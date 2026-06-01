Apagones y mosquitos: cubana muestra el cuerpo de su hijo lleno de ronchas

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Una madre cubana identificada como Yania Delgado publicó en Facebook fotografías del cuerpo de su hijo cubierto de severas ronchas causadas por picaduras de mosquitos, en una denuncia que refleja el impacto sanitario directo de los apagones que azotan la isla.

Las imágenes muestran múltiples lesiones eritematosas, pápulas y habones distribuidos en el torso, el brazo y la pierna del joven, con inflamación visible alrededor de cada lesión.

«Hasta cuando, ese es mi hijo. Ya está tomando benadrilina y prednisona. Otra noche sin poder dormir. Un niño bueno y aplicado, no quiero imaginar los pequeños. Dejen el abusooooo», escribió Delgado en su publicación.

El tratamiento que recibe el joven revela la gravedad del cuadro: la benadrylina (difenhidramina) es un antihistamínico para aliviar picazón e inflamación leve, mientras que la prednisona es un corticoide oral que los médicos reservan para reacciones alérgicas severas, urticaria o angioedema que no responden a antihistamínicos solos.

El caso se enmarca directamente en la crisis eléctrica que atraviesa Cuba en 2026, con apagones que superan las 20 horas diarias en La Habana y las 24 horas en otras provincias, y un déficit de generación que superó los 2,000 MW en varias jornadas de mayo.

Sin electricidad, las familias no pueden usar ventiladores, aires acondicionados ni mosquiteros eléctricos, quedando expuestas a los insectos durante toda la noche.

A esto se suma el deterioro de los servicios de saneamiento: la acumulación de basura y el agua estancada favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue y el chikungunya.

El caso de Yania Delgado no es aislado. En junio de 2025, un niño en Cárdenas fue reportado con la espalda cubierta de picaduras durante los apagones.

De igual forma, en julio de 2025, un niño de ocho años murió en Manzanillo con sospecha de dengue hemorrágico, mientras vecinos denunciaban la basura acumulada como criadero del Aedes aegypti.

En octubre de 2025, Matanzas reportó expansión de dengue y chikungunya en medio de apagones, meses sin agua y hospitales colapsados.

Recientemente, el actor cubano Luis Alberto García denunció públicamente que los apagones están afectando gravemente a los niños de la isla.

Cuba cerró 2025 con al menos 65 muertes oficiales por dengue y chikungunya y más de 81,900 infectados. El Ministerio de Salud Pública reportó en noviembre de ese año más de 20,000 casos de chikungunya con alta focalidad del mosquito en varias provincias.