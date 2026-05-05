El sueño americano de L’Kimii: así es la casa que compró tras años de sacrificio en EE.UU.

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L'Kimii compartió este lunes las primeras imágenes del interior de la primera casa que compró en Estados Unidos, una propiedad que aún aparece vacía y sin muebles, pero que ya deja ver los detalles de lujo que la caracterizan.

Las fotos, publicadas al final de su post en Instagram, muestran techos de doble altura, arcos decorativos en las paredes, escaleras dobles con barandillas blancas y negras con detalles en madera, y pisos de mármol o porcelana color crema.

osniel_kimii / Instagram

En uno de los videos, el reguetonero posó en el interior vestido completamente de blanco, con zapatillas azul/gris y un reloj dorado, sosteniendo una botella de licor ámbar a la altura de la cabeza, con una sonrisa que lo decía todo.

El anuncio de la compra estuvo cargado de emoción desde el primer momento: L'Kimii firmó los documentos en una oficina de bienes raíces de lujo, rodeado de ramos de rosas rojas y con su madre conectada por videollamada desde Cuba.

osniel_kimii / Instagram

El mensaje que acompañó la publicación fue directo y emotivo: «Los sueños sí se cumplen. Mi mamá tiene casa en los Estados Unidos».

En un video ampliado que publicó en TikTok, el artista fue aún más personal: «Hoy se cumple un sueño más, pero este no es mío… es tuyo, mamá. Gracias por tantos años de esfuerzo, sacrificios y amor incondicional. Todo lo que soy empezó contigo. Esta casa en Estados Unidos es apenas una pequeña forma de devolverte un poco de todo lo que me diste sin pedir nada a cambio. Te mereces esto y mucho más».

osniel_kimii / Instagram

El vínculo del cantante con su madre es un eje recurrente en su vida pública. En septiembre de 2025, L'Kimii organizó una emotiva sorpresa para su mamá en Cuba, enviando a una persona disfrazada de oso con un regalo, y compartió el mensaje «Me llena el alma».

La compra de la vivienda representa la culminación de cuatro años de trabajo desde que el reguetonero emigró a Estados Unidos en marzo de 2022 tras separarse del dúo El Kimiko & Yordy, cruzando fronteras terrestres desde Perú con el lema «Nunca es tarde para volver a empezar».

Como solista ha encadenado hitos notables: en septiembre de 2025 llenó el Watsco Center de Miami en su primer concierto en solitario, donde lució una camiseta con el mensaje «Díaz-Canel Sin» como rechazo al régimen cubano.

En marzo de 2026, adelantó «Free Cuba», su canción por la libertad de los presos políticos, reafirmando su compromiso con la causa del pueblo cubano desde el exilio.

El artista cerró su dedicatoria con una frase que resume el significado del logro: «Que aquí nunca te falten paz, alegría y momentos bonitos. Te amo, mamá».