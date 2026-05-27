Crece el desencanto latino con Trump, pero los demócratas tampoco convencen

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Una nueva encuesta bipartidista de UnidosUS publicada este miércoles revela que el desencanto de los votantes latinos con Donald Trump se acelera de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026, aunque los demócratas tampoco logran capitalizar ese descontento.

El sondeo, realizado entre el 27 de abril y el 14 de mayo a 3,000 votantes latinos registrados en 32 distritos congresionales competitivos, muestra que el 54% planea votar por un candidato demócrata a la Cámara de Representantes, el 27% por un republicano y el 19% permanece indeciso.

Esa cifra del 54% es idéntica al resultado demócrata en las elecciones de 2024 y representa una caída sostenida desde el 69% que obtuvo el partido en 2018, el 63% en 2020 y el 60% en 2022.

UnidosUS señala que ambos partidos rinden por debajo de sus niveles de 2024 entre los latinos, lo que apunta a un descontento generalizado con el liderazgo de las dos formaciones.

El retroceso de Trump entre los hispanos es significativo y se ha acelerado. Uno de cada cuatro votantes latinos que lo apoyó en 2024 afirma que no volvería a votar por él, cifra que ha escalado desde el 9% en abril de 2025 y el 13% en noviembre de ese mismo año.

En contraste, solo el 5% de quienes apoyaron a Kamala Harris en 2024 dice que no volvería a hacerlo.

El 67% de los votantes latinos desaprueba la gestión de Trump, con mayoría de desaprobación en todas las regiones encuestadas, incluida Florida, donde el rechazo alcanza el 51%.

Los principales factores que impulsan esa opinión negativa son el costo de vida y la inflación (44%), el control migratorio (33%), el empleo y los salarios (26%) y la guerra con Irán (25%).

Solo el 15% de los latinos dice vivir cómodamente, y el 68% cree que el país va por mal camino, frente al 60% que pensaba lo mismo en abril de 2025.

Las prioridades económicas dominan la agenda latina de cara al Congreso: costo de vida e inflación (60%), economía y empleo (40%), salud (37%) y vivienda (27%). La inmigración ocupa el quinto lugar, con apenas el 21%.

Sin embargo, la encuesta también contiene señales de alerta para los demócratas. Solo el 31% de los demócratas hispanos dice estar motivado para votar en apoyo a sus propios candidatos, frente al 52% de los republicanos hispanos, una brecha de entusiasmo que podría afectar la participación en distritos clave.

En materia migratoria, más del 70% de los latinos se opone a financiación adicional para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sin condiciones, y el 44% teme que las autoridades migratorias acosen o arresten a miembros de su comunidad, incluso si son ciudadanos o residentes legales.

Sobre Cuba, el 57% de los latinos se opone a una intervención militar estadounidense, aunque más del 60% de los cubanoamericanos la apoyaría, en un contexto en que Trump ha barajado públicamente esa posibilidad.

Texas emerge como campo de pruebas clave, con el 51% de los latinos del estado inclinándose por el candidato demócrata James Talarico frente al 24% que apoya al republicano Ken Paxton en la carrera por el Senado.

El estratega demócrata Chuck Rocha, asesor de campaña de Talarico, resumió así el momento: «Los votantes latinos en Texas se han inclinado hacia la derecha en los últimos ciclos electorales, pero debido a las promesas incumplidas de Donald Trump y a la presencia de agentes del ICE en nuestras calles deteniendo a inmigrantes que cumplen la ley, la comunidad latina está volviendo drásticamente a apoyar a los demócratas. Algo está sucediendo en Texas, y los latinos están hartos de estar hartos».