Obrero hispano devuelve 30 mil dólares hallados en un baño en Florida: el dueño había vendido su colección Pokémon para salvar a su hermana

Luis Salazar devolvió más de 30 mil dólares hallados en un baño de Florida

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Luis Salazar, un trabajador de la construcción hispano residente en Riviera Beach, Florida, devolvió 30,023 dólares en efectivo que encontró abandonados en el baño de una tienda de conveniencia, tras pasar varios días buscando al dueño legítimo del dinero.

El hallazgo ocurrió el 3 de mayo en el baño de un establecimiento Wawa en Riviera Beach, cuando Salazar encontró una riñonera negra colgada en la baranda de seguridad.

Al no encontrar al propietario dentro de la tienda, abrió la bolsa para buscar alguna identificación y se topó con una cantidad que lo dejó sin palabras.

«Mi cuerpo quedó entumecido al ver todo ese dinero que pertenecía a otra persona», declaró Salazar al canal local WPBF.

La riñonera contenía billetes desde un dólar hasta de 100, con un total exacto de 30,023 dólares en efectivo.

Lo que hace la historia aún más conmovedora es el origen de ese dinero: el propietario, un joven de 24 años que pidió no ser identificado, había vendido su colección de cartas Pokémon de la infancia para costear un procedimiento médico de su hermana menor.

Apenas horas después de cerrar esa venta, el dinero desapareció.

«Pensé: Dios mío, mi dinero desapareció. Perdí todo esto. No sé qué voy a hacer», relató el joven, visiblemente angustiado, al mismo canal.

El propietario no se dio cuenta de la pérdida hasta que ya se encontraba en el condado de Broward, un condado al sur, por lo que contactó a la Policía de Riviera Beach para reportar la riñonera extraviada.

Usando las cámaras de seguridad del establecimiento, los agentes lograron identificar a Salazar y lo citaron en la estación policial el 7 de mayo.

Allí, el joven propietario se reunió con Salazar, quien le devolvió la riñonera con cada centavo intacto.

El video de la cámara corporal policial captó el momento en que el dueño contaba los billetes y comprobaba que no faltaba nada, mientras las lágrimas le corrían por el rostro.

«Le entregué la bolsa y le dije: esto es tuyo. Y él estaba llorando. Me abrazó», contó Salazar.

El trabajador rechazó con humildad todos los elogios que recibió y declinó incluso la invitación a cenar que le ofreció el propietario como muestra de gratitud.

«Solo hice lo correcto. No necesito que me pongan en un pedestal», insistió.

Salazar explicó su decisión con una sencillez que resume su carácter: «No es mi dinero para tomarlo. No me criaron así».

El propietario entregó el dinero a su hermana pocos días después de recuperarlo, aunque no especificó el tipo de procedimiento médico que ella necesitaba.

«Me sorprendió muchísimo que alguien hiciera algo así. Piénsenlo bien: es dinero que te cambia la vida. Hay gente que haría cualquier cosa por esa cantidad», reconoció el dueño del dinero.