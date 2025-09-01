Robeisy Ramírez obtiene la ciudadanía de EE.UU. y comparte su anhelo para Cuba

Vídeos relacionados:

El boxeador cubano Robeisy Ramírez, dos veces campeón olímpico y exmonarca mundial profesional, anunció este lunes que recibió la ciudadanía de Estados Unidos y lo celebró con un mensaje en sus redes sociales.

En una publicación en Facebook, Ramírez escribió: “Cuba siempre vivirá en mi corazón, pero hoy celebro y abrazo la ciudadanía de la nación que es ejemplo de libertad para el mundo: los Estados Unidos de América”.

Captura Facebook / Robeisy "El Tren" Ramírez

El pugilista aseguró que sueña con el día en que “todo cubano, sea boxeador, trabajador, estudiante o padre de familia, pueda perseguir sus sueños sin trabas ni humillaciones de un régimen que solo sabe reprimir y hacer sufrir a su pueblo”.

En su mensaje recordó sus orígenes humildes en la isla y el camino recorrido: “De una niñez llena de ilusiones en Cuba, a ser doble campeón olímpico y encontrar en EE. UU. la libertad y la oportunidad de darle un mejor futuro a mi familia”.

Ramírez concluyó con una declaración política directa: “¡Abajo la dictadura y todos los dictadores! God Bless the USA! (¡Dios bendiga a Estados Unidos!)”.

Lo más leído hoy:

El púgil forma parte de la larga lista de deportistas cubanos que han decidido establecerse en Estados Unidos en busca de libertad y mejores oportunidades, en un contexto donde la administración de Donald Trump ha mantenido un discurso crítico hacia el régimen de La Habana y el secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en endurecer la presión internacional contra el gobierno cubano.

En junio, el dos veces campeón olímpico y exmonarca mundial profesional se recuperó de la lesión en el ojo que lo obligó a abandonar su último combate.

En 2023, el boxeador cubano recitó parte del himno nacional al término de su combate en Japón por el cinturón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en el que obtuvo una indiscutible victoria.

Luego de que el régimen castrista lograra impedir que se escucharan las notas del himno y que se hiciera uso de la bandera nacional durante la pelea, el púgil quiso demostrar que los símbolos patrios no pertenecen a ninguna ideología.

"Al combate, corred, cubanos, que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Patria y Vida y libertad para mi Cuba", exclamó, sin bajar todavía del ring.

Preguntas frecuentes sobre Robeisy Ramírez y su ciudadanía estadounidense