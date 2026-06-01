Apagones y mosquitos: cubana muestra el cuerpo de su hijo lleno de ronchas

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Una madre cubana identificada como Yania Delgado publicó en Facebook fotografías del cuerpo de su hijo cubierto de severas ronchas causadas por picaduras de mosquitos, en una denuncia que refleja el impacto sanitario directo de los apagones que azotan la isla.
Las imágenes muestran múltiples lesiones eritematosas, pápulas y habones distribuidos en el torso, el brazo y la pierna del joven, con inflamación visible alrededor de cada lesión.
«Hasta cuando, ese es mi hijo. Ya está tomando benadrilina y prednisona. Otra noche sin poder dormir. Un niño bueno y aplicado, no quiero imaginar los pequeños. Dejen el abusooooo», escribió Delgado en su publicación.
El tratamiento que recibe el joven revela la gravedad del cuadro: la benadrylina (difenhidramina) es un antihistamínico para aliviar picazón e inflamación leve, mientras que la prednisona es un corticoide oral que los médicos reservan para reacciones alérgicas severas, urticaria o angioedema que no responden a antihistamínicos solos.
El caso se enmarca directamente en la crisis eléctrica que atraviesa Cuba en 2026, con apagones que superan las 20 horas diarias en La Habana y las 24 horas en otras provincias, y un déficit de generación que superó los 2,000 MW en varias jornadas de mayo.
Sin electricidad, las familias no pueden usar ventiladores, aires acondicionados ni mosquiteros eléctricos, quedando expuestas a los insectos durante toda la noche.
A esto se suma el deterioro de los servicios de saneamiento: la acumulación de basura y el agua estancada favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue y el chikungunya.
El caso de Yania Delgado no es aislado. En junio de 2025, un niño en Cárdenas fue reportado con la espalda cubierta de picaduras durante los apagones.
De igual forma, en julio de 2025, un niño de ocho años murió en Manzanillo con sospecha de dengue hemorrágico, mientras vecinos denunciaban la basura acumulada como criadero del Aedes aegypti.
En octubre de 2025, Matanzas reportó expansión de dengue y chikungunya en medio de apagones, meses sin agua y hospitales colapsados.
Recientemente, el actor cubano Luis Alberto García denunció públicamente que los apagones están afectando gravemente a los niños de la isla.
Cuba cerró 2025 con al menos 65 muertes oficiales por dengue y chikungunya y más de 81,900 infectados. El Ministerio de Salud Pública reportó en noviembre de ese año más de 20,000 casos de chikungunya con alta focalidad del mosquito en varias provincias.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria y eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el impacto de los apagones en la salud de los cubanos?
Los apagones en Cuba tienen un impacto directo en la salud de sus ciudadanos, ya que impiden el uso de ventiladores y aires acondicionados, dejando a las personas expuestas a picaduras de mosquitos. Esto ha contribuido a un aumento en los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el chikungunya.
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¿Cómo afecta la crisis sanitaria a los niños en Cuba?
Los niños son especialmente vulnerables en la crisis sanitaria cubana. La falta de electricidad los expone a picaduras de mosquitos, lo que puede llevar a infecciones graves. Además, la escasez de medicamentos y el colapso del sistema de salud limitan su acceso a tratamientos adecuados.
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¿Qué medidas están tomando los cubanos para enfrentarse a la falta de fumigación?
Ante la falta de fumigación estatal, algunos cubanos han recurrido a métodos caseros, como la quema de cartones de huevo, para intentar ahuyentar a los mosquitos. Sin embargo, estos métodos carecen de respaldo científico y pueden ser perjudiciales para la salud.
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¿Cuál es la situación actual de los hospitales en Cuba?
Los hospitales en Cuba enfrentan un colapso sanitario, con falta de recursos, medicamentos y equipos esenciales. Además, problemas como agua estancada y basura acumulada cerca de áreas críticas agravan la situación, aumentando el riesgo de infección y enfermedades.
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¿Qué consecuencias ha tenido la acumulación de basura en Cuba?
La acumulación de basura en Cuba ha generado un ambiente propicio para la proliferación de mosquitos, aumentando los brotes de enfermedades como el dengue y el chikungunya. Este problema se ha exacerbado por la escasez de servicios públicos y el colapso económico.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.