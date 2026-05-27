«Todo es gracias a ti»: L Kimii sorprende a su madre con un auto en Cuba tras comprarse un Lamborghini

El reguetonero cubano L Kimii volvió a emocionar a sus seguidores esta semana tras compartir en sus historias de Instagram un video muy especial: el momento en que su madre recibe un automóvil en Cuba y rompe a llorar de la emoción al sentarse frente al volante.

En las imágenes, la mujer aparece dentro del vehículo, con las manos en el rostro y visiblemente impactada por la sorpresa, mientras el cantante acompañó el clip con una frase cargada de sentimiento: «Todo es gracias a ti».

El gesto llegó apenas horas después de que el propio artista presumiera en redes sociales la compra de un Lamborghini, lo que hizo que muchos seguidores destacaran el contraste entre darse un lujo personal y seguir cumpliendo sueños a su familia.

Para quienes siguen la historia de L Kimii desde sus inicios, el momento tiene un peso especial. El cantante, cuyo nombre real es Osniel Andrés Cobarrubia Alfonso, ha contado en varias ocasiones que creció en el barrio de Los Sitios, en Centro Habana, vendiendo galletas junto a su madre para sobrevivir antes de emigrar a Estados Unidos en 2022.

Desde entonces, gran parte de sus logros públicos han estado ligados a homenajes hacia ella. A inicios de mayo, el artista mostró la compra de su primera casa en Estados Unidos y la dedicó también a su madre con un mensaje que se hizo viral: «Mi mamá tiene casa en los Estados Unidos». En aquel momento, ella reaccionó emocionada por videollamada desde Cuba mientras él firmaba los documentos.

No ha sido el único detalle. En 2025 ya había sorprendido a su madre enviándole regalos y serenatas en la isla, momentos que compartió en redes sociales dejando claro que su vínculo con ella es una parte central de su historia personal.

El regalo del automóvil llega además en medio de una etapa donde L Kimii ha sido especialmente vocal sobre la situación en Cuba. En días recientes denunció públicamente los apagones que sufría su familia en la isla y mostró imágenes desde la casa de su padre tras más de 36 horas sin electricidad. También ha utilizado sus redes y su música para expresar apoyo a los presos políticos y lanzar mensajes contra el régimen cubano.

Ese contraste entre el éxito alcanzado en Miami y los recuerdos de una infancia marcada por las carencias es precisamente lo que más conecta con su audiencia. Para muchos de sus seguidores, ver a la madre del artista llorando dentro del auto no fue solo un regalo material, sino la representación de una historia de sacrificio, emigración y agradecimiento familiar que miles de cubanos sienten como propia.