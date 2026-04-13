Karol G hizo historia en el Coachella 2026 al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del reconocido festival celebrado en California, marcando un antes y un después en la presencia de la música latina en este escenario global.

La colombiana ofreció un espectáculo cargado de energía, en el que repasó algunos de sus mayores éxitos como Mañana será bonito, TQG, Amargura y Tropicoqueta, desatando la euforia de miles de asistentes que corearon cada canción.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la presencia de invitados especiales que elevaron aún más el show. Karol G compartió escenario con Becky G, con quien interpretó el exitoso tema Mamiii, y también sorprendió con la aparición de Wisin, que puso a vibrar al público con clásicos del reguetón. Además, la artista sumó a Mariah Angeliq, de raíces cubanas, y al músico Greg Gonzalez, con quien presentó una emotiva balada.

Más allá del espectáculo musical, la Bichota aprovechó su histórica presentación para reivindicar el orgullo latino, incorporando elementos culturales como mariachis, ritmos caribeños y mensajes dirigidos a su comunidad, en un contexto especialmente sensible para los latinos en Estados Unidos.

Este hito consolida a Karol G como una de las figuras más influyentes de la música global actual, demostrando que su impacto va mucho más allá de los charts y posicionándola como un símbolo de representación y empoderamiento para toda una generación.