excepcional. "Así está todos los días después de las 3:00pm y los fines de semana desde que amanece está así despoblada".

Los comentarios a la publicación reflejaron una mezcla de dolor e indignación. "Dios mío, ni en la covid la Habana estuvo tan desierta", escribió Obayemi Castillo.

Leandro Daniel Carranza Leyet coincidió. "Por cuanto un verano, la avenida más concurrida que tenía la capital, estaba así, ni cuando el confinamiento del covid».

Raydel Álvarez lo resumió en tres palabras: "Parece un apocalipsis zombi".

Otros apuntaron directamente a las causas. "Un país sin combustible no funciona", señaló Haifa Cerviño. Jorge Díaz fue más directo: "La gasolina la tienen los tanques que van a defender a Raúl".

"Cuba está muerta. La mataron por capricho», escribió Juan Alberto Bofill. Sin embargo, Ketty Zurita, desde adentro, matizó que "no es tan así... vivimos más de seis millones de cubanos aquí. Cuba está sufriendo, pero con millones adentro".

La escena ocurrió el mismo día en que el festival Cubadisco 2026, celebrado desde el 16 de mayo en el Pabellón Cuba, suspendió la gala de clausura prevista para el domingo en la Sala Cobarrubias del Teatro Nacional.

La clausura del festival quedó fijada para este domingo a las 6:00 p.m. en el Pabellón Cuba, con un concierto de Issac Delgado, ganador del Gran Premio Cubadisco 2026 por su álbum "Mira como vengo".

Lo ocurrido en calle 23 no es un hecho aislado. En junio de 2025, esa misma avenida apareció vacía un sábado a las seis de la tarde. En febrero de 2026, La Habana Vieja lucía desierta la víspera de San Valentín.

En marzo, el túnel de La Habana apareció sin vehículos un domingo a las 10:00 a.m; y el 11 de mayo, las calles de Trinidad lucieron vacías el Día de las Madres.

Detrás del patrón hay causas estructurales que se acumulan, como escasez extrema de combustible, colapso del transporte público, apagones de hasta 20 horas y un éxodo que ha sacado a alrededor de dos millones de cubanos de la isla desde 2021.

Según datos publicados por El País, en febrero cada usuario podía comprar solo 40 litros de gasolina en estaciones estatales, con colas de entre 12 y 15 horas, mientras el mercado informal elevaba el precio a unos 1,000 pesos cubanos el litro.