Rosa María Payá llama a unir fuerzas para preparar la transición en Cuba

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Rosa María Payá, líder de la plataforma Cuba Decide, llamó este lunes a articular las fuerzas democráticas cubanas —dentro y fuera de la isla— para preparar una transición política.

Las declaraciones fueron durante su intervención en el III Foro Diario de Cuba 2026 celebrado en Madrid.

«Es un momento crucial para la historia de Cuba, que requiere también de la articulación de las fuerzas democráticas cubanas, que es un concepto muy amplio», afirmó Payá.

Además, lanzó una advertencia directa: «O nos organizamos y proveemos una alternativa democrática al pueblo cubano, o nos pasa por arriba la historia».

El foro, titulado "Para la Cuba de mañana", se celebra un día después de que el Acuerdo de Liberación fuera ratificado en Madrid por organizaciones cubanas en Europa, en un acto de Pasos de Cambio celebrado en un hotel de la plaza de España.

El acuerdo, que Payá describió como «un proceso totalmente abierto, un documento vivo», fue presentado originalmente el 2 de marzo en Miami, firmado por Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana. Contempla tres fases: liberación, estabilización y democratización.

Payá subrayó la urgencia de estar preparados: «Necesitamos un plan mínimo para estar todo lo preparados que podamos estar en el momento en que el poder se fracture en Cuba. Pero tan importante como eso es tener a las personas listas para involucrarse en ese proceso».

Sobre la situación en la isla, fue categórica: «Es evidente, inequívoco, innegable el deseo de cambio y el reclamo del pueblo cubano, que está atravesando una catástrofe humanitaria, niveles represivos altísimos en este momento y que, a pesar de eso, arriesga sus cuerpos por el cambio, porque es existencial».

Respecto al papel de Washington, valoró positivamente la presión de la administración estadounidense, señalando que es la primera vez en la historia del comunismo que un gobierno extranjero ejerce «una presión concreta y efectiva» sobre los gobernantes cubanos.

«Venga de Estados Unidos o no, la presión internacional es esencial para un cambio político en nuestro país», afirmó, y añadió que el diálogo con la administración norteamericana es «muy franco, sistemático».

Entre las medidas que consideró prioritarias figuran la liberación de todos los presos políticos y las garantías de derechos fundamentales, acciones que, según dijo, «no cuestan dinero y pueden hacerse en 24 horas».

Fue igualmente tajante sobre quiénes no pueden formar parte del proceso: «La familia Castro, el grupo de generales, que lleva 67 años ahí, no puede estar en el poder para que este proceso comience».

El foro contó con otras intervenciones destacadas. Armando Chaguaceda Noriega aseguró que sin el fin del castrismo «no es posible detener el deterioro democrático de Cuba y de América Latina», y denunció el «vínculo notable y bidireccional» de México con La Habana.

Johanna Cilano Peláez, de Amnistía Internacional, instó a que «las víctimas y los derechos humanos estén en la centralidad» de cualquier diálogo para el cambio político.

Payá recordó también a su padre Oswaldo Payá y Carlos Alberto Montaner, padre de la periodista Gina Montaner, moderadora del foro. «Fueron amigos y lucharon mucho por este cambio que no van a ver».

«El futuro de Cuba está en Cuba, y el cambio se hace en Cuba», concluyó Payá, sintetizando el mensaje central de su intervención.