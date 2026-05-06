Marco Rubio destaca el «sueño americano»: «No debes estar limitado por tu origen»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó este miércoles un video en su cuenta oficial de X en el que defendió el valor del sueño americano y expresó su esperanza de que el país continúe siendo el lugar donde cualquiera puede lograr cualquier cosa, sin importar su origen, etnia o color de piel, afirmación que contrasta con la feroz política migratoria de Donald Trump.

Rubio respondía a la pregunta «¿Cuál es tu esperanza para América en un momento como este?» con un mensaje que combina convicción personal e historia nacional, enmarcado en el próximo 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el 4 de julio de 2026.

«Mi esperanza para América es la que siempre ha sido. Creo que es la esperanza que todos compartimos. Queremos que siga siendo el lugar donde cualquiera, de cualquier parte, puede lograr cualquier cosa», afirmó el funcionario.

Rubio subrayó que esa promesa implica no estar «limitado por las circunstancias de tu nacimiento, el color de tu piel o tu etnia», sino poder superar los obstáculos y alcanzar el máximo potencial.

«Creo que ese debería ser el objetivo de todos los países del mundo», añadió.

El secretario reconoció que la historia de Estados Unidos «no es una historia de perfección», pero la calificó como «mejor que la historia de cualquier otro país» y la describió como «una historia de mejora perpetua», en la que cada generación deja a la siguiente más libre, más próspera y más segura.

Las palabras de Rubio tienen un peso biográfico particular. Hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1956, antes de la Revolución, su propia trayectoria encarna el ascenso desde una familia trabajadora —su padre fue camarero de banquetes y su madre trabajó en hoteles y fábricas— hasta convertirse en el primer hispano en ocupar el cargo de secretario de Estado.

Durante su juramentación como secretario de Estado el 21 de enero de 2025, Rubio habló en español y agradeció a sus padres que vinieron a este país «para que nosotros viviéramos los sueños que no fueron posibles para ellos».

Ese hilo biográfico ha sido constante en su discurso público.

En marzo de este año, Rubio señaló que los cubanos encuentran el éxito en todo el mundo excepto en Cuba, exigiendo un cambio de régimen y modelo económico en la isla.

El mensaje de este miércoles llega a menos de dos meses del semiquincentenario, una efeméride que la administración Trump ha convertido en eje de su narrativa patriótica a través de la iniciativa «Freedom 250» y eventos coordinados a nivel nacional. Rubio conectó directamente esa celebración con la visión de los fundadores del país: «Cada generación ha hecho su parte para acercarnos al cumplimiento de la visión que los fundadores tuvieron al momento de la fundación de este país».

El cubanoamericano Marco Rubio como secretario de Estado fue confirmado por el Senado por unanimidad —99 votos a favor, ninguno en contra— y desde mayo de 2025 también ejerce como asesor de seguridad nacional en funciones, acumulando responsabilidades que lo han convertido en una de las figuras más influyentes de la política exterior estadounidense.

«Tenemos mucho que aprender y de lo que estar orgullosos en nuestra historia», concluyó Rubio, en un mensaje que, a la luz de su propia historia familiar, resuena con especial fuerza entre la comunidad cubana en el exilio.