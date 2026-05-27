Cubana envía a su bebé a Cuba para que su madre la vea: "No pude ir, pero mandé un pedacito de mi"

Una cubana identificada como Yelenys compartió en TikTok el emotivo momento en que su bebé llega a Cuba para conocer a su abuela materna, quien la recibe entre lágrimas sin poder contener la emoción.
La pequeña viajó a la isla con su padre, quien se la entregó a la abuela. La madre no pudo acompañarlas y explicó su ausencia con una frase que resumió el dolor de miles de familias cubanas separadas por la emigración: «No pude ir, pero mandé un pedacito de mi».
En el video, de cincuenta segundos de duración, se escucha una voz que exclama mientras la abuela carga a la niña: «Mi amor. Mi amor. Mi abuela. Ella parece que vive aquí. ¡Codrita!».
La abuela abraza a su nieta, la huele y llora sin poder soltarla, en una escena que miles de cubanos en el exterior reconocen como propia.
Detrás de esta historia hay una realidad que enfrentan muchas madres cubanas emigradas: quienes tienen procesos migratorios activos en Estados Unidos —parole, I-220A, solicitudes de asilo o residencia pendiente— no pueden viajar a Cuba sin arriesgar su situación legal, ya que el regreso al país de origen puede interpretarse como evidencia de que no necesitan protección internacional.
A esa barrera legal se suman los altos costos de los pasajes, que en el contexto migratorio reciente han rondado los 1,200 dólares desde La Habana, una cifra inalcanzable para muchas familias.
Este tipo de historias se ha convertido en un fenómeno recurrente dentro de la comunidad cubana en TikTok. En diciembre de 2025, otra cubana dejó ir a su hijo a Cuba con el padre para que conociera a la abuela mientras ella esperaba la aprobación de su residencia.
En enero de 2026, una joven llevó a su bebé de cuatro meses a Cuba para que la abuela lo conociera por primera vez, en otro video que generó una fuerte reacción entre la diáspora.
En abril de 2026, una cubana llamada Naiky envió ropa de su bebé a su madre en Cuba para que «sintiera al nieto cerca», en otro momento viral que tocó la misma fibra colectiva.
El hashtag #cubanosporelmundo agrupa en TikTok miles de videos donde emigrantes cubanos comparten momentos de separación, reencuentro y nostalgia, y se ha convertido en el espacio digital donde la diáspora procesa una fractura familiar que la dictadura y sus consecuencias económicas han hecho estructural.
Una madre cubana que explicó las razones por las que no ha podido regresar a la isla resumió el dilema que comparten muchas: «No quiero perderme años».
Preguntas frecuentes sobre la separación familiar y la migración cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué muchas madres cubanas no pueden regresar a Cuba a ver a sus hijos?
La razón principal es que muchas madres cubanas emigradas en Estados Unidos tienen procesos migratorios activos, como el formulario I-220A, solicitudes de asilo o de residencia, que les impiden regresar a Cuba sin comprometer su estatus legal. Además, los costos elevados de los pasajes dificultan aún más estos viajes.
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¿Cómo afecta la crisis migratoria a las familias cubanas?
La crisis migratoria ha fragmentado a miles de familias cubanas, que deben lidiar con la separación prolongada de sus seres queridos. La emigración forzosa, motivada por la crisis económica, apagones y represión política, deja a muchos niños al cuidado de abuelos mientras sus padres buscan oportunidades en el exterior.
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¿Qué papel juega TikTok en la comunidad cubana emigrante?
TikTok se ha convertido en un espacio de catarsis colectiva para la diáspora cubana, donde los emigrantes comparten momentos de separación y reencuentro. Los videos virales documentan el dolor y la esperanza de estas familias, visibilizando el impacto humano de la migración forzosa en Cuba.
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¿Qué alternativas buscan las familias cubanas para mantener el contacto?
Las familias cubanas recurren al envío de paquetes con ropa, alimentos y medicinas como una forma de apoyo material y vínculo emocional. Estos envíos permiten que los abuelos en Cuba "sientan" a sus nietos a través del tacto y el olfato, aunque la frecuencia se ha reducido debido a la crisis económica.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.