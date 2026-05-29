Esto compró en Cuba de comida con 30 mil pesos: “Fue todo lo que pude conseguir”

Una cubana que vive en la isla mostró en TikTok todo lo que pudo comprar con 30,000 pesos cubanos —equivalentes a unos 54 dólares al cambio informal— para alimentar a su familia de cuatro personas durante aproximadamente un mes.

El video, publicado este jueves por la usuaria @briana5254 (Brianita_vlog), detalla cada producto adquirido y su precio, y deja en evidencia la brutal pérdida de poder adquisitivo que enfrentan los cubanos en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.

«Vivo en Cuba, les voy a mostrar cuánta comida puedo comprar con treinta mil pesos que vendrían siendo cincuenta y cuatro dólares», dice la joven al inicio del video.

La compra consistió casi exclusivamente en productos cárnicos y pan. Lo primero que adquirió fueron cinco paquetes de salchicha a 650 pesos cada uno, equivalentes a 1.20 dólares por unidad.

El gasto más alto fue una caja de pollo de 40 libras que costó 19,000 pesos —unos 34 dólares—, es decir, el 63% del presupuesto total. «El ave nacional, como dice el cubano, porque es la mayoría del cubano come, ya que esto y el picadillo son las carnes más baratas», explicó.

Además, compró cuatro libras de lomo deshuesado por 5,130 pesos (diez dólares) en la tienda Venus, y una bolsa de diez panes por 650 pesos, equivalente a 1.20 dólares.

«Fue todo lo que pude comprar con cincuenta y cuatro dólares, básicamente cárnico nada más y el pan», resumió. «Nosotros somos una familia de cuatro y esta compra nos da para aproximadamente un mes».

La cifra resulta demoledora cuando se contrasta con los salarios estatales en Cuba. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) difundidos en abril de 2026, el salario medio estatal al cierre de 2025 era de 6,930 pesos mensuales, unos 13 dólares al cambio informal. Esto significa que los 30,000 pesos de esta compra equivalen a más de cuatro salarios medios mensuales.

El tipo de cambio informal del dólar en Cuba rondaba los 568-570 pesos por dólar al momento de la publicación del video, muy por encima de la tasa oficial del Banco Central, fijada en 507 pesos.

Este tipo de videos se ha vuelto recurrente en redes sociales, donde cubanos dentro y fuera de la isla documentan el deterioro del poder adquisitivo. En abril, una cubana en Santiago de Cuba gastó 45,700 pesos en comida para un mes, equivalente a 6.6 salarios medios estatales.

En mayo, otra cubana mostró que con 10,500 pesos solo alcanzó para nueve productos básicos, sin carne, arroz ni frijoles.

El Food Monitor Program estimó en 2025 que la canasta básica alimentaria para dos adultos costaba entre 39,595 y 41,735 pesos mensuales en distintas provincias, una cifra que multiplica por seis el salario medio estatal.

Al terminar el video, la joven invitó a sus seguidores a comparar: «Déjame dicho en los comentarios cuánta comida puedes comprar tú donde vives con cincuenta y cuatro dólares».