"Trabajo para ayudar a mi mamá": Niño cubano de 14 años se busca el dinero conduciendo un bicitaxi

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Un adolescente de 14 años que cursa el octavo grado en La Habana sale cada día a las 12 del mediodía, cuando termina las clases, a conducir un bicitaxi por las calles de La Habana para llevar comida a su madre y a su hermana menor, según un video publicado por CubaNet.

El menor, identificado con el nombre ficticio de Leandro para proteger su identidad, describe su rutina con una mezcla de inocencia y madurez que resulta imposible de ignorar: "Con lo que hago compro arroz, pollo, panes para la noche y para el otro día merendar en la escuela. Ayudo a la pura en cosas de la casa. Esto está malo, trabajo para apoyar a mi mamá".

Leandro vive en un barrio de "mucho ambiente" -su forma de describir un entorno de violencia, drogas y malas compañías- pero insiste en que no está involucrado en nada de eso: "Estoy enfocado en estudiar, mi trabajo y el deporte. Mi mamá me lleva por el buen camino".

Entre sus preocupaciones más inmediatas están comprarse unas chancletas, ropa y zapatos, y poder regalarle algo a su madre, cuyo cumpleaños es el mes que viene.

Pese a todo, Leandro guarda un sueño intacto: el boxeo.

"Soy boxeador, entreno en la Ciudad Deportiva. El pasaje me cuesta mil pesos al día", explica, refiriéndose a los 500 pesos de ida y 500 de vuelta que a veces consumen casi todo lo que gana en la jornada.

Aun así, no quiere abandonar el deporte: "Todo el que entrena tiene una vía por delante", dice, convencido de que el esfuerzo puede abrirle una salida de la pobreza.

"Esto está malo", repite varias veces.

A pesar de su humilde situación, asegura que es feliz porque su mamá es muy cariñosa con él. "Me da amor (...) Quisiera ayudarla más, salir adelante, coger una carrera...", dice, con la convicción de quien todavía cree que el esfuerzo puede más que la dictadura que lo condenó a crecer antes de tiempo.

El caso de Leandro no es aislado.

Días atrás, cubanos ayudaron a Mario, un niño de 13 años que chapea patios desde las 5 de la mañana para ganarse la vida.

En abril, otro menor vendía polvorones en un parque de Santiago de Cuba para ayudar a su madre y a su hermanita. Un adolescente de 16 años busca leña antes de ir a la escuela como parte de la misma crisis.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 71 denuncias de trabajo y mendicidad infantil en Cuba durante 2025, y el trabajo infantil se expande en medio de la crisis de forma cada vez más visible.

La paradoja es brutal: el trabajo de menores de 17 años está prohibido por la Constitución cubana, el Código de Trabajo y la Ley 178/2025, aprobada en febrero de este año. El artículo 329 del Código Penal sanciona el empleo ilegal de menores con privación de libertad o multa. Pero ninguna ley puede competir con el hambre.

El propio Miguel Díaz-Canel admitió en abril de 2025 la existencia del trabajo infantil durante una visita a Granma, aunque sin asumir responsabilidad estatal: "Siempre nos hemos sentido orgullosos, porque la revolución las eliminó, y no podemos dejar que en esta etapa de crisis económica, eso prolifere".

La crisis que empuja a Leandro a pedalear cada tarde tiene cifras concretas: el PIB cubano cayó 11 % en cinco años y 5 % solo en 2025. El UNICEF señaló que el 9 % de los niños cubanos sufre pobreza alimentaria grave. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estimó que el 89 % de las familias cubanas vive en pobreza extrema.