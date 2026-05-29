Experto advierte que drones cubanos podrían atacar EE.UU. si intentan capturar a Raúl Castro

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El analista Andy S. Gómez, principal experto en asuntos cubanos del canal Local 10 News (WPLG) en el sur de Florida, advirtió que los drones adquiridos por el régimen cubano podrían convertirse en una amenaza ofensiva contra Estados Unidos si Washington intentara capturar a Raúl Castro para llevarlo ante la justicia.

Gómez, quien mantiene contacto directo con funcionarios del régimen, reveló a Local 10 News que estos le confirmaron personalmente la existencia de los drones: «Recientemente me confirmaron que tienen drones para propósitos defensivos y quisieron ser muy claros al respecto».

Sin embargo, el analista advirtió que esa distinción podría desaparecer ante una operación militar estadounidense: «Si fuéramos a capturar a Raúl Castro, me temo que esos drones defensivos se volverán ofensivos y dispararán contra Estados Unidos».

La advertencia llega días después de que el fiscal general interino Todd Blanche reafirmara que la acusación federal contra Castro no es simbólica: «No hicimos esto para una acusación de exhibición... vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí».

La acusación, aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril y desclasificada el 20 de mayo en la Freedom Tower de Miami, incluye cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de asesinato por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, derribados en 1996 por cazas militares cubanos.

El trasfondo armamentístico es igualmente preocupante. Según un reporte de Axios del 17 de mayo, Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de ataque procedentes de Rusia e Irán desde 2023, almacenados en ubicaciones estratégicas a lo largo de la isla.

Fuentes de inteligencia citadas por ese medio señalaron que funcionarios cubanos habrían discutido planes para emplear estos drones contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West, Florida.

El régimen no negó la existencia de los drones. La viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal Ferreiro declaró en PBS: «Siempre hemos favorecido el diálogo con Estados Unidos... sería ingenuo de nuestra parte no estar listos para defendernos en caso de una agresión. Cuba se defenderá».

Estados Unidos, por su parte, ha intensificado su presencia militar en la región. El Comando Sur estableció el nuevo Mando de Guerra Autónoma y lo demostró en el ejercicio FLEX 2026 en Key West con sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados. El grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz entró al Caribe el 20 de mayo.

Gómez interpretó estos movimientos sin ambigüedad: «Es un mensaje a Cuba, más que cualquier otra cosa».

Sobre la base de Guantánamo, el analista reconoció la vulnerabilidad pero expresó confianza en la respuesta militar: «La base en Guantánamo está muy cerca de donde pueden ser golpeados, eso es una posibilidad, pero estoy completamente seguro de que nuestra capacidad militar podrá interceptar estos drones desde Key West hacia el norte».

La escalada de vuelos espías estadounidenses cerca de Cuba —al menos 25 misiones desde febrero de 2026— y la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana el 15 de mayo completan un cuadro de presión sostenida que el régimen cubano ha respondido declarando 2026 «Año de preparación para la defensa», con ejercicios militares civiles cada sábado que incluyen fusiles, drones y minas antitanques.