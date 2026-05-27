Crece el desencanto latino con Trump, pero los demócratas tampoco convencen

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Una nueva encuesta bipartidista de UnidosUS publicada este miércoles revela que el desencanto de los votantes latinos con Donald Trump se acelera de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026, aunque los demócratas tampoco logran capitalizar ese descontento.
El sondeo, realizado entre el 27 de abril y el 14 de mayo a 3,000 votantes latinos registrados en 32 distritos congresionales competitivos, muestra que el 54% planea votar por un candidato demócrata a la Cámara de Representantes, el 27% por un republicano y el 19% permanece indeciso.
Esa cifra del 54% es idéntica al resultado demócrata en las elecciones de 2024 y representa una caída sostenida desde el 69% que obtuvo el partido en 2018, el 63% en 2020 y el 60% en 2022.
UnidosUS señala que ambos partidos rinden por debajo de sus niveles de 2024 entre los latinos, lo que apunta a un descontento generalizado con el liderazgo de las dos formaciones.
El retroceso de Trump entre los hispanos es significativo y se ha acelerado. Uno de cada cuatro votantes latinos que lo apoyó en 2024 afirma que no volvería a votar por él, cifra que ha escalado desde el 9% en abril de 2025 y el 13% en noviembre de ese mismo año.
En contraste, solo el 5% de quienes apoyaron a Kamala Harris en 2024 dice que no volvería a hacerlo.
El 67% de los votantes latinos desaprueba la gestión de Trump, con mayoría de desaprobación en todas las regiones encuestadas, incluida Florida, donde el rechazo alcanza el 51%.
Los principales factores que impulsan esa opinión negativa son el costo de vida y la inflación (44%), el control migratorio (33%), el empleo y los salarios (26%) y la guerra con Irán (25%).
Solo el 15% de los latinos dice vivir cómodamente, y el 68% cree que el país va por mal camino, frente al 60% que pensaba lo mismo en abril de 2025.
Las prioridades económicas dominan la agenda latina de cara al Congreso: costo de vida e inflación (60%), economía y empleo (40%), salud (37%) y vivienda (27%). La inmigración ocupa el quinto lugar, con apenas el 21%.
Sin embargo, la encuesta también contiene señales de alerta para los demócratas. Solo el 31% de los demócratas hispanos dice estar motivado para votar en apoyo a sus propios candidatos, frente al 52% de los republicanos hispanos, una brecha de entusiasmo que podría afectar la participación en distritos clave.
En materia migratoria, más del 70% de los latinos se opone a financiación adicional para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sin condiciones, y el 44% teme que las autoridades migratorias acosen o arresten a miembros de su comunidad, incluso si son ciudadanos o residentes legales.
Sobre Cuba, el 57% de los latinos se opone a una intervención militar estadounidense, aunque más del 60% de los cubanoamericanos la apoyaría, en un contexto en que Trump ha barajado públicamente esa posibilidad.
Texas emerge como campo de pruebas clave, con el 51% de los latinos del estado inclinándose por el candidato demócrata James Talarico frente al 24% que apoya al republicano Ken Paxton en la carrera por el Senado.
El estratega demócrata Chuck Rocha, asesor de campaña de Talarico, resumió así el momento: «Los votantes latinos en Texas se han inclinado hacia la derecha en los últimos ciclos electorales, pero debido a las promesas incumplidas de Donald Trump y a la presencia de agentes del ICE en nuestras calles deteniendo a inmigrantes que cumplen la ley, la comunidad latina está volviendo drásticamente a apoyar a los demócratas. Algo está sucediendo en Texas, y los latinos están hartos de estar hartos».
Preguntas frecuentes sobre el desencanto latino con Trump y las elecciones de 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ha crecido el desencanto de los latinos con Donald Trump?
El desencanto de los latinos con Donald Trump ha crecido principalmente debido a la situación económica, promesas incumplidas y políticas migratorias. La inflación, el aumento del costo de vida y el impacto negativo de los aranceles han sido factores determinantes en el deterioro de su popularidad entre los votantes latinos.
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¿Qué porcentaje de latinos desaprueba la gestión de Trump?
El 67% de los votantes latinos desaprueba la gestión de Trump. Esta desaprobación es generalizada en todas las regiones encuestadas, incluida Florida, donde la desaprobación alcanza el 51%.
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¿Qué factores económicos preocupan más a los votantes latinos?
Las prioridades económicas para los votantes latinos son el costo de vida e inflación, la economía y el empleo, la salud y la vivienda. La inflación y los altos precios de la gasolina han obligado a muchos estadounidenses, incluidos los latinos, a reducir sus gastos.
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¿Qué impacto podría tener el desencanto latino en las elecciones de 2026?
El desencanto latino podría influir significativamente en las elecciones de medio término de 2026. Con un bloque latino clave que ayudó a Trump en 2024 y ahora se muestra desencantado, el panorama apunta a un posible cambio político en el Congreso si la tendencia se mantiene.
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¿Cómo afecta la política migratoria de Trump a su popularidad entre los latinos?
La política migratoria de Trump ha generado temor y rechazo entre los votantes latinos, afectando negativamente su popularidad. La presencia de agentes del ICE en comunidades latinas y las deportaciones han alimentado el descontento, con más del 70% de los latinos oponiéndose a la financiación adicional para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sin condiciones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.