El atrevido posado de Karol G en sujetador que ha causado revuelo entre sus seguidores

Karol G volvió a incendiar Instagram este miércoles con una publicación que dejó a millones de seguidores comentando su espectacular look y la vibra relajada que transmitían las fotos.

La cantante colombiana compartió un carrusel de imágenes muy personales en las que aparece disfrutando de un momento íntimo y relajado, pero hubo una foto que se robó toda la atención: una selfie frente al espejo luciendo un sujetador azul claro con detalles de encaje blanco que rápidamente se volvió viral en redes.

En la imagen, Karol posa desde lo que parece una habitación de hotel, con iluminación cálida y una estética muy natural. La artista aparece sosteniendo su teléfono mientras deja ver algunos de sus tatuajes y un look completamente descomplicado que sus seguidores no tardaron en llenar de elogios.

Captura de Instagram / Karol G

La publicación, acompañada únicamente por un emoji de estrella fugaz, acumuló más de 1,6 millones de “me gusta” y miles de comentarios en pocas horas. Muchos fanáticos destacaron lo bien que luce la cantante y lo auténtica que se muestra en sus redes sociales.

El carrusel también incluye otras fotos acostada sobre una cama con ropa cómoda y un aire nostálgico que mezcla glamour y cercanía, algo muy característico de la etapa actual de Karol G.

El post llegó apenas un día después de que la colombiana brillara en los American Music Awards 2026, donde ganó dos importantes reconocimientos gracias al éxito de su álbum Tropicoqueta.

Y es que Karol parece estar viviendo uno de sus mejores momentos. Además de dominar las plataformas musicales y preparar una nueva gira internacional, cada publicación suya en redes termina convirtiéndose en conversación obligada entre sus millones de seguidores.

No es la primera vez que la artista revolucionaba Instagram con fotos en ropa interior o looks atrevidos. Ya en otras ocasiones había generado miles de reacciones mostrando una versión más natural, segura y sensual de sí misma, algo que sus fans celebran constantemente.