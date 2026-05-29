Le cancelan a última hora la pelea más esperada a Robeisy Ramírez

La pelea de regreso de Robeisy «El Tren» Ramírez fue cancelada a última hora este viernes en Tashkent, Uzbekistán, cuando el boxeador cubano ya estaba listo para subir al ring tras casi 17 meses de ausencia.

El combate contra el uzbeko Asror Vokhidov, organizado por la promotora Raizd Boxing con el aval del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), quedó suspendido el mismo día del evento según denunció el propio Ramírez en sus redes sociales.

La excusa oficial fue que no era posible realizarle una resonancia magnética (MRI) ese día por ser feriado en Uzbekistán y que los resultados tardarían tres días.

Ramírez refutó esa versión de inmediato: por su propia cuenta contactó una clínica, se realizó el estudio y publicó las placas del MRI con fecha y hora visibles: 29 de mayo de 2026 a las 17:37, horas antes de la pelea programada.

«El supuesto promotor @raizdboxing, con el aval del @wbcboxing, dijeron que hoy no era posible realizarme un MRI y que los resultados tardarían tres días. El MRI está claramente fechado hoy, 29 de mayo de 2026 a las 17:37, realizado y entregado el mismo día, horas antes de mi pelea. La prueba está en mis manos. Estoy listo para pelear», escribió el boxeador.

En un video de más de 13 minutos publicado horas después, Ramírez explicó con detalle lo ocurrido y acusó directamente a los promotores de haber incumplido desde el primer momento.

«Los cabrones no querían pagar, los promotores incumplieron con todo. Incumplieron con lo más básico que es simplemente los pasajes», afirmó.

Según el boxeador, los problemas comenzaron antes de viajar: los promotores no pagaron los pasajes para llegar a Uzbekistán y durante las negociaciones intentaron imponer un contrato obligatorio de tres peleas como condición para recibir el primer pago de la bolsa acordada.

«Para ellos poder ver ese primer dinero, yo tenía que firmar un contrato de tres peleas obligatorio. Ese es el punto del promotor», señaló.

Ramírez también apuntó contra el WBC, al que acusó de actuar en favor de sus propios intereses económicos al cancelar la pelea estelar para continuar con el resto del evento: «Parece que así funciona el WBC, yo no lo sabía, nunca había tenido acercamiento con este consejo mundial de bolsillos».

El cubano subrayó que su salud es perfecta y que incluso subió al ring el día del evento. «No pasa nada con mi salud, no pasa nada con nada, yo estoy súper bien ready para pelear, simplemente que los promotores son unos sin casa como el mismísimo Díaz Canel», declaró.

Destacó además que, afortunadamente, nunca llegó a firmar el contrato con los promotores, lo que le evitó quedar atado a un acuerdo que calificó de abusivo.

Esta pelea era especialmente significativa para Ramírez: representaba su regreso al ring tras la dolorosa revancha del 9 de diciembre de 2024 contra el mexicano Rafael Espinoza, que terminó en nocaut técnico en el sexto asalto con una fractura del hueso orbital derecho.

Para este regreso, el doble campeón olímpico había realizado cambios radicales: abandonó la promotora Top Rank y se unió al reconocido entrenador Robert García, según informó El Nuevo Herald.

Ramírez cerró su mensaje con una advertencia para otros boxeadores: «Esto es un consejo para los peleadores más nuevos, que tengan cuidado a la hora de lo que te dicen y te lo alumbran y te lo ponen como una belleza y al final, pues de atrás siempre tienen su espina».

El cubano aseguró que seguirá adelante y que buscará pelear lo antes posible: «En cuanto pueda, yo lo que quiero es pelear. Si se puede hacer la semana que viene, la otra, la que venga, con quien sea, yo voy a volver más fuerte, no tengan duda».