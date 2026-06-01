Rosa María Payá llama a unir fuerzas para preparar la transición en Cuba

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Rosa María Payá, líder de la plataforma Cuba Decide, llamó este lunes a articular las fuerzas democráticas cubanas —dentro y fuera de la isla— para preparar una transición política.
Las declaraciones fueron durante su intervención en el III Foro Diario de Cuba 2026 celebrado en Madrid.
«Es un momento crucial para la historia de Cuba, que requiere también de la articulación de las fuerzas democráticas cubanas, que es un concepto muy amplio», afirmó Payá.
Además, lanzó una advertencia directa: «O nos organizamos y proveemos una alternativa democrática al pueblo cubano, o nos pasa por arriba la historia».
El foro, titulado "Para la Cuba de mañana", se celebra un día después de que el Acuerdo de Liberación fuera ratificado en Madrid por organizaciones cubanas en Europa, en un acto de Pasos de Cambio celebrado en un hotel de la plaza de España.
El acuerdo, que Payá describió como «un proceso totalmente abierto, un documento vivo», fue presentado originalmente el 2 de marzo en Miami, firmado por Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana. Contempla tres fases: liberación, estabilización y democratización.
Payá subrayó la urgencia de estar preparados: «Necesitamos un plan mínimo para estar todo lo preparados que podamos estar en el momento en que el poder se fracture en Cuba. Pero tan importante como eso es tener a las personas listas para involucrarse en ese proceso».
Sobre la situación en la isla, fue categórica: «Es evidente, inequívoco, innegable el deseo de cambio y el reclamo del pueblo cubano, que está atravesando una catástrofe humanitaria, niveles represivos altísimos en este momento y que, a pesar de eso, arriesga sus cuerpos por el cambio, porque es existencial».
Respecto al papel de Washington, valoró positivamente la presión de la administración estadounidense, señalando que es la primera vez en la historia del comunismo que un gobierno extranjero ejerce «una presión concreta y efectiva» sobre los gobernantes cubanos.
«Venga de Estados Unidos o no, la presión internacional es esencial para un cambio político en nuestro país», afirmó, y añadió que el diálogo con la administración norteamericana es «muy franco, sistemático».
Entre las medidas que consideró prioritarias figuran la liberación de todos los presos políticos y las garantías de derechos fundamentales, acciones que, según dijo, «no cuestan dinero y pueden hacerse en 24 horas».
Fue igualmente tajante sobre quiénes no pueden formar parte del proceso: «La familia Castro, el grupo de generales, que lleva 67 años ahí, no puede estar en el poder para que este proceso comience».
El foro contó con otras intervenciones destacadas. Armando Chaguaceda Noriega aseguró que sin el fin del castrismo «no es posible detener el deterioro democrático de Cuba y de América Latina», y denunció el «vínculo notable y bidireccional» de México con La Habana.
Johanna Cilano Peláez, de Amnistía Internacional, instó a que «las víctimas y los derechos humanos estén en la centralidad» de cualquier diálogo para el cambio político.
Payá recordó también a su padre Oswaldo Payá y Carlos Alberto Montaner, padre de la periodista Gina Montaner, moderadora del foro. «Fueron amigos y lucharon mucho por este cambio que no van a ver».
«El futuro de Cuba está en Cuba, y el cambio se hace en Cuba», concluyó Payá, sintetizando el mensaje central de su intervención.
Preguntas frecuentes sobre la transición democrática en Cuba propuesta por Rosa María Payá
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el Acuerdo de Liberación y cuáles son sus fases?
El Acuerdo de Liberación es una hoja de ruta para la transición democrática en Cuba, impulsada por Rosa María Payá y otros líderes opositores. Este plan se estructura en tres fases: liberación, estabilización y democratización. La liberación incluye el fin del régimen actual y la excarcelación de presos políticos. La estabilización propone un gobierno provisional plural para atender emergencias humanitarias, y la democratización busca llevar a cabo elecciones libres supervisadas internacionalmente.
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¿Por qué Rosa María Payá considera crucial la presión internacional para un cambio en Cuba?
Rosa María Payá subraya que la presión internacional es esencial para lograr un cambio político en Cuba. Destaca la importancia de la presión ejercida por Estados Unidos y aboga por el apoyo de otros gobiernos y figuras internacionales para intensificar las presiones sobre el régimen cubano. Según Payá, esta presión externa es vital para debilitar al régimen y facilitar una transición democrática en la isla.
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¿Qué papel juegan las fuerzas democráticas cubanas en el proceso de transición?
Las fuerzas democráticas cubanas, tanto dentro como fuera de la isla, son fundamentales para articular el proceso de transición. Rosa María Payá ha enfatizado la necesidad de unir estas fuerzas para crear un plan común que prepare al pueblo cubano ante una eventual fractura del poder en Cuba. Estas fuerzas trabajan en conjunto para garantizar que exista una alternativa democrática lista para implementarse en el momento adecuado.
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¿Cuál es la posición de Rosa María Payá sobre la participación del régimen actual en el proceso de transición?
Rosa María Payá se opone a la participación del régimen actual, especialmente de la familia Castro y el grupo de generales, en el proceso de transición. Argumenta que estos actores, que han mantenido el poder por más de seis décadas, deben ser excluidos para que el proceso de cambio pueda comenzar verdaderamente y llevar a Cuba hacia una democracia representativa y liberal.
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