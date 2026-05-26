Karol G brilla en los AMAs: dos premios históricos y una actuación que dejó sin palabras

Karol G se convirtió anoche en la gran protagonista de la 52ª edición de los American Music Awards (AMAs), celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, al llevarse dos galardones y abrir la gala con una actuación que los propios AMAs describieron con cuatro palabras: «fantástica, magnífica, mágica, mística».

La artista colombiana recibió el Premio Internacional de Excelencia Artística de manos del cantante John Legend, convirtiéndose en la primera artista colombiana y primera latina en la historia en obtener ese galardón, que no se entregaba desde 2009.

El premio tiene un peso histórico enorme: entre sus receptores anteriores figuran Michael Jackson, Beyoncé, Led Zeppelin, los Bee Gees y Whitney Houston.

Legend no escatimó en elogios al presentar el reconocimiento. «Como millones de fans en todas partes, pienso que el mundo de Karol G es extraordinario», dijo el cantante, quien también destacó que la artista fue la primera latina en encabezar Coachella en los 27 años de historia del festival, el pasado abril.

Legend añadió que su gira Viajando Por El Mundo Tropitour vendió más de 2 millones de entradas en cuatro días, expandiéndose de 39 a 63 conciertos en estadios de todo el mundo.

Karol G también se llevó el premio a Mejor Álbum Latino del Año por Tropicoqueta, un reconocimiento que la tomó completamente por sorpresa y que la hizo saltar de alegría en el escenario.

En su discurso, la artista se mostró visiblemente emocionada y reflexiva sobre el sentido de su carrera. «Wow. Qué honor, John, que tú me hayas entregado este premio. Este va a ser un momento legendario en mi carrera, sin duda», expresó.

Luego fue más allá de los logros materiales: «Más que cualquier cosa que esta carrera me haya dado, lo más importante en mi vida es el propósito. Encontré mi propósito a través de mi música. Simplemente estoy feliz de poder interpretar una canción y de poder decir cosas en mis canciones que se convierten en una voz para mucha gente, un lugar de sanación, un lugar seguro».

Antes de recibir los premios, Karol G abrió la ceremonia interpretando Ivonny Bonita, uno de los sencillos de Tropicoqueta, vestida de plateado con transparencias en una puesta en escena minimalista que apostó por la voz y la presencia escénica.

La actuación incluyó un llamativo descanso de baile y, según sus seguidores, un fragmento de lo que podría ser su próxima canción.

En la alfombra azul previa al evento, Karol G lució un conjunto negro con top de encaje transparente de mangas largas y una falda larga y voluminosa, posando con un gesto de corazón hacia las cámaras.

En esa misma alfombra, la artista reveló cuáles serían sus colaboraciones soñadas entre los asistentes a la gala. «Hoy quiero conocer a Twenty One Pilots y a Pussycat Dolls porque cuando era pequeña quería ser una famosa, quería ser una estrella, quería estar en películas, como la canción. Realmente quiero conocerlas», confesó.

La gala también premió a BTS como Artista del Año, a Shakira con la Gira del Año por su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y a Sabrina Carpenter con Álbum del Año por Man's Best Friend.

El álbum Tropicoqueta, lanzado en junio de 2025, debutó en el número tres del Billboard 200 y llegó al número uno de Top Latin Albums, consolidando a Karol G como una de las artistas latinas más influyentes del momento a nivel global.