El atrevido posado de Karol G en sujetador que ha causado revuelo entre sus seguidores

Karol G volvió a incendiar Instagram este miércoles con una publicación que dejó a millones de seguidores comentando su espectacular look y la vibra relajada que transmitían las fotos.
La cantante colombiana compartió un carrusel de imágenes muy personales en las que aparece disfrutando de un momento íntimo y relajado, pero hubo una foto que se robó toda la atención: una selfie frente al espejo luciendo un sujetador azul claro con detalles de encaje blanco que rápidamente se volvió viral en redes.
En la imagen, Karol posa desde lo que parece una habitación de hotel, con iluminación cálida y una estética muy natural. La artista aparece sosteniendo su teléfono mientras deja ver algunos de sus tatuajes y un look completamente descomplicado que sus seguidores no tardaron en llenar de elogios.
La publicación, acompañada únicamente por un emoji de estrella fugaz, acumuló más de 1,6 millones de “me gusta” y miles de comentarios en pocas horas. Muchos fanáticos destacaron lo bien que luce la cantante y lo auténtica que se muestra en sus redes sociales.
El carrusel también incluye otras fotos acostada sobre una cama con ropa cómoda y un aire nostálgico que mezcla glamour y cercanía, algo muy característico de la etapa actual de Karol G.
El post llegó apenas un día después de que la colombiana brillara en los American Music Awards 2026, donde ganó dos importantes reconocimientos gracias al éxito de su álbum Tropicoqueta.
Y es que Karol parece estar viviendo uno de sus mejores momentos. Además de dominar las plataformas musicales y preparar una nueva gira internacional, cada publicación suya en redes termina convirtiéndose en conversación obligada entre sus millones de seguidores.
No es la primera vez que la artista revolucionaba Instagram con fotos en ropa interior o looks atrevidos. Ya en otras ocasiones había generado miles de reacciones mostrando una versión más natural, segura y sensual de sí misma, algo que sus fans celebran constantemente.
Preguntas frecuentes sobre el posado de Karol G en Instagram y su impacto
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué causó tanto revuelo el posado de Karol G en Instagram?
El posado de Karol G causó revuelo por su tono íntimo y desinhibido, que mostró a la artista en un sujetador azul claro con encaje blanco, generando más de 1,68 millones de «me gusta» y casi 16,000 comentarios en pocas horas. Además, la publicación coincidió con un momento de celebración personal tras ganar dos premios en los American Music Awards 2026.
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¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores de Karol G a su publicación?
Los seguidores de Karol G reaccionaron con entusiasmo, dejando comentarios elogiando su apariencia y expresando amor y admiración. El comentario con más «me gusta» fue de @verogiraldona varro, quien escribió: «Estás ESPECTACULAR.. te amamos hermana Sophia y yo ». Otros seguidores también expresaron cuánto extrañaban ver contenido de la artista en sus redes sociales.
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¿Cómo ha sido el éxito del álbum "Tropicoqueta" de Karol G?
El álbum "Tropicoqueta" de Karol G ha sido un gran éxito, debutando en el puesto tres del Billboard 200 y alcanzando el número uno en Top Latin Albums. Este disco ha consolidado a Karol G como una de las artistas latinas más influyentes del momento, y es el cuarto álbum íntegramente en español de una mujer en llegar al top tres de esa lista.
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¿Qué impacto tuvo Karol G en los American Music Awards 2026?
Karol G fue la gran protagonista de los American Music Awards 2026, llevándose dos galardones: el Premio Internacional de Excelencia Artística y el de Mejor Álbum Latino por "Tropicoqueta". Su actuación en la gala fue descrita como "fantástica, magnífica, mágica, mística", consolidando aún más su posición en la industria musical.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.