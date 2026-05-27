Cubana envía a su bebé a Cuba para que su madre la vea: "No pude ir, pero mandé un pedacito de mi"

Una cubana identificada como Yelenys compartió en TikTok el emotivo momento en que su bebé llega a Cuba para conocer a su abuela materna, quien la recibe entre lágrimas sin poder contener la emoción.

La pequeña viajó a la isla con su padre, quien se la entregó a la abuela. La madre no pudo acompañarlas y explicó su ausencia con una frase que resumió el dolor de miles de familias cubanas separadas por la emigración: «No pude ir, pero mandé un pedacito de mi».

En el video, de cincuenta segundos de duración, se escucha una voz que exclama mientras la abuela carga a la niña: «Mi amor. Mi amor. Mi abuela. Ella parece que vive aquí. ¡Codrita!».

La abuela abraza a su nieta, la huele y llora sin poder soltarla, en una escena que miles de cubanos en el exterior reconocen como propia.

Detrás de esta historia hay una realidad que enfrentan muchas madres cubanas emigradas: quienes tienen procesos migratorios activos en Estados Unidos —parole, I-220A, solicitudes de asilo o residencia pendiente— no pueden viajar a Cuba sin arriesgar su situación legal, ya que el regreso al país de origen puede interpretarse como evidencia de que no necesitan protección internacional.

A esa barrera legal se suman los altos costos de los pasajes, que en el contexto migratorio reciente han rondado los 1,200 dólares desde La Habana, una cifra inalcanzable para muchas familias.

Este tipo de historias se ha convertido en un fenómeno recurrente dentro de la comunidad cubana en TikTok. En diciembre de 2025, otra cubana dejó ir a su hijo a Cuba con el padre para que conociera a la abuela mientras ella esperaba la aprobación de su residencia.

En enero de 2026, una joven llevó a su bebé de cuatro meses a Cuba para que la abuela lo conociera por primera vez, en otro video que generó una fuerte reacción entre la diáspora.

En abril de 2026, una cubana llamada Naiky envió ropa de su bebé a su madre en Cuba para que «sintiera al nieto cerca», en otro momento viral que tocó la misma fibra colectiva.

El hashtag #cubanosporelmundo agrupa en TikTok miles de videos donde emigrantes cubanos comparten momentos de separación, reencuentro y nostalgia, y se ha convertido en el espacio digital donde la diáspora procesa una fractura familiar que la dictadura y sus consecuencias económicas han hecho estructural.

Una madre cubana que explicó las razones por las que no ha podido regresar a la isla resumió el dilema que comparten muchas: «No quiero perderme años».