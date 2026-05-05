El sueño americano de L’Kimii: así es la casa que compró tras años de sacrificio en EE.UU.

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L'Kimii compartió este lunes las primeras imágenes del interior de la primera casa que compró en Estados Unidos, una propiedad que aún aparece vacía y sin muebles, pero que ya deja ver los detalles de lujo que la caracterizan.
Las fotos, publicadas al final de su post en Instagram, muestran techos de doble altura, arcos decorativos en las paredes, escaleras dobles con barandillas blancas y negras con detalles en madera, y pisos de mármol o porcelana color crema.
En uno de los videos, el reguetonero posó en el interior vestido completamente de blanco, con zapatillas azul/gris y un reloj dorado, sosteniendo una botella de licor ámbar a la altura de la cabeza, con una sonrisa que lo decía todo.
El anuncio de la compra estuvo cargado de emoción desde el primer momento: L'Kimii firmó los documentos en una oficina de bienes raíces de lujo, rodeado de ramos de rosas rojas y con su madre conectada por videollamada desde Cuba.
El mensaje que acompañó la publicación fue directo y emotivo: «Los sueños sí se cumplen. Mi mamá tiene casa en los Estados Unidos».
En un video ampliado que publicó en TikTok, el artista fue aún más personal: «Hoy se cumple un sueño más, pero este no es mío… es tuyo, mamá. Gracias por tantos años de esfuerzo, sacrificios y amor incondicional. Todo lo que soy empezó contigo. Esta casa en Estados Unidos es apenas una pequeña forma de devolverte un poco de todo lo que me diste sin pedir nada a cambio. Te mereces esto y mucho más».
El vínculo del cantante con su madre es un eje recurrente en su vida pública. En septiembre de 2025, L'Kimii organizó una emotiva sorpresa para su mamá en Cuba, enviando a una persona disfrazada de oso con un regalo, y compartió el mensaje «Me llena el alma».
La compra de la vivienda representa la culminación de cuatro años de trabajo desde que el reguetonero emigró a Estados Unidos en marzo de 2022 tras separarse del dúo El Kimiko & Yordy, cruzando fronteras terrestres desde Perú con el lema «Nunca es tarde para volver a empezar».
Como solista ha encadenado hitos notables: en septiembre de 2025 llenó el Watsco Center de Miami en su primer concierto en solitario, donde lució una camiseta con el mensaje «Díaz-Canel Sin» como rechazo al régimen cubano.
En marzo de 2026, adelantó «Free Cuba», su canción por la libertad de los presos políticos, reafirmando su compromiso con la causa del pueblo cubano desde el exilio.
El artista cerró su dedicatoria con una frase que resume el significado del logro: «Que aquí nunca te falten paz, alegría y momentos bonitos. Te amo, mamá».
Preguntas Frecuentes sobre la Compra de Casa de L'Kimii en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el significado de la compra de la casa de L'Kimii en EE.UU.?
La compra de la casa representa la culminación de un sueño tanto para L'Kimii como para su madre. El reguetonero lo considera un logro significativo que honra el esfuerzo y sacrificio de su madre, quien ha sido un pilar en su vida. Este gesto simboliza el deseo de devolverle un poco de todo lo que ella le ha dado.
¿Cómo describe L'Kimii su relación con su madre?
L'Kimii tiene un vínculo muy fuerte y emocional con su madre. En sus publicaciones, agradece los años de esfuerzo y amor incondicional que ella le ha brindado, considerándola una parte esencial de su vida y éxito. La compra de la casa es una forma de devolverle parte de lo que ella le ha dado sin esperar nada a cambio.
¿Qué otros logros ha conseguido L'Kimii desde que llegó a EE.UU.?
Desde su llegada a EE.UU., L'Kimii ha alcanzado importantes hitos en su carrera como solista. Destacan su exitoso concierto en solitario en el Watsco Center de Miami y su compromiso con la causa del pueblo cubano, evidenciado en su canción "Free Cuba". Estos logros reflejan su crecimiento artístico y su postura crítica hacia el régimen cubano.
¿Cómo ha impactado la diáspora cubana en las compras de propiedades en el extranjero?
La compra de propiedades por parte de cubanos en el extranjero, como la de L'Kimii, refleja el esfuerzo de la diáspora por mejorar la calidad de vida de sus familias. Muchos emigrantes invierten en bienes raíces tanto en EE.UU. como en Cuba, motivados por las oportunidades económicas y el deseo de apoyar a sus seres queridos en la isla, en un contexto donde el régimen no garantiza un adecuado desarrollo habitacional.
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